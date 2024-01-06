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Шольц в резиновых сапогах разгневал жителей Саксонии-Анхальт

Spiegel: Шольц в резиновых сапогах разгневал жителей Саксонии-Анхальт
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Фото: REUTERS/Jan Woitas/POOL
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц, появившийся в резиновых сапогах в федеральной земле Саксонии-Анхальт на востоке страны, где продолжается сильное наводнение, вызвал гнев местных жителей. Об этом 4 января написал журнал Der Spiegel.

«Прибытие Олафа Шольца в Саксонию-Анхальт. Вторая попытка поднять проблему наводнения на уровень канцлера. В отличие от предыдущего визита в Нижнюю Саксонию, на этот раз он носит резиновые сапоги», — говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, такой выбор обуви говорит о желании Шольца заработать политические очки на этой ситуации, демонстрируя уверенность и «близость к народу».

При этом в опубликованном видео слышно, что местные жители выкрикивают вслед Шольцу гневные реплики. Несмотря на недовольство граждан, канцлер продолжал идти.

«Бу! Уходите!» — крикнул один из мужчин.

Другой местный житель крикнул, чтобы Шольц возвращался домой.

«Преступники! Предатели!» — возмутился третий житель.

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Ранее, 3 января, депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек в беседе с «Известиями» сказал, что Шольцу стоит уйти в отставку, так как его правительство является катастрофой.

Итальянская газета La Repubblica 26 декабря написала, что Германия погрязла в хроническом кризисе правительства и есть вероятность, что в 2024 году Шольц будет вынужден покинуть пост.

23 декабря стало известно, что дневник экс-главы гамбургского частного банка MM Warburg Кристиана Олеария доказывает возможную причастность к коррупции канцлера Германии Олафа Шольца. Отмечается, что в 2016 году Олеария обратился к Шольцу, который тогда занимал пост мэра Гамбурга, с просьбой о списании ему налоговой задолженности на сумму €47 млн.

За день до этого сообщалось, что Шольц больше остальных просел в рейтинге одобрения немецких политиков по версии журнала Der Spiegel. Немецкий лидер лишился 14% пунктов и занял 14-е место из 20 возможных, тем самым попав во вторую половину списка.

7 декабря данные опроса института Infratest dimap показали, что только 20% жителей Германии довольны деятельностью Шольца. Это стало самым низким показателем популярности главы правительства с начала проведения исследований в 1997 году. В настоящее время граждане Германии критически относятся не только к Шольцу, но и ко многим ведущим политикам коалиции «Светофор». Например, глава МВД Нэнси Фезер удовлетворяет 17% населения, а министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг — 13%.

Премьер-министр Баварии, глава оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер 28 ноября сказал, что правящая в Германии коалиция во главе с Шольцем не способна справиться с государственным кризисом в стране, и призвал к проведению досрочных выборов.

До этого, 25 ноября, немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала отправить правительство в отставку и назначить в стране досрочные выборы. Призыв последовал за публикацией в немецком журнале Focus результатов соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года.

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