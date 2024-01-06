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В Белгороде возобновили работу крупные торговые центры

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Фото: ТАСС/Павел Колядин
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Крупные торговые центры Белгорода возобновили работу после нескольких дней ее приостановки для обеспечения безопасности посетителей. Об этом в субботу, 6 января, сообщили в администрации города.

«ТЦ «РИО», МТРК «Сити Молл Белгородский и ТРЦ «Мега Гринн» с сегодняшнего дня будут работать. По договоренности с руководителями центров приостанавливали их работу на несколько дней», — говорится в Telegram-канале мэрии.

Дальнейшие действия будут зависеть от оперативной обстановки, уточнили представители городской администрации. По их словам, власти дополнительно проработали с предпринимателями вопросы обеспечения безопасности людей.

О приостановке работы ТЦ и кинотеатров Белгорода на двое суток, 3 и 4 января, объявил 2 января мэр города Валентин Демидов. Затем он продлил меру еще на один день — до 5 января включительно.

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Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жителей региона, находящихся в больницах после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), снизилось до 69, шесть пострадавших выписали.

Вечером 5 января Гладков сообщал об угрозе ракетной опасности в Белгороде. Он призвал в случае получения соответствующего сигнала не подходить к окнам и спуститься в укрытия.

Перед этим стало известно, что в результате обстрела ВСУ Шебекино в Белгородской области пострадал мужчина — охранник одного из промышленных предприятий, который получил осколочное ранение нижней конечности.

В ночь на 5 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) 10 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью.

Тогда же Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в результате обстрела региона пострадали два человека. Кроме того, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом были выбиты окна в нескольких квартирах и повреждено более 30 автомобилей.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Сообщалось, что удары нанесли боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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