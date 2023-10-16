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Путин открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе. Церемония открытия новых и отремонтированных объектов дорожного строительства в Донецкой Народной Республике (ДНР), Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской и Ленинградской областях прошла в понедельник, 16 октября.

«Сегодня мы вводим в эксплуатацию сразу несколько дорожных объектов. Так, закончен капитальный ремонт моста в Мариуполе, что позволит восстановить транспортное сообщение между несколькими районами города», — сказал российский лидер на мероприятии.

Он указал на важность этого проекта, отметив, что открытие моста ускорит движение по федеральной трассе «Новороссия» в сторону Крыма и повысит транспортную доступность полуострова.

Также Путин сообщил о завершении обновления участка дороги Пермь – Екатеринбург и первого этапа строительства мостового перехода в Подпорожье Ленинградской области. Кроме того, в районе Геленджика были открыты новые развязки на трассе «Дон».

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6 октября заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин посетил ДНР и проверил ход восстановления и строительства объектов инфраструктуры в Мариуполе. В ходе визита также было принято решение о восстановлении некоторых малоквартирных домов и ряда библиотек.

Кроме того, Хуснуллин обратил внимание на темпы подготовки коммунальной инфраструктуры к наступающей зиме. В настоящий момент ведется строительство и модернизация 24 котельных, которые смогут обеспечить подачу тепла в более чем 2,2 тыс. домов и социальных учреждений.

В конце сентября Хуснуллин сообщил, что силами федеральных заказчиков и регионов-шефов в новых субъектах России уже восстановлено более 3 тыс. домов и 1083 школы, детских сада и объекта здравоохранения. Всего, по его данным, завершены работы на более чем 14,2 тыс. объектах. Кроме того, отремонтировали свыше 1890 км дорог и более 1650 объектов ЖКХ.

Ранее в том же месяце в Мариуполе открыли новую школу «Невская», в этом оказывал помощь Санкт-Петербург как город-побратим. По словам корреспондента Анастасии Авсюк, учебное заведение стало одним из самых современных в России: там есть, например, класс киберспорта и кабинет автодела.

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