Хуснуллин принял участие в открытии детского центра «Кванториум» в Мариуполе

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин посетил Донецкую Народную Республику (ДНР) и проверил ход восстановления и строительства объектов инфраструктуры в Мариуполе. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили в официальном Telegram-канале правительства России.

«Мы провели полный анализ программы: что выполнено, что планируем выполнить до конца года и что будем делать в ближайшие три года. <...> Мы рассмотрели ход ремонта домов и объектов соцкультбыта, определили дополнительный перечень домов и объектов, которые возьмем в работу», — заявил Хуснуллин.

Так, например, принято решение о восстановлении некоторых малоквартирных домов и ряда библиотек. Кроме того, вице-премьер отметил, что в Мариуполе большой запрос на учреждения дополнительного образования для детей. Сегодня он в числе прочего принял участие в открытии детского технопарка «Кванториум».

«Мы увидели, насколько востребованы учреждения дополнительного образования у ребят, с каким удовольствием они приходят на занятия в семь аудиторий-квантумов, которые оборудованы всем необходимым», — отметил вице-премьер.

Кроме того, Хуснуллин обратил внимание на темпы подготовки коммунальной инфраструктуры к наступающей зиме. В настоящий момент ведется строительство и модернизация 24 котельных, которые смогут обеспечить подачу тепла в более чем 2,2 тыс. домов и социальных учреждений.

Ранее, 30 сентября, Хуснуллин сообщил о том, что силами федеральных заказчиков и регионов-шефов в новых субъектах России уже восстановлены более 3 тыс. домов и 1083 школы, детских сада и объекта здравоохранения. Всего, по его данным, завершены работы на более 14 200 объектах. Кроме того, отремонтировали свыше 1890 км дорог и более 1650 объектов ЖКХ.

5 сентября в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) открыли новую школу «Невская», в этом оказывал помощь Санкт-Петербург как город-побратим. По словам корреспондента Анастасии Авсюк, учебное заведение стало одним из самых современных в России: там есть, например, класс киберспорта и кабинет автодела.