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СМИ узнали о попытках ФРГ выяснить принадлежность следящих за тренировками ВСУ дронов

Bild: в ФРГ больше года пытаются понять, чьи дроны следят за тренировками ВСУ
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Фото: Getty Images/picture alliance
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В Германии власти больше года пытаются понять, чьи дроны появляются над казармами и полигонами, где тренируются военнослужащие ФРГ и Украины. Об этом написала немецкая газета Bild в воскресенье, 7 января.

«Каждую неделю подозрительные дроны пролетают над военными полигонами и казармами бундесвера. В армии о проблеме знают довольно давно, с октября 2022 года», — передает издание.

При бундесвере даже создали специальную группу по борьбе с этими дронами. При этом этом, как отмечается, там подозревают, что за их запусками якобы стоит Россия, хотя никаких доказательств этого нет, как нет ни одного перехваченного немецкими военными дрона.

В статье приводятся слова депутата бундестага, эксперта по обороне Маркуса Фабера, который заявил, что к полетам дронов над военными объектами Германии «причастна Москва».

«Дроны регулярно замечают над военным полигоном Клиц, где бундесвер тренирует украинцев на [танках] Leopard 1. На других объектах в воздушное пространство иногда одновременно входят несколько дронов. Это четко организовано и сильно указывает на Россию», — сказал Фабер.

Однако, как отмечают авторы материала, доказать причастность Москвы бундесвер не может, поскольку не удалось посадить с неба ни одного дрона.

«Посадить дрон или поймать его пилота пока не удалось», — подтвердил Фабер.

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В конце декабря полковник бундесвера Ральф Тиле заявил, что материально-техническое состояние Вооруженных сил (ВС) ФРГ ухудшилось за последние два года. По его мнению, в начале украинского конфликта запасы бундесвера были небольшими, теперь же они «пустые». Тиле подчеркнул, что реальность немецкой армии такова, что если страна подвергнется нападению, то боеприпасов для ведения боевых действий хватит на несколько часов.

Помимо этого, Тиле отметил, что желаемое кадровое планирование в армии «нереально» из-за рождаемости и процедур подбора персонала. Кроме того, по его словам, у бундесвера нет четкой стратегии борьбы с современными технологиями, а организация закупок для армии не способна административно удовлетворить текущие меняющиеся потребности.

Ранее в том же месяце канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в федеральный бюджет Германии на 2024 год заложено €8 млрд в качестве военной и финансовой помощи Украине. Также он в очередной раз пообещал оказывать данную поддержку так долго, сколько это будет необходимо. Глава минфина Кристиан Линднер уточнил, что речь идет о прямой помощи, помимо той, что оказывается со стороны ЕС.

Между тем, немецкое издание Der Tagesspiegel в конце ноября отметило, что военная помощь Киеву оказалась под угрозой срыва из-за проблем с госбюджетом в Германии, в котором образовалась дыра в размере €60 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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