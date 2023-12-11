В ДНР началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год

В Донецкой Народной Республике (ДНР) начали разрабатывать план по восстановлению Мариуполя на 2024 год. Об этом 11 декабря сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В целом план по восстановлению Мариуполя выполняется. Подвели итоги года и начали составлять план на следующий в рамках совещания», — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что в 90% жилых домов города уже запущено теплоснабжение. Без него осталось 80 «тяжелых» объектов, которые изначально планировали снести, однако после детального изучения их решили восстанавливать. Еще около 30 объектов планируют запитать к середине месяца.

Вице-премьер осмотрел также ход восстановления фасадов домов на центральных улицах Мариуполя. По его словам, уже 500 тыс. кв. м фасадов домов восстановлено. Уточняется, что работы ведет единый заказчик в сфере строительства согласно мастер-плану города. Хуснуллин указал, что в следующем году в городе необходимо благоустроить улицы и общественные пространства.

«Но тут уже есть видимые результаты: в Приморском парке, например, сделан спуск от парка к набережной, обустроены новые смотровые зоны. Здесь же побывал на площадке строительства Нахимовского военно-морского училища», — отметил Хуснуллин.

Ранее, 25 октября, Хуснуллин сообщал, что в Мариуполе к тому моменту было восстановлено 53 км дорог. Восстановленные участки находятся на самых загруженных улицах города и на пути к социальным объектам. По его словам, специалисты восстановили дорожное полотно между двумя частями города — левым и правым берегами реки Кальмиус. По восстановленным дорогам запустят общественные автобусы и троллейбусы.

До этого, 16 октября, президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе после капитального ремонта. Он отметил, что открытие моста ускорит движение по федеральной трассе «Новороссия» в сторону Крыма и повысит транспортную доступность полуострова.

В конце сентября Хуснуллин сообщил, что силами федеральных заказчиков и регионов-шефов в новых субъектах России уже восстановлено более 3 тыс. домов и 1083 школы, детских сада и объекта здравоохранения. Всего, по его данным, завершены работы более чем на 14,2 тыс. объектах. Кроме того, отремонтировали свыше 1890 км дорог и более 1650 объектов ЖКХ.