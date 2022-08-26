Венец фильмов: что смотреть на Московском кинофестивале
Никогда за все годы своего существования Московский международный кинофестиваль не делался в настолько сложных условиях. Треть государств на планете не просто на словах «отменяют» русскую культуру: получить фильм в программу фестиваля в России сложно даже из «дружественных» стран. Более того, на самом ММКФ за несколько месяцев до открытия полностью сменилась отборочная комиссия (об этом — в интервью с ее новым председателем Иваном Кудрявцевым). Но фестиваль 26 августа все же открылся, он продлится до 2 сентября, и за это время на зрителя обрушится почти две с половиной сотни фильмов разного метража и происхождения. Каждый заботливо отобран среди тысяч претендентов, и определиться, что успеть посмотреть, не так просто. «Известия» составили в помощь зрителю свой перечень того, что точно нельзя пропускать на ММКФ.
«Сердце Пармы»
(реж. Антон Мегердичев)
Антон Мегердичев много лет мечтал снять фильм про русское Средневековье, поэтому ничего удивительного, что он ухватился за возможность поставить кино по «Сердцу Пармы» Алексея Иванова. Равно как нет сюрприза в том, что главной частью картины стала грандиозная битва, потому что Мегердичев в кино очень тяготеет к масштабному экшену. «Сердце Пармы» открывает ММКФ, в главных ролях все звезды российского кино во главе с Александром Кузнецовым, а сюжет сталкивает колониальную экспансию московского великого князя (Федор Бондарчук) с племенными интересами и укладом коренных народов Урала.
«Шаман»
(реж. Рустам Мосафир)
Еще одно звездное появление Кузнецова на ММКФ — в сериале «Шаман». Причем снял его тот самый Рустам Мосафир, ученик Алексея Учителя, который несколько лет назад фактически открыл Кузнецова для российского кино в средневековом фэнтези «Скиф». «Шаман» продолжает эту эстетику, но в сериале действие происходит в наши дни. Кузнецов играет деревенского детектива, который расследует преступления, погружаясь с помощью наследного дара шамана в мир призраков, демонов и другой нечисти. Выглядит очень эффектно.
«Природа»
(реж. Артавазд Пелешян)
Для синефилов это, безусловно, главная премьера ММКФ и одно из важнейших событий десятилетия. Артур (Артавазд) Пелешян — легенда мирового кинематографа, но при этом его творчество преступно мало известно на его родине, а родина его, конечно, не Армения, а СССР. В свои 84 года Пелешян считается одним из столпов поэтического неигрового кино, а, например, Годфри Реджио обычно относят к его последователям (хотя Реджио утверждает, что картин Пелешяна не видел). «Природа» — первый фильм Пелешяна за тридцать лет, и его показ на ММКФ — событие уникальное.
«Молодость»
(реж. Дмитрий Давыдов)
Флагман якутского кино Дмитрий Давыдов только что представлял в Выборге удивительную сказку о юношестве «Песни лета», а спустя всего несколько недель в конкурсе ММКФ его новая работа «Молодость». Тут уже никакой жары нет, а только холод, темень, суровый деревенский быт и мытарства главного героя, который приехал домой из большого города, да и завяз тут. В фильме много музыки и уже узнаваемого юмора от режиссера, который снял не только «Пугало», но и, вместе со Степаном Бурнашевым, сборник сельских анекдотов-страшилок «Ыт».
«Гирокастра»
(Юрий Арабов)
Режиссерский дебют Арабова ждал российской премьеры два года, и его будут смотреть пристрастно. Не так часто дебютант бывает одновременно и признанным во всем мире гением сценарного мастерства, и при этом еще и на седьмом десятке рискнувшим сделать первую картину. А она еще и историческая драма, снятая в Албании, большей частью на иностранном языке с иностранными актерами. Да еще и по тексту Арабова-сценариста, который опять настолько сложен, что даже Арабов-режиссер с ним справляется далеко не всегда. Что в этом фильме абсолютно безупречно, так это игра Полины Гришиной, которая сыграла у Ивана Вырыпаева в «Спасении», а потом почему-то пропала, хотя артистка очень яркая.
«Кэт»
(реж. Борис Акопов)
В 2019 году дебютант Борис Акопов победил на «Кинотавре» с ретродрамой о бандитах 90-х «Бык». Этот фильм сделал Юру Борисова суперзвездой, а Акопова фактически поставил в перечень самых перспективных российских авторов. И вот Акопов на ММКФ с двойным ударом — это драма о молодой матери Кэт, которая по профессии элитная проститутка и никак не может вырваться из лап сутенера, потому что он шантажирует ее младенцем; и это сериал «Между строк», постмодернистское, очень необычное высказывание, где мы сначала оказываемся за кулисами съемочного процесса претенциозного артхауса, а потом проваливаемся в закадровый мир этой истории. И тогда уже сам автор, Борис Акопов, выходит на сцену на правах полноценного героя. Звучит запутанно, но на то и расчет. «Кэт» — смелое высказывание о московских нуворишах современности, «папиках», олигархах и светских тусовках с наркотой, матерщиной и эстетскими извращениями на любой вкус.
«Французский мастер»
(реж. Юсуп Разыков)
Выдающийся художник современного кино, Юсуп Разыков, несмотря на свои призы на «Кинотавре», остается много лет известным только кинокритикам и знатокам. И именно они скорее всего придут смотреть очередную прекрасную работу Разыкова «Французский мастер». Пожалуй, виной всему — исключительная сложность фильмов Разыкова, спрятанная за обманчиво бытовыми сюжетами его фильмов. То у него жена подводника мается в «Стыде», когда лодка затонула, то пожилой вдове помогает справиться с хозяйством призрак ее мужа в «Керосине» (еще и под этноджаз Сергея Старостина).
Только что в Выборге была сатира «Живитедолго» про эпидемию самоубийств в уездном городке. А теперь вот гениальный массажист встречает девушку, как две капли воды похожую на ту, что он когда-то любил, а тем временем местный следователь разыскивает пропавших красавиц, каждая из которых бывала на сеансах у героя Алексея Гуськова. Ключ к фильмам Разыкова подобрать, в общем, просто: его герои обитают в пространстве смерти, а оно всегда и похоже на наше, и искривлено мистическим образом. Надо просто принять это и получать удовольствие.
«История неполучившегося фильма»
(реж. Никита Михалков)
Даже те, кто считает себя большим знатоком творчества Михалкова и могут процитировать целые сцены из «Автостопа» или «Музыки русской живописи», не обязательно в курсе, что в 1993 году режиссер снял игровую картину «Вспоминая Чехова», но сам же решил положить ее на полку. Тем более интересно увидеть новую документальную работу (в соавторах — Андрей Зайцев), где Никита Сергеевич сам разбирает «кейс», который считает провальным.
Увидеть фильм тем интереснее, что это первый полный метр Михалкова после «Своей земли» 2015 года. Словом, эта картина — одна из интриг ММКФ, и попасть туда будет непросто.
«Кроткая»
(реж. Наташа Князева)
А вот еще одна интрига. В программе ММКФ фильм, у которого страна производства обозначена лаконично: «Украина». Это вполне традиционная экранизация Достоевского — в противовес авангардной и скандальной «Кроткой» пятилетней давности, и тоже украинской. Другое дело, что для ММКФ просто страны происхождения вряд ли достаточно, поэтому скорее всего фильм еще и художественно привлекателен. Известно о нем пока не очень много, а увидеть его где-то, кроме ММКФ, в ближайшее время будет, пожалуй, сложно.
«Битва на Чосинском водохранилище – 1, 2»
(реж. Данте Лам, Чэнь Кайгэ, Цуй Харк)
Главные блокбастеры китайского проката заслуживают того, чтобы увидеть их на большом экране. Это чистое зрелище, потому что зрители вряд ли будут разбираться в тонкостях войны семидесятилетней давности. Из фильмов всего этого в любом случае не понять. На экране будут долгие часы биться насмерть Восток и Запад, Китай против США. Пятидесятые годы — это эпоха, которая даже в нашей истории до конца не отрефлексирована, да и Корейская война давно уже настолько мифологизирована, что искать правду будет нелегко, в том числе в отношении участия в ней СССР. Но в данном случае красота превыше всего, а сборы двух частей фильма только в Китае превысили миллиард долларов.
«Маркс может подождать»
(реж. Марко Беллоккьо)
Один из важнейших живых классиков итальянского кино в прошлом году приехал в Канны получать приз за вклад и привез туда интимный, интеллигентный и очень мудрый док с несколько эпатажным названием. А на самом деле это попытка Беллоккьо отдать дань памяти своему брату-близнецу, который умер совсем молодым. Режиссер беседует с членами своей семьи и с помощью разных средств погружает зрителя в мир далекого прошлого, когда оба брата были живы, а будущее казалось таким радужным.
«Решение уйти»
(реж. Пак Чхан-ук)
Самая громкая премьера ММКФ — фильм закрытия, получивший в Каннах приз за режиссуру. Пак Чхан-ук — это не просто один из крупнейших авторов XXI века. Его творчество почти эталон зрительского кино, которое при этом достаточно бескомпромиссно и жестко, чтобы оставаться узнаваемым, оригинальным и востребованным на любых территориях. Не просто же так его произведения так часто становятся основой для ремейков на Западе, как «Олдбой» или «Сквозь снег». Насилие и эротика в кадре у него всегда настолько органичны, что даже самый консервативный зритель в итоге поддается чарам этой красочной киногении. Детективный триллер «Решение уйти» — безусловно, относится к главным релизам года, и получить его в программу было скорее всего очень трудно.