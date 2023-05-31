«Мы уже переросли моду на голливудские копии, ищем себя»

Событием кинематографической весны стало «Мороженое со вкусом сладкого картофеля» — о детях эпохи гаджетов, открывших для себя мир природы. На VII Арктическом Международном фестивале «Золотой ворон» (24 апреля – 7 мая) фильм китайского режиссера Ван Чуна был признан лучшим. В преддверии российского проката картины «Известия» побеседовали с ее создателем, а также членами жюри от КНР — кинодистрибьютером Го Сюйянем и продюсером Ли Юань — о русско-китайском сотрудничестве, общности культур и летнем кино в зимнем городе.

«В университете мы изучали «Броненосец Потемкин»

— Вы впервые побывали в России? Какие у вас впечатления от поездки?

Ван Чун: Я в России второй раз, но впервые на Чукотке. Впечатления у меня самые великолепные. В Китае в это время уже жара, а здесь было очень свежо. (Смеется.) Побывать в зоне мерзлоты, поездить по тундре, посетить выступление ансамбля «Эргырон» — огромные события для меня. От этой красоты и атмосферы наворачиваются слезы.

Го Сюйян: Это мой первый приезд в Россию. И по структуре, и по количеству населения Анадырь напомнил мне небольшой китайский город. Я был готов к холодному климату, взял с собой много теплых вещей. Хочется отметить, что местные жители — очень гостеприимные.

Китайские кинематографисты Ли Юань (слева), Го Сюйян (справа) и Ван Чун (сверху) Фото: пресс-служба кинофестиваля «Золотой ворон»

Ли Юань: Красота, глубина и теплота культуры и искусства не стремятся быть выставленными на показ. Красота в России очень хорошо упорядочена и гармонично сочетается с пространством. Это очень меня впечатлило. Хочу отметить высокий уровень проведения форума, спасибо всем организаторам.

— Вы были раньше знакомы с российским и советским кинематографом?

Ван Чун: Конечно! В университете мы изучали «Броненосец Потемкин». Из современных фильмов мне нравятся «28 панфиловцев » (картина режиссеров Андрея Шальопы и Кима Дружинина. — «Известия»). Это мастерский фильм, который поражает своими масштабами и проработкой мельчайших деталей. Чувствуется, что в российском современном кино трепетно относятся к традициям, поддерживают многолетнюю преемственность. Даже в фестивальных фильмах это ощущается.

Ли Юань: Я поступила в киношколу после архитектурного вуза, вдохновившись фильмами Тарковского. Мы подробно изучали российское кино. Мне хорошо запомнился «Русский ковчег» (фильм Александра Сокурова. — «Известия»).

Ли Юань Фото: пресс-служба кинофестиваля «Золотой ворон»

Последние годы я в основном работала в голливудском и китайском кинематографе. Так что спустя 20 лет после окончания киношколы вновь погрузиться в русское кино — большое удовольствие. Оно всё такое же фундаментальное, всё с тем же глубоким философским содержанием.

«Если фильм хороший, то и в Китае, и в России зритель одинаково его воспримет»

— В фильме «Мороженое со вкусом сладкого картофеля» ребенок, привыкший сидеть в гаджетах, знакомится с жизнью на природе. Почему вы выбрали такую тему?

Ван Чун: Стоит начать с того, что в Китае важное место занимает культура отношения человека с природой. Во-вторых, сегодня в Китае, как и в других странах, остро стоит проблема воздействия на человека современных технологий.

Люди стали отдаляться от природы, от реальной жизни. Наверное, это главный посыл фильма — показать, что технологии должны быть нашим инструментом, чтобы сделать жизнь удобной, но ни в коем случае не заменить ее.

Кадр из фильма «Мороженое со вкусом сладкого картофеля» Фото: скриншот фильма «Мороженое со вкусом сладкого картофеля»

— Как полагаете, этот посыл считают в России, когда фильм выйдет в прокат?

Ван Чун: По большому счету, если фильм хороший, то и в Китае, и в России зритель одинаково его воспримет. Кстати, если фильм был бы просто образовательным, что присуще китайскому кино, то российский зритель не смог бы его понять в силу различия менталитетов. Но культура может быть разной, а чувства везде одинаковые.

Нельзя сказать, что наша картина — образовательный или просветительский фильм. Конечно, хорошо, если зрители смогли уловить мысль о природе и гаджетах. Но я ее не навязываю, потому что к кино отношусь как к искусству. Зрители должны почувствовать фильм сердцем и сами проникнуться его смыслом и эмоциями.

Ли Юань: Ван Чун сам — как большой ребенок. Он хорошо взаимодействует с детьми, понимает их мир и чувства. Работая с маленькими актерами, он создал в своем фильме великолепную атмосферу детского счастья и веселья. Мне кажется, он делится своими взглядами, мировоззрением, помогает детям ориентироваться в этом большом мире, но ни в коем случае их не поучает.

Ван Чун Фото: пресс-служба кинофестиваля «Золотой ворон»

«Наши фильмы ничуть не уступают Голливуду»

— Удалось ли договориться с российскими коллегами о совместных проектах?

Ван Чун: Мы уже начали активно думать о коллаборации, надеемся, что у нас всё получится, во всяком случае, есть потенциал. Не исключаю совместной работы на картине двух-трех режиссеров, которые будут дополнять друг друга, действовать в связке.

Го Сюйян: Был разговор с одним режиссером, который выразил надежду на возможность работы с китайским кинорынком. И я готов помочь обеим сторонам навести мосты . Также готов представить китайскому зрителю некоторые фестивальные картины.

— Вы впервые стали членами жюри российского кинофестиваля. Каково было работать с коллегами из России? Изменилось ли ваше представление о современном российском кино?

Го Сюйян: Могу смело сказать, что этот фестиваль изменил мое мнение о российском кино в положительную сторону . Как уже отмечали коллеги, в фильмах «Золотого ворона» чувствуется дань уважения традициям, но при этом они не консервативные, в них широко применяются новые формы и методы съемки.

Го Сюйян Фото: пресс-служба кинофестиваля «Золотой ворон»

Ли Юань: Быть членом жюри — огромный бонус. Есть возможность подметить взгляды коллег. Они все профессионалы и мастера своего дела, дискуссии у нас были очень содержательные. Для меня это оказалось даже увлекательнее, чем прокатиться на собачьей упряжке.

— Насколько сильно, на ваш взгляд, «культура отмены» влияет на сотрудничество России и Китая?

Ли Юань: Это непростой вопрос. Я стараюсь не вникать во все тонкости международных прений, я лишь произвожу кино. Здесь, наверное, стоит говорить не о взаимоотношениях с Западом, а о точках соприкосновения России и Китая.

Форма сотрудничества в плане совместного производства кино, на мой взгляд, остается неизменной, и западные санкции здесь ни на что не влияют.

Если у нас есть идея, то главное — решить техническую сторону, то есть определиться со сценарием, режиссерами и артистами.

Кадр из фильма «Мороженое со вкусом сладкого картофеля» Фото: скриншот фильма «Мороженое со вкусом сладкого картофеля»

На самом деле, у России и Китая огромные культурные различия с Западом. Там высоко развит индивидуализм, а в истории и культуре наших странах личное неразрывно связано с общественным.

Го Сюйян: Согласен с Ли Юань. Нам не нужно слишком заботиться об отношении Запада к нашим двум странам. Нам нужно быть уверенными в своей собственной культуре.

С моей точки зрения, Китай сейчас стремится выйти за свои границы и рассказывать свои истории зарубежным зрителям. Процесс приостановился из-за пандемии, но сейчас он возобновляется. Наши фильмы ничуть не уступают Голливуду.

«Мы готовы привезти в Россию еще больше картин, будьте к этому готовы»

— На «Золотом вороне» был широко представлен региональный кинематограф России — Башкирия, Якутия, Алтай, другие регионы. Ваши впечатления о нем?

Ли Юань: Я рада была познакомиться с региональным российским кинематографом, все его голоса должны быть донесены до зрителя. Огромная территория России насыщена историей, различными культурами и традициями, и фестиваль «Золотой ворон» я воспринимаю как символическое событие, объединяющее их в одно культурное пространство, где каждый демонстрирует свои обычаи.

Фото: пресс-служба кинофестиваля «Золотой ворон» Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Золотой ворон»

Для нас это тоже уникальное событие — показать северному зрителю, в крае, где еще стоит зима, наше летнее кино. Нам было интересно — а как здесь люди проводят лето? Мы очень переживали, как они воспримут нашу картину, но всё прошло замечательно. Можно сказать, что «Золотой ворон» соединяет сердца.

— Какие тенденции в китайском кинематографе вы считаете определяющими?

Го Сюйян: Китай, конечно, испытал влияние голливудских фильмов, эта тенденция была начата довольно давно. Но мы уже переросли моду на голливудские копии, ищем себя. Раньше снималось много фэнтези по мотивам китайской мифологии, а сейчас чувствуется уклон в реалистичное кино об обычных людях и их судьбах. Мне эта тенденция очень нравится.

Ли Юань: Я верю в новое поколение наших кинематографистов. В то, что они смогут быть более творческими, чтобы способствовать развитию китайского кинематографа.

Кадр из фильма «Мороженое со вкусом сладкого картофеля» Фото: скриншот фильма «Мороженое со вкусом сладкого картофеля»

— Ваши прогнозы на российско-китайское будущее?

Ли Юань: Надеюсь, что связи между нашими народами будут укрепляться не только в сфере кино, но и в туризме. Весна — лучший туристический сезон для китайцев.