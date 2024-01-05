Хуснуллин проверил ход восстановления больницы интенсивного лечения в Мариуполе

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин совершил поездку в Донецкую Народную Республику (ДНР). Во время нее он проверил ход восстановления жилых и социальных субъектов, в числе которых была больница интенсивного лечения. Об этом 5 января сообщили в Telegram-канале правительства России.

«Работы в городе продолжились с первых чисел января. В больнице интенсивного лечения, где в месяц принимают по 15 тыс. пациентов, без прерывания лечебного процесса уже установили новое оборудование для проведения МРТ и КТ. За январь здесь должны успеть поставить ангиографические комплексы. Для них отремонтированы помещения», — сообщил Хуснуллин.

Как отмечается, вице-премьер также проверил обновление Приморского парка, где на данный момент реконструируется набережная и обустраивается пляжная зона. Помимо этого, Хуснуллин поручил проработать вопросы организации освещения и безопасности на этой территории.

В конце поездки было проведено совещание, посвященное социально-экономическому развитию региона. Участники рассмотрели программу строительства, ИЖС и исполнение бюджета.

В начале декабря Хуснуллин сообщил, что в ДНР начали разрабатывать план по восстановлению Мариуполя на 2024 год. Он добавил, что в 90% жилых домов города уже запущено теплоснабжение. Кроме того, по его словам, к тому моменту было восстановлено 500 тыс. кв. м фасадов домов.

Ранее, 25 октября, Хуснуллин сообщал, что в Мариуполе к тому моменту было восстановлено 53 км дорог. Восстановленные участки находятся на самых загруженных улицах города и на пути к социальным объектам. По его словам, специалисты восстановили дорожное полотно между двумя частями города — левым и правым берегами реки Кальмиус. По восстановленным дорогам запустят общественные автобусы и троллейбусы.

До этого, 16 октября, президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе после капитального ремонта. Он отметил, что открытие моста ускорит движение по федеральной трассе «Новороссия» в сторону Крыма и повысит транспортную доступность полуострова.

В конце сентября Хуснуллин сообщил, что силами федеральных заказчиков и регионов-шефов в новых субъектах России уже восстановлено более 3 тыс. домов и 1083 школы, детских сада и объекта здравоохранения. Всего, по его данным, завершены работы более чем на 14,2 тыс. объектах. Кроме того, отремонтировали свыше 1890 км дорог и более 1650 объектов ЖКХ.