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В США задержали еще троих скрывавшихся участников штурма Капитолия

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Фото: FBI Tampa
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Федеральное бюро расследований США (ФБР) 6 января, в третью годовщину штурма Капитолия, арестовало еще троих его участников. Об этом сообщает телеканал WFTV9.

Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны брат и сестра Джонатан и Оливия Поллок, а также работник их оружейного магазина Джозеф Хатчинсон III. За поимку первого предлагалось денежное вознаграждение в размере $30 тыс. Джонатан обвиняется в атаке на полицейских в ходе мятежа.

Задержанных доставят в суд в Окале 8 января.

5 января нынешний американский лидер Джо Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в начале штурма Капитолия. По его словам, последний добился мятежа путем призывов и ложных заявлений.

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20 декабря Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, так как ранее суд постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году.

В тот же день Байден назвал Трампа мятежником. Во время беседы с журналистами в штате Висконсин американский лидер заявил, что его предшественник «определенно поддержал мятеж», поэтому «в этом нет никаких сомнений и никаких вопросов». Трамп ответил на заявление Байдена и тоже назвал его мятежником.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.

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