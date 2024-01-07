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Трамп назвал заложниками осужденных за участие в штурме Капитолия людей

Трамп назвал заложниками людей, осужденных за участие в штурме Капитолия
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Фото: REUTERS/Sergio Flores
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Бывший американский лидер Дональд Трамп назвал заложниками людей, которые принимали участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года, были осуждены и в настоящее время находятся в тюрьмах.

«Они должны освободить заложников J6 (January 6, событий 6 января 2021 года. — Ред.). Они пострадали <...>. Некоторые люди называют их заключенными. Я называю их заложниками», — сказал Трамп 6 января во время выступления перед своими сторонниками в штате Айова.

Экс-президент США лично призвал нынешнего американского лидера Джо Байдена «освободить заложников».

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В этот же день телеканал WFTV9 сообщил, что Федеральное бюро расследований США (ФБР), в третью годовщину штурма Капитолия, арестовало еще троих его участников. Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны брат и сестра Джонатан и Оливия Поллок, а также работник их оружейного магазина Джозеф Хатчинсон III. За поимку первого предлагалось денежное вознаграждение в размере $30 тыс. Джонатан обвиняется в атаке на полицейских в ходе мятежа. Задержанных доставят в суд в Окале 8 января.

5 января нынешний американский лидер Джо Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в начале штурма Капитолия. По его словам, последний добился мятежа путем призывов и ложных заявлений.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, так как ранее суд постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году.

В тот же день Байден назвал Трампа мятежником. Во время беседы с журналистами в штате Висконсин американский лидер заявил, что его предшественник «определенно поддержал мятеж», поэтому «в этом нет никаких сомнений и никаких вопросов». Трамп ответил на заявление Байдена и тоже назвал его мятежником.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

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