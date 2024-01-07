Трамп указал на способность Байдена уничтожить США до следующих выборов

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий американский лидер Джо Байден в состоянии устроить третью мировую войну и уничтожить страну за остающиеся до президентских выборов в стране десять месяцев.

«Они ни с кем не ведут себя правильно. Так вы можете оказаться в третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам, но близки недостаточно… За десять месяцев они могут полностью уничтожить нашу страну», — сказал он на митинге в штате Айова.

Как отметил Трамп, он не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке и держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, потому что, в отличие от Байдена, умеет ладить с мировыми лидерами.

Помимо этого, политик указал, что соперники недовольны его хорошими отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако Трамп сказал, что ему «нравится ладить с людьми, у которых есть 1,6 тыс. единиц ядерного оружия».

Кроме того, Трамп назвал себя единственным кандидатом, которому по силам спасти США. Он пообещал, что при его президентстве не будет третьей мировой войны.

Ранее, 5 января, Трамп заявил, что он единственный из кандидатов, кто может помочь предотвратить наступление третьей мировой войны, к которой движется человечество. Также политик обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его угрозой демократии. По словам экс-главы Белого дома, Америка еще никогда не находилась в такой беде, как сейчас. В свою очередь, Байден же обвинил Трампа в отходе от демократии, многократно назвав его сторонников мятежниками, а его самого — верховным отрицателем выборов. Также он раскритиковал экс-президента за его восхищение Путиным. При этом 20 декабря Байден назвал Трампа старым приятелем Путина, после того как тот процитировал российского лидера.

29 ноября Трамп обвинил Байдена в упадке государства и утрате американской мечты. По мнению Трампа, при нынешнем главе государства Соединенные Штаты стали нацией в упадке, а уничтожение Байденом американской экономики стало началом его войны против молодежи.

Экс-президент США 23 ноября заявил, что страна находится в серьезной беде, скатившись в ад из-за политики Байдена. Тогда он также пообещал выиграть президентские выборы 2024 года и «сделать Америку снова великой».

1 октября Трамп сказал, что Байден уже не в лучшей форме. Он добавил, что действующий президент «понятия не имеет, что говорит», из-за чего мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».

Трамп 5 августа заявил, что только он в случае переизбрания сможет предотвратить третью мировую войну. Он отметил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

11 октября Трамп назвал Байдена посмешищем, оккупировавшим Белый дом, а обострение палестино-израильского конфликта политик назвал последствием неправильных и некомпетентных решений действующего президента США.

До этого, 5 марта, экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард заявила, что Байден подталкивает свой народ и весь мир к началу ядерной войны.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.