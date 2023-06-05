 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Совет управляющих МАГАТЭ на следующей неделе обсудит Украину и Иран
Мир
В США объяснили звуки взрыва в Вашингтоне
Мир
В Париже установили рекорд на самый массовый диктант
Спорт
Нападающий «Зенита» Малком признан лучшим игроком сезона в РПЛ
Мир
В Армении допустили возможность мирного договора с Азербайджаном до конца года
Происшествия
Режим ЧС введен в Армавире из-за сильных ливней
Общество
Мэр Горловки сообщил об обстреле украинскими боевиками Центра технического творчества
Мир
Новак рассказал об общем сокращении странами ОПЕК+ добычи нефти на 3,66 млн баррелей
Мир
Нетаньяху упрекнул МАГАТЭ в капитуляции перед Ираном
Мир
Бывший врач Белого дома заявил о плохой профпригодности Байдена для управления страной
Мир
Саудовская Аравия с июля на месяц сократит нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки
Мир
Бельгия потребует у Киева объяснений из-за применения ее оружия под Белгородом
/

«Я отец родной для своих актеров — как папой был для нас Олег Табаков»

Народный артист России Сергей Безруков — о пятилетке на фабрике, вкусовщине «Золотой маски», конкуренции с Михалковым и внутреннем аде на сцене
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переиграл во всех театрах России, какие только есть, говорит народный артист России Сергей Безруков. Худрук Московского Губернского ищет таланты в провинции — и находит, не готов разгадывать режиссерские ребусы — за которыми часто оказывается звенящая пустота, и воспитывает новое поколение актеров во ВГИКе, — устраивая мастер-классы прямо на съемочной площадке. Об этом и не только Сергей Безруков рассказал «Известиям» за кулисами V Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского», который проходит в Москве с 1 по 10 июня.

«Нет ничего прекраснее правды на сцене»

— В этом году Летнему фестивалю губернских театров «Фабрика Станиславского» исполняется пять лет. Есть то, что радует по результатам первой пятилетки?

— Я думаю, стабильность. Времена сложные, тем не менее, на фестиваль выделяются средства, мы получили грант от Российского фонда культуры в рамках национального проекта. Фестиваль нужен, необходим для того, чтобы уделять внимание тем коллективам, которые работают в направлении психологического театра в традициях, завещанных нам Константином Сергеевичем Станиславским. Это то, чем мы были всегда сильны и, я надеюсь, будем сильны и впредь. Именно классический, традиционный театр нуждается сегодня в поддержке.

Каждый год наш фестиваль открывается очень ярко, мы выбираем для проведения интересное, значимое культурное место. В 2022-м в музее «Паровозное депо «Подмосковная» мы показали эскиз спектакля «Чужие берега». Это было зрелищно, масштабно, эксклюзивно. В этом году в Воскресенске, в парке усадьбы Кривякино представили первый акт премьеры нашего театра, постановки Александра Коручекова «Собака на сене». Там совершенно уникальная атмосфера. Я очень люблю спектакли на открытом воздухе, потому что они отвечают основному смыслу психологического театра — они рождают ощущение правды. Нет ничего прекраснее правды на сцене.

Помню, для «Фабрики Станиславского» я делал эскиз «Капитанской дочки» в Горках Ленинских, в кинодеревне: там были настоящие лошади, взрывы, взятие крепости. Все это настолько реально, ощущение просто фантастическое. Или когда мы играли эскиз «Вишневого сада» в Любимовке, в усадьбе Станиславского, где гостил Антон Павлович Чехов и где родился замысел этой пьесы. Поверьте, эмоции, которые возникают при этом у актеров и у зрителей, сложно описать.

— Вам важна атмосферность?

— Конечно. Живые декорации, природа, воздух, — все это помогает актеру погрузиться в предлагаемые обстоятельства, быть настоящим.

Наш паровоз в июнь летит: зачем Сергею Безрукову «Чужие берега»
Что покажут на «Фабрике Станиславского» региональные театры

— Есть разные фестивали, на которые приезжают театры из провинции. Взять ту же «Золотую маску». Но почему надо стремиться именно на «Фабрику Станиславского»?

Ну, во-первых, мы одной группы крови. Хоть и находимся в Москве, но все-таки Московский Губернский театр — региональный. Мы Подмосковные. Поэтому, когда к нам приезжают коллеги из других городов, нет разделения на провинцию и столицу. Кроме того, театры в губерниях как раз следуют тем самым традициям Станиславского. Мы все единомышленники.

А то, что порой выбирается на «Золотую маску», все-таки, вкусово. И далеко не всегда наличие этой премии означает, что это и есть то самое «настоящее искусство». Порой зрители, придя на «золотомасочный» спектакль, просто уходят в антракте. Такое тоже бывает, к великому сожалению.

театральная постановка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мы стараемся не дублировать «Золотую маску» при отборе участников конкурса, да и принцип отбора у нас иной.

— В чем ваша уникальность?

Фокус нашего фестиваля — на актере. Мы не отмечаем лучший спектакль или лучшую режиссерскую работу. Уделяем внимание именно актерским работам, актерскому ансамблю, который, может быть, даже не был замечен той самой «Золотой маской». Помните, как у Станиславского: «Режиссер должен умереть в артисте». Ведь в конечном итоге, мы с вами смотрим на сцену и видим актеров, рассказывающих историю, которая заставляет нас сопереживать. Мы за театр, в котором режиссер доносит свою идею именно через актера.

— Вы не стремитесь конкурировать?

— Вы знаете, я человек самодостаточный, мне не нужно ни с кем соревноваться. Я считаю важным уделить внимание тем театрам, мимо которых престижные смотры почему-то прошли стороной, но они достойны посетить столицу и сыграть для искушенной театральной публики. Этим мы и занимаемся.

Как тебе такое, «Маска»: кто получил главную театральную премию
В числе победителей — балет «Катарина, или Дочь разбойника», опера «Мертвый город» и спектакль «Р»

«Я не был полностью обнажен, но для меня это было жестко»

— На «Фабрике Станиславского» вы вручаете приз «Верю!» Известнейшая фраза Константина Сергеевича. У Никиты Михалкова на Московском Международном кинофестивале тоже есть приз «Верю!» Не было ли конфликта интересов?

Никаких конфликтов не бывает, там, где «Верю».

— То есть, это слово не запатентовано?

— Думаю, оно может быть запатентовано только Станиславским, потому что именно он произнес эту свою крылатую фразу, вот и все. А то, что мы вместе продолжаем его традицию — это же замечательно. Мы чтим, помним.

Ведь порой то, что происходит на сцене в некоторых спектаклях, нас совершенно не трогает. Есть форма, есть эпатаж, и ты с трудом разбираешь режиссерские ребусы вместо эмоционального погружения, сопереживания происходящему на сцене. Но за этим — ничего, звенящая пустота.

фестиваль театров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Какие театры будут удивлять гостей «Фабрики Станиславского»?

В этом году к нам приехали театры из восьми регионов — из Владимира, Самары, Барнаула, Новочеркасска, Зеленограда, Перми, Лесосибирска и Новокузнецка. Рекомендую обратить внимание на Пермский театр «У Моста», они покажут и постановку «Ирландский герой — гордость запада». На фестивале есть, безусловно, русская и зарубежная классика, но есть и современные авторы. Мы открыты для самых различных форм.

— А к экспериментам на сцене вы как относитесь? Бывают очень смелые.

— Вы знаете, я не ретроград и не консерватор. Я за традиционные ценности, но даже в своих постановках пользовался самой различной формой. Мне нравится театр, в котором много метафор, совершенно неожиданные образы на сцене, люблю современный условный театр. Постановщик может придумать все что угодно, но актер должен оправдать это, быть подлинным, настоящим, заразительным в любом, даже самом условном режиссерском рисунке и условных декорациях.

губернский театр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Так режиссер может и раздеть артиста.

Да пожалуйста. Но как это оправдает артист? Для чего и зачем? Когда-то в Табакерке я играл в спектакле «Псих», где мой герой попадает в сумасшедший дом. В психушке санитары грубо раздевают его, чтобы переодеть в больничную робу. Я не был полностью обнажен, но для меня это было жестко. Важно было показать, насколько человека унижают физически и морально в сумасшедшем доме, буквально уничтожают, доводят до самоубийства.

Уже сейчас я не уверен, что захотел бы входить в то эмоционально состояние. Это очень страшно, это был ад внутри меня. А зритель сопереживал тому, что происходит с моим героем, который на их глазах сходил с ума.

— Олег Павлович Табаков воспитал много известных артистов. Часть из них руководит театрами в Москве.

— Думаете, совпадение?

— Думаю, что это методика. Есть ли сейчас педагог, равный Табакову?

— Думаю, что о ныне живущих не стоит так говорить. Мы все равно почитаем и любим своего мастера. Те, кто придут за нами, будут оценивать нас. Равнять себя с кем-то не нужно. Нужно заниматься своим делом.

«Мы уже переросли моду на голливудские копии, ищем себя»
Китайские кинематографисты Ван Чун, Го Сюйян и Ли Юань — о наведении мостов и зоне теплоты среди вечной мерзлоты

«Было много абитуриентов родом из Донбасса, которых я отсмотрел»

— Сейчас кадровый голод налицо. Федеральным театрам трудно найти руководителя. Как вам кажется, в чем загвоздка? Кроме Олега Павловича, никто не воспитал достойных руководителей?

— Не думаю. Вопрос риторический и глобальный. Разобраться в нем довольно-таки сложно. К воспитанию художественных руководителей нужен особый подход. Нужны режиссеры, личности, лидеры. Я убежден, что худрук должен быть еще и режиссером, это и практика показывает. Личность, которая поведет за собой.

Олег Табаков и Сергей Безруков в спектакле «Похождение», 2006 год

Олег Табаков и Сергей Безруков в спектакле «Похождение», 2006 год

Фото: ТАСС/Александр Куров

Я десять лет выстраивал Московский Губернский театр по образу и подобию Табакерки. Я отец родной для своих артистов — как папой был для нас Олег Павлович Табаков. Поэтому думаю о них, забочусь. Например, видишь, что одному из артистов пора вырасти, засиделся на определенных ролях — надо придумать ему новую роль или хотя бы интересный ввод в уже идущий спектакль.

Опыт, сформированный к моим 50 годам, дает мне возможность просчитывать успех того или иного спектакля. Я стратегически выстраиваю репертуар.

— Вы вернули в репертуар спектакль, в котором играли в Табакерке — «На всякого мудреца довольно простоты». Почему?

— Это дань любви и уважения к Олегу Павловичу Табакову. Потому что спектакль создал как раз он. Помнится, в Школе-студии МХАТ я играл отрывок из этой пьесы Островского. Кто бы мог подумать, что потом я сыграю Глумова в «Табакерке», а потом как режиссер возобновлю эту постановку на сцене Московского Губернского!

Вот такие Гоголи: московские театры увлеклись русской классикой
Самые интересные театральные премьеры января

Кстати, когда я стал худруком, мы сыграли 200-го юбилейного «Мудреца» на сцене Губернского театра. Олег Павлович тогда приезжал ко мне в театр, давал советы, как руководить.

— Если бы вы вас Олег Павлович после окончания Школы-студии МХАТ не забрал в «Табакерку», а выпала бы вам удача поехать играть в провинциальный театр, вы бы согласились?

— Я настолько часто путешествую по России, что переиграл, по-моему, во всех театрах, какие только есть. Каждый раз я с внутренним пиететом сажусь за гримерный стол, за которым обычно сидит артист местного театра, заслуженный, или народный. Я каждый раз здороваюсь со сценой, на которой играю.

Безруков в театре
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— А как с вами здороваются артисты, которые работают в этих театрах? Не просятся ли в труппу вашего театра?

— Вы знаете, они очень доброжелательны. И да, многие просятся в труппу Московского Губернского театра. Но у нас вакансий нет. 70 человек артистов и 70 — музыканты оркестра. Итого 140.

Я селекционер, который просчитывает успех театра на годы вперед. Сейчас еще у меня есть курс во ВГИКе. И уже мои студенты начинают играть в нашем театре. Я считаю, что они должны с первого курса делать первые шаги на сцене. Чтобы убрать элементарный страх.

— Вы признавались в интервью «Известиям», что по-хорошему больны театром. Почему же преподавать пошли в киновуз?

— Нет никакой разницы. Актеру нужно научиться играть в кино и великолепно работать на сцене. Для кино и сериалов выбирают типаж. В точности как в жизни. Театр — это ежедневная практика, он дает возможность быть разным, дает возможность развиваться. К этому я их и готовлю. Поскольку я имею определенный опыт, подсказываю им, как работать в кадре и как работать в театре. Надеюсь, что мои первокурсники через три года будут готовы и к тому, и к другому.

«В «Ходе королевы» советские люди не представлены страшными упырями»
Народный артист России Сергей Безруков — о завораживающих шахматах, убытках карантина и съемках «Бригады»

— Правда ли, что на ваш курс был целевой набор ребят из Луганска и Донецка?

— Не только из Луганска и Донецка. Было много абитуриентов родом из Донбасса, которых я отсмотрел и предложил им поступать в филиал ВГИКа в Ростове-на-Дону — там я тоже набрал курс, где большая часть студентов — из Донбасса. Так что у меня два курса. В Ростове-на-Дону 20 ребят и 24 — в Москве. Я разрываюсь между двумя городами.

Очень надеюсь, что им повезет. Буду для этого делать максимально, что от меня зависит.

Сергей Безруков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Вы снимаетесь в сериале, который называется «Плевако», играете адвоката.

— И я задействую в съемках своих студентов. Получается мастер-класс прямо на съемочной площадке. Я даже прошу группу: «Извините, сейчас мы потратим на репетицию дубля некоторое время. Уж простите. Я же еще и мастер курса». И я с ними репетирую, подсказываю. Мне дают такую возможность.

— А вы замечаете, что ребята из ДНР, ЛНР какие-то другие? Может, у них больше драматизма в глазах. Может, им хочется играть, наоборот, комедии.

— Молодежь есть молодежь. Они замечательные, действительно хотят стать хорошими артистами. Очень важно, что им хорошо знакомо чувство сострадания, сопереживания. Эмпатия очень важна, чтобы уметь проникать в образ персонажа, которого ты играешь. Я не буду никого выделять конкретно, потому что они все замечательные. Так что, поживем — увидим, как говорится.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир