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Трамп указал на способность Байдена уничтожить США до следующих выборов

Трамп заявил, что Байден может успеть уничтожить Америку до выборов
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Фото: ТАСС/Zuma
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден в состоянии устроить третью мировую войну и уничтожить страну за остающиеся до президентских выборов в стране десять месяцев.

«Они ни с кем не ведут себя правильно. Так вы можете оказаться в третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно… За десять месяцев они могут полностью уничтожить нашу страну», — сказал он на митинге в штате Айова.

Как отметил Трамп, он не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке и держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, потому что, в отличие от Байдена, умеет ладить с мировыми лидерами.

Помимо этого, политик указал, что соперники недовольны его хорошими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако Трамп сказал, что ему «нравится ладить с людьми, у которых есть 1,6 тыс. единиц ядерного оружия».

Кроме того, Трамп назвал себя единственным кандидатом, которому по силам спасти США. Он пообещал, что при его президентстве не будет третьей мировой войны.

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Ранее, 5 января, Трамп заявил, что он единственный из кандидатов, кто может помочь предотвратить наступление третьей мировой войны, к которой движется человечество. Также политик обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его угрозой демократии. По словам экс-главы Белого дома, Америка еще никогда не находилась в такой беде, как сейчас. В свою очередь, Байден же обвинил Трампа в отходе от демократии, многократно назвав его сторонников мятежниками, а его самого — верховным отрицателем выборов. Также он раскритиковал экс-президента за его восхищение Путиным. При этом 20 декабря Байден назвал Трампа старым приятелем Путина, после того как тот процитировал российского лидера.

29 ноября Трамп обвинил Байдена в упадке государства и утрате американской мечты. По мнению Трампа, при нынешнем главе государства Соединенные Штаты стали нацией в упадке, а уничтожение Байденом американской экономики стало началом его войны против молодежи.

Экс-президент США 23 ноября заявил, что страна находится в серьезной беде, скатившись в ад из-за политики Байдена. Тогда он также пообещал выиграть президентские выборы 2024 года и «сделать Америку снова великой».

1 октября Трамп сказал, что Байден уже не в лучшей форме. Он добавил, что действующий президент «понятия не имеет, что говорит», из-за чего мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».

Трамп 5 августа заявил, что только он в случае переизбрания сможет предотвратить третью мировую войну. Он отметил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

11 октября Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом, а обострение палестино-израильского конфликта политик назвал последствием неправильных и некомпетентных решений действующего президента США.

До этого, 5 марта, экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что Байден подталкивает свой народ и весь мир к началу ядерной войны.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.

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