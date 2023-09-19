Пещеры и люди: аттестацией гидов-экстремалов займутся спортивные федерации

Аттестацию инструкторов-проводников, которые сопровождают туристов на сложных маршрутах, передадут профильным спортивным федерациям. Об этом «Известиям» сообщили в Минэкономразвития. Это позволит сделать их подготовку более качественной, а экстремальные экскурсии — безопаснее, говорят эксперты. Пристальное внимание к сфере приковано с конца августа, когда из-за ошибки проводника в московском коллекторе погибли восемь человек. Трагедия произошла в том числе из-за сырости нынешнего закона о гидах, поэтому изменения в него необходимы, уверены в Госдуме.

Спорту — спорт

Полномочия по аттестации гидов, сопровождающих туристов на сложных маршрутах, передадут профильным спортивным федерациям, принятие соответствующего законопроекта запланировано в осеннюю сессию Госдумы, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

— Среди так называемых сложных маршрутов — естественные пещеры, горные реки, длинные пешие маршруты, горы, подводные погружения, — пояснили в ведомстве. — Аттестацией проводников в зависимости от маршрута займутся Федерация спортивного туризма, Федерация альпинизма и Федерация подводного спорта.

Эксперты уверены, что это поможет повысить качество и безопасность предоставляемых туристам услуг.

В конце августа поход группы диггеров на экскурсию по коллектору реки Неглинки в Москве закончился гибелью всех ее восьми участников. Группу возглавлял 31-летний Константин Филлипов. По данным правоохранителей, он нелегально водил туристов по коллекторам около трех лет. В день ЧП гид начал экскурсию, несмотря на прогноз о ливне и очевидную опасность затопления коллектора.

Полностью избежать подобных трагедий невозможно, поскольку всегда будут существовать незаконные экскурсии, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Однако правильная подготовка инструкторов на экстремальных маршрутах в любом случае обеспечит намного более высокий уровень безопасности и качества предоставляемых услуг, уверен он.

— Турист будет понимать, с кем он отправляется на восхождение или в сплав по горной реке. Будет уверен, что гид знаком со спецификой маршрута и в случае ЧП сможет оказать помощь, — сказал Илья Уманский «Известиям».

По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, передать полномочия по аттестации инструкторов-проводников спортивным федерациям — единственный верный вариант их подготовки.

— Безусловно, если речь идет о спортивных маршрутах, то и подготовкой должны заниматься профессионалы. Почему полномочия спортивным федерациям не передали раньше? Думаю, это обычный русский авось — всё делается «в ночь перед экзаменом», — сказал он «Известиям».

Работа над ошибками

Поддержала решение Минэкономразвития и зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

— Передать полномочия по аттестации инструкторов-проводников спортивным федерациям совершенно правильно, — заявила она «Известиям».

Деятельность гидов должен был отрегулировать федеральный закон № 93, который вступил в силу еще в 2021 году, напомнила Наталья Костенко. Согласно этому документу, обязанность по аттестации возлагалась на специальные аккредитационные центры. Но это затормозило процесс, полагает депутат. Предполагалось, что такие центры будут обучать гидов, проверять их маршруты и квалификацию, выдавать им дипломы. Но центры так и не были созданы, поскольку закон не содержал определения, кто должен их организовать и на какие средства, рассказала Наталья Костенко.

Закон касается не только инструкторов-проводников на экстремальных маршрутах, но и обычных экскурсоводов, а также гидов-переводчиков — но с их аттестацией проблем нет, поскольку они получают ее в комиссиях, создаваемых уполномоченными органами исполнительной власти в регионах, напомнили в Минэкономразвития.

Например, в популярном у российских и иностранных туристов Санкт-Петербурге экзамены у экскурсоводов и гидов-переводчиков с октября 2022 года принимает городское туристско-информационное бюро. На данный момент аттестацию получило более 600 специалистов.

С 1 июля 2024 года аттестация станет обязательной для всех. Эксперты считают, что этого срока для подготовки инструкторов-проводников вполне хватит.

— Большинство опасных маршрутов сегодня подпадают под сферу деятельности спортивных федераций. Уверена, что там есть компетентные специалисты, которые могут обучить инструкторов необходимым навыкам и помочь им составить безопасные для туристов маршруты, — считает Наталья Костенко.

С ней согласился Илья Уманский. Изменения в законодательстве касаются только инструкторов-проводников, остальные специалисты как получали аттестаты в специальных комиссиях, так и будут, пояснил он.

Спортивные федерации имеют богатый опыт, и каждая специализируется на своей тематике, поэтому найти специалистов для обучения гидов им не составит труда, уверен президент РСТ. На основе своих стандартов они разработают систему аттестации и помогут проводникам составить маршруты, заключил он.