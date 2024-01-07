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Две трети немцев заявили о желании отставки Шольца

Bild: две трети немцев хотели бы, чтобы Шольц передал пост канцлера Писториусу
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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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Почти две трети немцев хотели бы, чтобы Олаф Шольц передал пост канцлера ФРГ нынешнему министру обороны Борису Писториусу. Об этом 7 января сообщила газета Bild со ссылкой на данные опроса социологического института Insa.

Отмечается, опрос проводился в период с 4 по 5 января, в нем приняли участие 1004 человека.

64,3% опрошенных признались, что хотели бы передачи полномочий канцлера Писториусу. Только 24,6% выступили против, еще 11,2% воздержались от ответа. Причем даже большинство сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членами которой являются оба политика, хотят видеть на посту главы правительства действующего министра обороны (47,9% против 47,1%).

Согласно результатам исследования, СДПГ с Шольцем как кандидатом в канцлеры в случае выборов готовы поддержать 19% опрошенных, в то время как с Писториусом — 23%. По словам руководителя Insa Хермана Бинкерта, министр оборон ФРГ также популярен среди избирателей всех партий, выключая Левую партию и партию «Альтернативы для Германии» (АдГ). В рейтинге популярности среди немецких политиков Писториус занимает первое место с большим отрывом, а Шольц после двух лет пребывания у власти является самым непопулярным канцлером всех времен.

Как указала газета, если выборы в земельные парламенты Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии в сентябре закончатся провалом СДПГ, то партия может вынудить Шольца передать власть Писториусу.

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Ранее, 3 января, депутат Европарламента от немецкой партии АдГ Гуннар Бек в беседе с «Известиями» сказал, что Шольцу стоит уйти в отставку, так как его правительство является катастрофой.

Итальянская газета La Repubblica 26 декабря написала, что Германия погрязла в хроническом кризисе правительства и есть вероятность, что в 2024 году Шольц будет вынужден покинуть пост.

23 декабря стало известно, что дневник экс-главы гамбургского частного банка MM Warburg Кристиана Олеария доказывает возможную причастность Шольца к коррупции. Отмечается, что в 2016 году Олеария обратился к Шольцу, который тогда занимал пост мэра Гамбурга, с просьбой о списании ему налоговой задолженности на сумму €47 млн.

За день до этого сообщалось, что Шольц больше остальных просел в рейтинге одобрения немецких политиков по версии журнала Der Spiegel. Немецкий лидер лишился 14% пунктов и занял 14-е место из 20 возможных, тем самым попав во вторую половину списка.

7 декабря данные опроса института Infratest dimap показали, что только 20% жителей Германии довольны деятельностью Шольца. Это стало самым низким показателем популярности главы правительства с начала проведения исследований в 1997 году. В настоящее время граждане Германии критически относятся не только к Шольцу, но и ко многим ведущим политикам коалиции «Светофор». Например, глава МВД Нэнси Фезер удовлетворяет 17% населения, а министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг — 13%.

Премьер-министр Баварии, глава оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер 28 ноября сказал, что правящая в Германии коалиция во главе с Шольцем не способна справиться с государственным кризисом в стране, и призвал к проведению досрочных выборов.

До этого, 25 ноября, немецкая оппозиционная партия АдГ призвала отправить правительство в отставку и назначить в стране досрочные выборы. Призыв последовал за публикацией в немецком журнале Focus результатов соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года.

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