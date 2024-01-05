Протестующие в Германии попытались прорваться на паром с вице-канцлером

Несколько десятков протестующих на севере Германии попытались прорваться на паром, чтобы очно пообщаться с находившимся на его борту вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком. Об этом 4 января сообщил портал Focus-online со ссылкой на региональную прессу.

Отмечается, что политик, находясь в отпуске, передвигался на пароме у побережья северной Германии близ датской границы. Работающие в регионе фермеры, в знак протеста против намерения властей сократить налоговые льготы собрались в местном порту в ожидании судна с ним.

Хабек предложил подняться на борт причалившего парома нескольким демонстрантам, чтобы ответить на их вопросы, на что последовал отказ. В свою очередь, протестующие предложили вице-канцлеру спуститься на берег самому, однако его телохранители были против. После этого судно начало отчаливать, и в этот момент порядка 30 демонстрантов попытались прорваться на него, чтобы попасть к Хабеку. Полиции пришлось вмешаться, чтобы паром смог продолжить движение.

Ранее, 1 января, глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что немецкие фермеры всё чаще выходят на открытые забастовки из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство и рынки страны.

23 декабря член экономического совета при правительстве Германии Моника Шнитцер предложила, помимо сокращения налоговых льгот, увеличить подоходный налог в стране, чтобы обширнее поддерживать Украину военными поставками. Она указала, что особые события, которые происходят на сегодняшний день, «требуют особых мер».

Итальянская La Repubblica 26 декабря написала, что Германия погрязла в хроническом кризисе правительства и есть вероятность, что в 2024 году канцлер ФРГ Олаф Шольц будет вынужден покинуть пост.

15 декабря Bild сообщила, что в следующем году в Германии поднимут налоги на отопление и топливо из-за недостатка бюджета. Также будут отменены налоговые льготы на дизель, что скажется на сельском хозяйстве и ценах на продукты.

7 декабря Der Spiegel со ссылкой на управляющего директора парламентской группы Социально-демократической партии Германии (СДПГ) Катю Маст сообщил, что в текущем 2023 году в ФРГ не смогли вовремя согласовать бюджет на 2024 год.

22 ноября 66% немцев заявили в ходе соцопроса, что канцлер Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране на фоне заморозки бюджета на дополнительные расходы правительства до конца года.

Немецкое издание Der Tagesspiegel 20 ноября написала, что в государственном бюджете ФРГ образовалась дыра в размере €60 млрд, в связи с чем Конституционный суд страны запретил всем ведомствам и министерствам брать на себя финансовые обязательства. Таким образом, бюджет страны заморожен. В связи с этим правительство страны было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на следующий год. Определенные статьи экономии коснулся фермеров, которых в следующем году собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот.