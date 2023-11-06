«Самодуров — хореограф-провокатор, а наш театр любит всё смелое»

Перед артистами балета ставятся невероятные, почти спортивные, технические задачи, но первостепенной всегда остается история, рассказанная на сцене, танцевальная органика и актерский талант, считает художественный руководитель — директор Театра балета им. Л. Якобсона Адриан Фадеев. В преддверии 55-летия коллектива заслуженный артист России в интервью «Известиям» рассказал о «Щелкунчике» Николая Цискаридзе, намоленных стенах, «Малявинских бабах» и запахах париков.

— Театр имени Якобсона стал участником премьерных Дней Эрмитажа в Сербии. Вы впервые побывали в Белграде?

— Да, это первые и, на мой взгляд, очень удачные гастроли нашего театра в столице дружественной страны, близкой нам по языку и культуре. Надеюсь, наше общение и творческое сотрудничество продолжатся. В этом году отмечается 100-летие со дня основания балетной труппы в Белграде. А открылись ее выступления спектаклями из наследия «Русских сезонов» — «Шахерезадой» и «Сильфидами» в постановке бывшей артистки Мариинского театра и солистки антрепризы Дягилева Елены Поляковой.

Кстати, и первый сербский национальный балет «Пряничное сердце» поставила Маргарита Фроман, артистка Большого театра, тоже работавшая у Дягилева.

— Что увидела белградская публика?

— Мы показали фрагменты из известных балетов «Дон Кихот» и «Лебединое озеро», миниатюры Леонида Якобсона и нашу последнюю оригинальную премьеру — «Озорные частушки» на музыку Родиона Щедрина. Замечательно, что на сцену Белградской оперы российские артисты вышли вместе с сербскими коллегами, которые представили свою программу.

Фото: Елена Лехова

— Куда дальше отправитесь?

— В декабре едем в Таиланд. Выступим в Бангкоке и на Пхукете. Ведем переговоры о масштабных гастролях по городам Китая. Планируем несколько спектаклей в Дубайской опере. Конечно, в приоритете наши российские города.

В марте этого года выезжали в Армению, в Ереван, а на будущее есть договоренность с руководством Ереванской оперы раз в год их посещать. Рассматриваем взаимодействие с Казахстаном. Есть планы гастролей в Бразилию и Аргентину.

— Русский балет любят и ждут?

— Как всегда. Всегда любили и всегда ждали.

— Вы единственный театр мира, где постоянно идут балеты великого Леонида Якобсона, оставившего огромное и недооцененное в свое время наследие. В следующем году у хореографа юбилей, 120 лет со дня рождения, и у театра дата — 55 лет со дня основания. Как готовитесь?

— В Петербурге правом исполнять балеты Леонида Якобсона обладают два театра. В афише Мариинки сохранились «Шурале» и «Спартак», поставленные мастером на этой великой сцене. У нас более камерный репертуар, состоящий из шедевров наследия выдающегося хореографа.

Фото: Света Тарлова

Не так давно восстановили «Средневековый танец с поцелуями», прекрасный номер на музыку Сергея Прокофьева, а также «Блестящий дивертисмент», который не шел долгие годы. Кстати, оба вечера в Сербии мы начинали именно с него. Вновь в нашем репертуаре — дань Леонида Якобсона Михаилу Фокину — «Лебедь» на музыку Сен-Санса. В отличие от фокинского якобсоновский лебедь — черный, мятежный, сопротивляющийся.

Очень интересна программа, которую не так давно мы восстановили с помощью замечательных артистов, а ныне репетиторов труппы: «Роден», «Свадебный кортеж», «Классицизм — романтизм». В следующем году планируем воссоздать «Женские вариации». Мечтаем вернуть в репертуар «Экзерсис XX», про который Якобсон писал, что это комплекс движений, на которых строятся его балеты, но яркий, театрализованный. На ближайшие пять лет работы хватит.

— Не собираетесь ускорить темпы восстановления?

— Спешить не будем. Якобсон должен быть Якобсоном, что-то додумывать, досочинять мы не имеем права. Это наша петербургская история, мы к ней относимся с трепетом и уважением. Работаем основательно, скрупулезно, бережем наших педагогов — Веру Соловьеву и Николая Левицкого, уникальных артистов Леонида Вениаминовича, на которых он ставил свои композиции. Кстати, Вере Соловьевой в этом году журнал «Балет» вручил специальный приз за сохранение наследия Якобсона.

— Чем обогащает хореография Якобсона нынешних артистов?

— Она бесконечно развивает танцовщика — и пластически, и внутренне. Требует редкой координации, яркой индивидуальности, танцевальной органики и большого актерского таланта. Миниатюры Якобсона — маленькие спектакли, где за короткое время надо рассказать убедительно историю. Задача не из простых.

Фото: Елена Лехова

— Удается ли вам смотреть спектакли в других театрах, в частности в родном Мариинском? Кого из танцовщиков могли бы отметить?

— Спектакли смотрю обязательно. Мариинский — великий театр, где я вырос, состоялся, и до сих пор неразрывно с ним связан. К счастью, мы часто выступаем на этой необыкновенной сцене. И каждый раз, переступая порог театра, я испытываю волнение и трепет. В Мариинке замечательная труппа, прекрасные талантливые солисты.

В последнее время перед артистами ставятся невероятные, почти спортивные, технические задачи. Но для меня всегда первостепенным было внутреннее наполнение артиста, та история, которую он рассказывает на сцене. Чтобы техника не существовала ради техники. Чтобы смотреть спектакль было остро интересно. Балет должен оставаться искусством.

— У вашего театра нет собственной площадки. Ведется работа по ее обретению?

— У театра правда нет своей сцены, но есть замечательный дом на улице Маяковского. Его стены помнят голос Леонида Вениаминовича, а зеркала хранят его отражение. Нас очень поддерживает правительство Петербурга. Мы выступаем в Мариинском, Александринском и Большом драматическом театрах. А в Эрмитаже есть прекрасная камерная сцена, где чудесно смотрятся наши уникальные миниатюры.

— Но мечта иметь свой дом есть?

— Конечно. Переезды всегда даются сложно. Постановочные условия на разных площадках слишком отличаются друг от друга, танцовщикам нужно каждый раз привыкать. Кроме того, артисты — люди очень суеверные, эмоционально привязанные к шероховатостям стен, неровностям пола, старым зеркалам, запахам париков и костюмов и многому другому. Когда годами выходишь на одну сцену, там возникает особая аура, я бы даже сказал, намоленность . Это особая атмосфера, и в старых театрах она ощущается очень остро.

Фото: Виктор Молодцов

— Знаковым событием минувшего сезона стали ваши «Озорные частушки» Родиона Щедрина в постановке Славы Самодурова. Чем привлек театр этот хореограф?

— Самодуров — хореограф-провокатор, а нашему театру очень интересно всё новое и смелое. Будучи артистами Мариинского театра, мы со Славой в далеком 1996 году участвовали в балетном конкурсе «Майя», проводившемся в Санкт-Петербурге в честь Майи Михайловны Плисецкой. Главным отличием этого конкурса от других было то, что каждый участник должен был на одном из туров показать постановку на музыку из балетов Щедрина. Слава занял тогда первое место, что стало огромным стимулом для его творческого роста. И почти через 30 лет мы вернулись к музыке Родиона Щедрина.

«Озорные частушки» — обращение к не дошедшему до нас спектаклю Якобсона «Малявинские бабы», который был поставлен на музыку «Частушек» в Мариинском театре. К сожалению, от этого спектакля не осталось и следа. Так в нашем театре появился совершенно новый балет.

— У вас там сначала идет фортепианный вариант «Частушек», а затем симфонический. Щедрин одобрил такой микст?

— Мы, конечно же, посоветовались с Родионом Константиновичем. Ему идея понравилась, он нас благословил. Само произведение короткое, идет около 10 минут, для одноактного балета недостаточно. Хореограф послушал переложение «Частушек» для фортепиано — и загорелся. Первую часть сделал на семерых танцовщиков, в следующей соединил тех же солистов с кордебалетом. Это, конечно, был риск, но кто не рискует, тот не пьет шампанское.

Хореограф Вячеслав Самодуров Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— Получилось не только художественно, но и практично. Части можно и по отдельности танцевать, не так ли?

— Конечно. В гала-концертах мы так и будем делать. В Сербии, например, был жесткий тайминг, и мы исполняли только симфоническую часть. Публика принимала прекрасно. «Частушки» завершали программу на очень высокой ноте. Это яркий, самобытный, ни на что не похожий хореографический фейерверк.

А с балетмейстером Самодуровым мы продолжили сотрудничество и приступили к репетициям нового спектакля. Слава выбрал произведение Баха. Но не Иоганна Себастьяна, а одного из его сыновей. Насчет сюжета, это вопрос к автору. Он человек суеверный, пока всё держит в секрете. Премьера намечена на февраль.

А в начале декабря театр и публику ждет большое событие: премьера балета «Щелкунчик» на музыку Петра Ильича Чайковского в хореографической редакции Николая Цискаридзе. Для артистов это огромная честь и большая удача поработать с таким мастером.