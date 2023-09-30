Более 3 тыс. домов восстановили в новых регионах России

Силами федеральных заказчиков и регионов-шефов в новых субъектах России уже восстановлено более 3 тыс. домов и 1083 школы, детских сада и объекта здравоохранения. Об этом 30 сентября, в первую годовщину воссоединения новых территорий с РФ, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Всего, по его данным, завершены работы на более 14 200 объектах.

«Построено и достроено 55 многоквартирных домов, восстановлено — более 3 тыс.. Также построено 19 объектов социального назначения, восстановлено 1083 школы, детских сада и объекта здравоохранения. Еще 246 образовательных объектов будет восстановлено до конца 2023 года», — говорится в заявлении Хуснуллина.

Также проведен ремонт свыше 1890 км дорог и более 1650 объектов ЖКХ.

5 сентября в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) открыли новую школу «Невская», в этом оказывал помощь Санкт-Петербург как город-побратим.

28 сентября российский лидер Владимир Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ. Соответствующие изменения были внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».