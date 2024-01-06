Пушкин, веселый окультист и ковидное лето: что ждет столичные сцены
2024-й — год, освященный «Солнцем русской поэзии». 6 июня весь просвещенный мир отметит 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. К этой дате столичные театры готовят свое прочтение гениального литератора. Но не только Пушкиным наполнен репертуар. Здесь есть и Антон Чехов, и Александр Островский, и Александр Грибоедов, а еще Эдуардо де Филиппо, Бернард Шоу и другие авторы. «Известия» узнали, что увидят зрители на столичных сценах в наступившем году и куда уже можно купить билеты.
«Снегурочка» 12+
Большой театр
8–11 февраля на новой сцене Большого театра представят оперу Петра Ильича Чайковского «Снегурочка». Это совместная постановка ГАБТа и Малого театра приурочена к 150-летию со дня мировой премьеры сочинения и к 200-летию со дня рождения Александра Николаевича Островского.
Дирижер-постановщик — Иван Никифорчин. За режиссуру отвечает Алексей Дубровский, заместитель худрука Малого театра Юрия Соломина. Оформит постановку художник Мария Утробина. Сейчас в Большом полным ходом идут репетиции. Состав исполнителей пока не оглашается. Но известно, что на сцену оперного театра выйдут драматические артисты. В «Снегурочке» заняты народные артисты России Ирина Муравьева, Владимир Носик, Людмила Титова. В репертуаре главного театра страны уже была одна «Снегурочка», но прежде шла опера на музыку Николая Римского-Корсакова. И она пережила семь режиссерских прочтений. В феврале зрители оценят коллаборацию Большого и Малого на музыку Чайковского.
«Мой нежный зверь» 16+
Малый театр
В ноябре в Малом театре начались репетиции нового спектакля «Мой нежный зверь» по повести Чехова «Драма на охоте». Худрук театра, народный артист СССР Юрий Соломин очень высоко оценил драматургический материал. Режиссер спектакля, народный артист России Андрей Житинкин собрал на одной сцене корифеев и молодежь.
В спектакле заняты народные артисты России Валерий Афанасьев, Валерий Бабятинский, Сергей Еремеев, Владимир Сафронов, Александр Клюквин, Александр Вершинин, заслуженные артисты Варвара Андреева, Екатерина Базарова, Петр Складчиков, артисты Варвара Шаталова, Андрей Чернышов, Александр Волков, Владимир Алексеев, Дмитрий Кривошеев, Сергей Видинеев, Аксиния Пустыльникова.
Классика и бережное к ней отношение — фишка Малого театра. А Антон Павлович Чехов очень дорог этой труппе.
«Пигмалион» 16+
Театр сатиры
20 и 21 января на сцене Театра сатиры состоится первая премьера года. Зрителей приглашают на комедию по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». В этом году произведению британского драматурга исполнилось 110 лет. А через год после публикации ее поставили в Лондоне и Санкт-Петербурге. Одна из самых популярных в мире постановок будет представлена и в юбилейном, 100-м сезоне Московского академического театра сатиры. В роли Элизы Дулитл — Ангелина Стречина. В спектакле заняты народная артистка России Алена Яковлева, заслуженные артисты России Сергей Чонишвили, Ольга Кузина, Сергей Серов, а также Сергей Климов, Ольга Суркова и Максим Финогенов.
Режиссер и сценограф Виктор Крамер решил создать спектакль вне времени, потому что подобная история могла случиться и в викторианскую эпоху, и сегодня, в XXI веке. Он поместил действие в лабораторию, где профессор Хиггинс, изучая фонетические особенности речи разных людей, интонации, тембр, манеры, произношение, коллекционирует их души. Фонографы становятся альфой и омегой масштабной постановки: они заполняют собой всю сцену, искажают реальность и порождают новую реальность.
— Это органическое продолжение развития нашей линии актуальной классики, — рассказал «Известиям» художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров. — Зритель увидит иного «Пигмалиона»: столкновение мира реального и выдуманного. Невероятная по эстетизму сценография. Абсолютно понятная история мужчины и женщины — новое прочтение театром классического сюжета. Спектакль Виктора Крамера откроет Бернарда Шоу совершенно с другой стороны.
Однако сюжет пьесы не отступает от классической версии: талантливый и состоятельный профессор фонетики Генри Хиггинс, случайно встретившись с цветочницей Элизой Дулиттл, заключил с приятелем пари о том, что сделает из вульгарной девицы настоящую леди. Абсурдная и, казалось бы, невыполнимая задача настолько увлекает профессора, что он ставит перед собой недостижимую цель — создать совершенную женщину, новую Еву. И чем больше мастер оттачивает, совершенствует и даже тиранит свою Галатею, тем больше страдает, понимая, что превращается в ее раба.
«Капитанская дочка» 12+
Московский Губернский театр
С января в Московском Губернском театре его худрук, народный артист России Сергей Безруков приступает к работе над спектаклем по повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». Постановка для большой сцены театра.
— В 2024 году 225 лет со дня рождения Пушкина, и пропустить это событие мы не можем, — сказал Сергей Безруков. — Для меня важно максимально сохранить великолепный пушкинский текст, и, мне кажется, я придумал очень интересное, оригинальное решение, которое позволит это сделать. Команда собирается сильная — художник Максим Обрезков, художник по свету Александр Сиваев.
Сергей Безруков уверен, что «Капитанская дочка» — наиболее молодежное произведение Александра Сергеевича. Главные герои Гринев и Маша — это почти Ромео и Джульетта. Их чувства зарождаются на фоне трагических для нашей страны событий — Пугачевского бунта. Режиссер готовит свою оригинальную интерпретацию произведения Пушкина. Он надеется, что зрителей оно порадует.
В роли Емельяна Пугачева — Дмитрий Карташов. Он играл Сирано де Бержерака и Высоцкого в спектаклях МГТ.
«Капитанской дочкой» откроется новый сезон в Московском Губернском театре.
«Повести Пушкина» 16+
Театр Вахтангова
На 26 марта назначена премьера на основной сцене Театра Вахтангова. И здесь не смогли обойти стороной юбилей Александра Пушкина. Главный режиссер Анатолий Шульев репетирует с труппой спектакль по прозе русского классика. «Метель», «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель», «Выстрел», «Гробовщик». Это те повести, которые станут основой спектакля. Многонаселенная история без главных персонажей. Режиссер продемонстрирует ансамблевую работу труппы театра. Уже сейчас продаются билеты на премьеру.
В спектакле заняты народный артист России Юрий Шлыков, заслуженный артист России Александр Рыщенков, актеры Александр Горбатов, Валерий Ушаков, Константин Белошапка, Семен Арзуманов, Григорий Здоров, Анна Антонова, Полина Бондарь.
«Веселая женщина. Комедия о Блаватской» 16+
Театр «Эрмитаж»
Сын худрука театра, народного артиста Михаила Захаровича Левитина Михаил написал пьесу «Веселая женщина. Комедия о Блаватской». Ее поставит отец с труппой своего театра. Как рассказал «Известиям» Михаил Левитин-младший, биография философа, литератора, окультиста Елены Блаватской давно интересовала драматурга.
— Блаватская — одна из самых ярких женщин в истории России, да чего мелочиться — всего человечества, — говорит Михаил Михайлович Левитин. — Обманщица? Теософка? Пророчица? Что-то такое... Или всё вместе? Никогда не думал, что придется писать о ней пьесу, тем более комедию. Но мой папа, Михаил Захарович Левитин, так загорелся этой идеей, что пришлось подчиниться и написать. И теперь я очень счастлив, что «пришлось». Когда такой великолепный режиссер, как мой папа, настаивает, зачем спорить?
Драматург считает, что Блаватская — фигура не только таинственная и мистическая, но и чрезвычайно, до абсурда жизнеутверждающая. И, как ни странно, очень-очень веселая. Михаил Левитин-младший уверен, таким же будет и спектакль театра «Эрмитаж». Ему неловко признаваться, но автор пьесы сам на репетициях беспрестанно смеется.
В спектакле заняты ведущие артисты труппы.
«Человек и джентльмен» 12+
Московский театр им. А.С. Пушкина
8 и 9 февраля, 10 и 20 марта состоится премьера в Театре Пушкина. Режиссер Олег Пышненко поставил эксцентрическую комедию положений знаменитого итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо «Человек и джентльмен». Художник-постановщик — Максим Обрезков.
Маленькая театральная труппа во главе с доном Дженнаро гастролирует в курортном городке по приглашению предприимчивого дона Альберто. Артисты готовятся к вечернему представлению, но оказываются вовлеченными в перипетии личной жизни своего импресарио, влюбившегося в неуловимую Биче. После бесконечной череды недоразумений все герои пьесы попадают сначала в дом мужа Биче, графа Талентано, а затем и вовсе в полицейский участок.
В главной роли — Владимир Жеребцов. В спектакле заняты Александр Арсентьев, Александр Анисимов, Анна Кармакова, заслуженные артисты России Владимир Майзингер и Ирина Бякова.
«Замужняя невеста» 12+
Театр Моссовета
24 февраля худрук Театра Моссовета, режиссер Евгений Марчелли приглашает зрителей на премьеру спектакля «Замужняя невеста» по одноименной пьесе Александра Грибоедова. Актеры сыграют на сцене «Под крышей».
В спектакле занята старейшая актриса Театра Моссовета, заслуженная артистка России Мария Кнушевицкая, отметившая недавно 90-летний юбилей. В ролях — заслуженный артист Александр Бобровский, Валентина Карева, Марина Кондратьева, Андрей Рапопорт.
Грибоедов написал пьесу в 1818 году. В ней представлена миниатюрная картина жизни российского дворянства начала XIX века. Но и по сей день она актуальна и востребована репертуарными театрами. Легкий, непринужденный, веселый спектакль о важности соблюдения семейных ценностей и традиций в постановке Евгений Марчелли, работы которого отличаются глубиной проникновения в психологию героев, яркой театральностью и современностью звучания, превращается в настоящую русскую комедию, поднимающую важные нравственные проблемы семейных отношений. Настоящий комизм сценических положений, легкий и светлый юмор делают эту постановку доступной и привлекательной для широкого кругу зрителей и семейного просмотра.
«Жаркое ковидное лето» 16+
МХТ имени Чехова
24 и 25 февраля на новой сцене МХТ имени Чехова состоится премьера по пьесе Ярославы Пулинович. Весь мир переживал пандемию, для кого-то страшная эпидемия стала вдохновением.
Пьеса Пулинович рассказывает о семье Алевтины Павловны — специалиста по Достоевскому. Ее дочь Маша — любительница коучинга, а 13-летняя внучка Даша — школьница. Они по-разному проживают жаркое ковидное лето: Маша — в пререканиях с мамой, внучка — с ними обеими, а сама Алевтина Павловна больше, чем о семейных конфликтах, переживает за своего найденыша — пса, которого назвала Федором Михайловичем. Собака больна, и неизвестно, выживет ли. Но Алевтина Павловна всё же надеется на лучшее.
Режиссер Татьяна Архипцова в главной роли видела только народную артистку России Ольгу Яковлеву. По мнению постановщика, она абсолютная максималистка в театре. Никогда не возьмет в руки случайную вещь: реквизит должен что-то рассказать о ее героине. Спорит, если не согласна. Смеется, когда нравится. Злится, когда не понимает, и добивается ясности.
В спектакле заняты Владимир Тимофеев, Алена Хованская, Надежда Борисова, Эдуард Чекмазов, Софья Шидловская, Вера Харыбина, Маргарита Якимова.
«Ленинградские сказки» 12+
РАМТ
В феврале на основной сцене Российского академического молодежного театра пройдет премьера спектакля «Ленинградские сказки» драматурга Марии Малухиной и режиссера Филиппа Гуревича. Они объединили в одном спектакле серию книг Юлии Яковлевой. Это результат работы мастерской инсценированная, проходившей в театре в 2022 году и посвященной поискам новых текстов для подростковой аудитории.
Через мистическое путешествие одной ленинградской семьи по исторической памяти нашей страны авторы ведут диалог со зрителем о страшных событиях 1930–1940-х годов. В спектакле заняты Владимир Зомерфельд, Татьяна Матюхова, Александр Девятьяров, Виктория Тиханская, Константин Юрченко, Анна Дворжецкая.
«Долгая счастливая жизнь» 18+
СТИ
В феврале на сцене Студии театрального искусства состоится премьера спектакля «Долгая счастливая жизнь» по одноименному киносценарию Геннадия Шпаликова и отрывкам из его прозы.
— Шпаликов — невероятно тонкий автор, и, поэтому прямо сказать, что спектакль будет про любовь, или про одиночество, или про счастье, никак нельзя, — уверен режиссер Сергей Тонышев. — Всё гораздо интереснее, глубже, невероятнее и от того правдивее. Зритель окунется в авторский поток сознания, его чувства и желания, его полет — «вот бы сделать всех счастливыми».
За оформление спектакля отвечает художник Филипп Шейн. В ролях — Игорь Лизенгевич, Ольга Балацкая, Даниил Обухов.