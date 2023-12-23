Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Житель села в Курской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ
Спорт
В Испании заявили о возможной аренде защитника «Зенита» в «Реал»
Общество
Вильфанд сообщил о приходе в столицу «мягкой зимы» на следующей неделе
Общество
Собянин сообщил, что производство карты «Тройка» стало полностью российским
Мир
В Эстонии заявили о готовности выдавать Киеву украинцев мобилизационного возраста
Общество
Суд в Санкт-Петербурге арестовал заказавшего несколько убийств предпринимателя
Общество
В Подмосковье задержали двух подозреваемых в диверсии на железной дороге
Мир
Власти в Лондоне обратились в полицию для возврата стрит-арт-работы Бэнкси
Мир
Народный артист СССР Мурад Кажлаев скончался в возрасте 92 лет
Происшествия
Водитель квадроцикла погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области
Политика
Путин поблагодарил делегатов СРЗП за поддержку
Общество
Памфилова сообщила о 29 претендентах в кандидаты на пост президента РФ
Политика
Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на выборах президента России
Армия
На донецком направлении бойцы РФ отразили 11 атак ВСУ
Происшествия
Пять человек пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника в Донецке
Сюжет:

В ФРГ выступили с инициативой поднять подоходный налог для помощи Киеву

Правительство ФРГ: нужно поднять подоходный налог ради помощи Украине
0
Фото: Global Look Press/Hannes P Albert
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член экономического совета при правительстве Германии Моника Шнитцер предложила увеличить подоходный налог в стране, чтобы обширнее поддерживать Украину военными поставками. С таким предложением политик выступила 23 декабря в интервью Rheinische Post.

«Солидарность с Украиной в качестве введения надбавки к подоходному налогу для военной помощи была бы возможным ответом на этот вызов», — отметила Шнитцер.

Она указала, что особые события, которые происходят на сегодняшний день, «требуют особых мер».

Зияющая дыра: Германия начнет 2024 год без бюджета
В ФРГ не досчитались €17 млрд, а правящая коалиция не согласовала финансы на ближайшие 12 месяцев

Накануне ФРГ передала Киеву новую партию военной помощи. В нее вошли три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard в комплекте с запчастями, боеприпасы для танков Leopard 2A6 и две бронированные машины Wisent 1. До этого, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет оценивать поддержку Берлина по реальным действиям, а не по словам поддержки. Также он отметил, что Германия является второй страной в мире по уровню помощи Украине.

При этом 15 декабря Bild сообщила, что в следующем году в Германии поднимут налоги на отопление и топливо из-за недостатка бюджета. Также будут отменены налоговые льготы на дизель, что скажется на сельском хозяйстве и ценах на продукты.

До этого, 13 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в федеральный бюджет Германии на 2024 год заложено €8 млрд в качестве военной и финансовой помощи Украине. Также он в очередной раз пообещал оказывать данную поддержку так долго, как это будет необходимо. Глава минфина Кристиан Линднер уточнил, что речь идет о прямой помощи помимо той, что оказывается со стороны ЕС.

Ранее, 9 декабря, Шольц заявил, что помощь Украине стала «финансовым вызовом» для Германии. Однако канцлер подчеркнул, что необходимо быть готовыми оказывать помощь Украине еще в течение двух–трех последующих лет.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023