Пушкин, веселый окультист и ковидное лето: что ждет столичные сцены 

2024-й — год, освященный «Солнцем русской поэзии». 6 июня весь просвещенный мир отметит 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина . К этой дате столичные театры готовят свое прочтение гениального литератора. Но не только Пушкиным наполнен репертуар. Здесь есть и Антон Чехов, и Александр Островский, и Александр Грибоедов, а еще Эдуардо де Филиппо, Бернард Шоу и другие авторы. «Известия» узнали, что увидят зрители на столичных сценах в наступившем году и куда уже можно купить билеты .

«Снегурочка» 12+

Большой театр

8–11 февраля на новой сцене Большого театра представят оперу Петра Ильича Чайковского «Снегурочка» . Это совместная постановка ГАБТа и Малого театра приурочена к 150-летию со дня мировой премьеры сочинения и к 200-летию со дня рождения Александра Николаевича Островского .

Фото: bolshoi.ru

Дирижер-постановщик — Иван Никифорчин. За режиссуру отвечает Алексей Дубровский, заместитель худрука Малого театра Юрия Соломина. Оформит постановку художник Мария Утробина. Сейчас в Большом полным ходом идут репетиции. Состав исполнителей пока не оглашается . Но известно, что на сцену оперного театра выйдут драматические артисты. В «Снегурочке» заняты народные артисты России Ирина Муравьева, Владимир Носик, Людмила Титова . В репертуаре главного театра страны уже была одна «Снегурочка», но прежде шла опера на музыку Николая Римского-Корсакова. И она пережила семь режиссерских прочтений. В феврале зрители оценят коллаборацию Большого и Малого на музыку Чайковского.

«Мой нежный зверь» 16+

Малый театр

В ноябре в Малом театре начались репетиции нового спектакля «Мой нежный зверь» по повести Чехова «Драма на охоте» . Худрук театра, народный артист СССР Юрий Соломин очень высоко оценил драматургический материал. Режиссер спектакля, народный артист России Андрей Житинкин собрал на одной сцене корифеев и молодежь .

Фото: Малый театр/Евгений Люлюкин

В спектакле заняты народные артисты России Валерий Афанасьев, Валерий Бабятинский, Сергей Еремеев, Владимир Сафронов, Александр Клюквин, Александр Вершинин, заслуженные артисты Варвара Андреева, Екатерина Базарова, Петр Складчиков , артисты Варвара Шаталова, Андрей Чернышов, Александр Волков, Владимир Алексеев, Дмитрий Кривошеев, Сергей Видинеев, Аксиния Пустыльникова.

Классика и бережное к ней отношение — фишка Малого театра . А Антон Павлович Чехов очень дорог этой труппе.

«Пигмалион» 16+

Театр сатиры

20 и 21 января на сцене Театра сатиры состоится первая премьера года. Зрителей приглашают на комедию по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». В этом году произведению британского драматурга исполнилось 110 лет . А через год после публикации ее поставили в Лондоне и Санкт-Петербурге. Одна из самых популярных в мире постановок будет представлена и в юбилейном, 100-м сезоне Московского академического театра сатиры. В роли Элизы Дулитл — Ангелина Стречина. В спектакле заняты народная артистка России Алена Яковлева, заслуженные артисты России Сергей Чонишвили, Ольга Кузина, Сергей Серов, а также Сергей Климов, Ольга Суркова и Максим Финогенов .

Режиссер и сценограф Виктор Крамер решил создать спектакль вне времени, потому что подобная история могла случиться и в викторианскую эпоху, и сегодня, в XXI веке . Он поместил действие в лабораторию, где профессор Хиггинс, изучая фонетические особенности речи разных людей, интонации, тембр, манеры, произношение, коллекционирует их души . Фонографы становятся альфой и омегой масштабной постановки: они заполняют собой всю сцену, искажают реальность и порождают новую реальность.

Фото: Мария Боровская Эскиз костюма

— Это органическое продолжение развития нашей линии актуальной классики , — рассказал «Известиям» художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров. — Зритель увидит иного «Пигмалиона»: столкновение мира реального и выдуманного. Невероятная по эстетизму сценография. Абсолютно понятная история мужчины и женщины — новое прочтение театром классического сюжета . Спектакль Виктора Крамера откроет Бернарда Шоу совершенно с другой стороны.

Однако сюжет пьесы не отступает от классической версии : талантливый и состоятельный профессор фонетики Генри Хиггинс, случайно встретившись с цветочницей Элизой Дулиттл, заключил с приятелем пари о том, что сделает из вульгарной девицы настоящую леди. Абсурдная и, казалось бы, невыполнимая задача настолько увлекает профессора, что он ставит перед собой недостижимую цель — создать совершенную женщину, новую Еву. И чем больше мастер оттачивает, совершенствует и даже тиранит свою Галатею, тем больше страдает, понимая, что превращается в ее раба.

«Капитанская дочка» 12+

Московский Губернский театр

С января в Московском Губернском театре его худрук, народный артист России Сергей Безруков приступает к работе над спектаклем по повести Александра Пушкина «Капитанская дочка» . Постановка для большой сцены театра.

— В 2024 году 225 лет со дня рождения Пушкина, и пропустить это событие мы не можем, — сказал Сергей Безруков. — Для меня важно максимально сохранить великолепный пушкинский текст, и, мне кажется, я придумал очень интересное, оригинальное решение, которое позволит это сделать . Команда собирается сильная — художник Максим Обрезков, художник по свету Александр Сиваев.

Фото: Московский Губернский театр

Сергей Безруков уверен, что «Капитанская дочка» — наиболее молодежное произведение Александра Сергеевича . Главные герои Гринев и Маша — это почти Ромео и Джульетта. Их чувства зарождаются на фоне трагических для нашей страны событий — Пугачевского бунта. Режиссер готовит свою оригинальную интерпретацию произведения Пушкина . Он надеется, что зрителей оно порадует.

В роли Емельяна Пугачева — Дмитрий Карташов. Он играл Сирано де Бержерака и Высоцкого в спектаклях МГТ.

«Капитанской дочкой» откроется новый сезон в Московском Губернском театре.

«Повести Пушкина» 16+

Театр Вахтангова

На 26 марта назначена премьера на основной сцене Театра Вахтангова. И здесь не смогли обойти стороной юбилей Александра Пушкина. Главный режиссер Анатолий Шульев репетирует с труппой спектакль по прозе русского классика. «Метель», «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель», «Выстрел», «Гробовщик». Это те повести, которые станут основой спектакля . Многонаселенная история без главных персонажей. Режиссер продемонстрирует ансамблевую работу труппы театра. Уже сейчас продаются билеты на премьеру.

Фото: Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова

В спектакле заняты народный артист России Юрий Шлыков, заслуженный артист России Александр Рыщенков, актеры Александр Горбатов, Валерий Ушаков, Константин Белошапка, Семен Арзуманов, Григорий Здоров, Анна Антонова, Полина Бондарь.

«Веселая женщина. Комедия о Блаватской» 16+

Театр «Эрмитаж»

Сын худрука театра, народного артиста Михаила Захаровича Левитина Михаил написал пьесу «Веселая женщина. Комедия о Блаватской» . Ее поставит отец с труппой своего театра. Как рассказал «Известиям» Михаил Левитин-младший, биография философа, литератора, окультиста Елены Блаватской давно интересовала драматурга .

— Блаватская — одна из самых ярких женщин в истории России, да чего мелочиться — всего человечества, — говорит Михаил Михайлович Левитин. — Обманщица? Теософка? Пророчица? Что-то такое... Или всё вместе ? Никогда не думал, что придется писать о ней пьесу, тем более комедию. Но мой папа, Михаил Захарович Левитин, так загорелся этой идеей, что пришлось подчиниться и написать. И теперь я очень счастлив, что «пришлось». Когда такой великолепный режиссер, как мой папа, настаивает, зачем спорить?

Драматург считает, что Блаватская — фигура не только таинственная и мистическая, но и чрезвычайно, до абсурда жизнеутверждающая. И, как ни странно, очень-очень веселая . Михаил Левитин-младший уверен, таким же будет и спектакль театра «Эрмитаж». Ему неловко признаваться, но автор пьесы сам на репетициях беспрестанно смеется.

В спектакле заняты ведущие артисты труппы.

«Человек и джентльмен» 12+

Московский театр им. А.С. Пушкина

8 и 9 февраля, 10 и 20 марта состоится премьера в Театре Пушкина. Режиссер Олег Пышненко поставил эксцентрическую комедию положений знаменитого итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо «Человек и джентльмен» . Художник-постановщик — Максим Обрезков.

Фото: пресс-служба Театра Пушкина Владимир Жеребцо

Маленькая театральная труппа во главе с доном Дженнаро гастролирует в курортном городке по приглашению предприимчивого дона Альберто. Артисты готовятся к вечернему представлению, но оказываются вовлеченными в перипетии личной жизни своего импресарио , влюбившегося в неуловимую Биче. После бесконечной череды недоразумений все герои пьесы попадают сначала в дом мужа Биче, графа Талентано, а затем и вовсе в полицейский участок .

В главной роли — Владимир Жеребцов. В спектакле заняты Александр Арсентьев, Александр Анисимов, Анна Кармакова, заслуженные артисты России Владимир Майзингер и Ирина Бякова.

«Замужняя невеста» 12+

Театр Моссовета

24 февраля худрук Театра Моссовета, режиссер Евгений Марчелли приглашает зрителей на премьеру спектакля «Замужняя невеста» по одноименной пьесе Александра Грибоедова . Актеры сыграют на сцене «Под крышей».

В спектакле занята старейшая актриса Театра Моссовета, заслуженная артистка России Мария Кнушевицкая, отметившая недавно 90-летний юбилей . В ролях — заслуженный артист Александр Бобровский, Валентина Карева, Марина Кондратьева, Андрей Рапопорт.

Фото: Государственный академический театр имени Моссовета

Грибоедов написал пьесу в 1818 году. В ней представлена миниатюрная картина жизни российского дворянства начала XIX века. Но и по сей день она актуальна и востребована репертуарными театрами . Легкий, непринужденный, веселый спектакль о важности соблюдения семейных ценностей и традиций в постановке Евгений Марчелли, работы которого отличаются глубиной проникновения в психологию героев, яркой театральностью и современностью звучания, превращается в настоящую русскую комедию, поднимающую важные нравственные проблемы семейных отношений . Настоящий комизм сценических положений, легкий и светлый юмор делают эту постановку доступной и привлекательной для широкого кругу зрителей и семейного просмотра .

«Жаркое ковидное лето» 16+

МХТ имени Чехова

24 и 25 февраля на новой сцене МХТ имени Чехова состоится премьера по пьесе Ярославы Пулинович. Весь мир переживал пандемию, для кого-то страшная эпидемия стала вдохновением .

Пьеса Пулинович рассказывает о семье Алевтины Павловны — специалиста по Достоевскому. Ее дочь Маша — любительница коучинга, а 13-летняя внучка Даша — школьница. Они по-разному проживают жаркое ковидное лето : Маша — в пререканиях с мамой, внучка — с ними обеими, а сама Алевтина Павловна больше, чем о семейных конфликтах, переживает за своего найденыша — пса, которого назвала Федором Михайловичем. Собака больна, и неизвестно, выживет ли. Но Алевтина Павловна всё же надеется на лучшее.

Режиссер Татьяна Архипцова в главной роли видела только народную артистку России Ольгу Яковлеву . По мнению постановщика, она абсолютная максималистка в театре. Никогда не возьмет в руки случайную вещь: реквизит должен что-то рассказать о ее героине. Спорит, если не согласна. Смеется, когда нравится. Злится, когда не понимает, и добивается ясности.

В спектакле заняты Владимир Тимофеев, Алена Хованская, Надежда Борисова, Эдуард Чекмазов, Софья Шидловская, Вера Харыбина, Маргарита Якимова.

«Ленинградские сказки» 12+

РАМТ



В феврале на основной сцене Российского академического молодежного театра пройдет премьера спектакля «Ленинградские сказки» драматурга Марии Малухиной и режиссера Филиппа Гуревича . Они объединили в одном спектакле серию книг Юлии Яковлевой . Это результат работы мастерской инсценированная, проходившей в театре в 2022 году и посвященной поискам новых текстов для подростковой аудитории.

Фото: t.me/ramteatr

Через мистическое путешествие одной ленинградской семьи по исторической памяти нашей страны авторы ведут диалог со зрителем о страшных событиях 1930–1940-х годов . В спектакле заняты Владимир Зомерфельд, Татьяна Матюхова, Александр Девятьяров, Виктория Тиханская, Константин Юрченко, Анна Дворжецкая.

«Долгая счастливая жизнь» 18+

СТИ

В феврале на сцене Студии театрального искусства состоится премьера спектакля «Долгая счастливая жизнь» по одноименному киносценарию Геннадия Шпаликова и отрывкам из его прозы .

Фото: СТИ