Венец фильмов: что смотреть на Московском кинофестивале

Никогда за все годы своего существования Московский международный кинофестиваль не делался в настолько сложных условиях. Треть государств на планете не просто на словах «отменяют» русскую культуру: получить фильм в программу фестиваля в России сложно даже из «дружественных» стран. Более того, на самом ММКФ за несколько месяцев до открытия полностью сменилась отборочная комиссия (об этом — в интервью с ее новым председателем Иваном Кудрявцевым). Но фестиваль 26 августа все же открылся, он продлится до 2 сентября, и за это время на зрителя обрушится почти две с половиной сотни фильмов разного метража и происхождения. Каждый заботливо отобран среди тысяч претендентов, и определиться, что успеть посмотреть, не так просто. «Известия» составили в помощь зрителю свой перечень того, что точно нельзя пропускать на ММКФ.

«Сердце Пармы»

(реж. Антон Мегердичев)

Венец фильмов Фото: Профит

Антон Мегердичев много лет мечтал снять фильм про русское Средневековье, поэтому ничего удивительного, что он ухватился за возможность поставить кино по «Сердцу Пармы» Алексея Иванова. Равно как нет сюрприза в том, что главной частью картины стала грандиозная битва, потому что Мегердичев в кино очень тяготеет к масштабному экшену. « Сердце Пармы» открывает ММКФ, в главных ролях все звезды российского кино во главе с Александром Кузнецовым, а сюжет сталкивает колониальную экспансию московского великого князя (Федор Бондарчук) с племенными интересами и укладом коренных народов Урала.

«Шаман»

(реж. Рустам Мосафир)

Венец фильмов Фото: 1-2-3 Production

Еще одно звездное появление Кузнецова на ММКФ — в сериале «Шаман». Причем снял его тот самый Рустам Мосафир, ученик Алексея Учителя, который несколько лет назад фактически открыл Кузнецова для российского кино в средневековом фэнтези «Скиф». «Шаман» продолжает эту эстетику, но в сериале действие происходит в наши дни. Кузнецов играет деревенского детектива, который расследует преступления, погружаясь с помощью наследного дара шамана в мир призраков, демонов и другой нечисти. Выглядит очень эффектно.

«Природа»

(реж. Артавазд Пелешян)

Венец фильмов Фото: Folk Arts Hub Foundation

Для синефилов это, безусловно, главная премьера ММКФ и одно из важнейших событий десятилетия. Артур (Артавазд) Пелешян — легенда мирового кинематографа, но при этом его творчество преступно мало известно на его родине, а родина его, конечно, не Армения, а СССР. В свои 84 года Пелешян считается одним из столпов поэтического неигрового кино , а, например, Годфри Реджио обычно относят к его последователям (хотя Реджио утверждает, что картин Пелешяна не видел). «Природа» — первый фильм Пелешяна за тридцать лет, и его показ на ММКФ — событие уникальное.

«Молодость»

(реж. Дмитрий Давыдов)

Венец фильмов Фото: Пресс-служба ММКФ

Флагман якутского кино Дмитрий Давыдов только что представлял в Выборге удивительную сказку о юношестве «Песни лета», а спустя всего несколько недель в конкурсе ММКФ его новая работа «Молодость». Тут уже никакой жары нет, а только холод, темень, суровый деревенский быт и мытарства главного героя, который приехал домой из большого города, да и завяз тут. В фильме много музыки и уже узнаваемого юмора от режиссера, который снял не только «Пугало», но и, вместе со Степаном Бурнашевым, сборник сельских анекдотов-страшилок «Ыт».

«Гирокастра»

(Юрий Арабов)

Венец фильмов Фото: Albimage

Режиссерский дебют Арабова ждал российской премьеры два года, и его будут смотреть пристрастно. Не так часто дебютант бывает одновременно и признанным во всем мире гением сценарного мастерства, и при этом еще и на седьмом десятке рискнувшим сделать первую картину. А она еще и историческая драма, снятая в Албании, большей частью на иностранном языке с иностранными актерами. Да еще и по тексту Арабова-сценариста, который опять настолько сложен, что даже Арабов-режиссер с ним справляется далеко не всегда. Что в этом фильме абсолютно безупречно, так это игра Полины Гришиной, которая сыграла у Ивана Вырыпаева в «Спасении», а потом почему-то пропала, хотя артистка очень яркая.

«Кэт»

(реж. Борис Акопов)

Венец фильмов Фото: Фонд «Кинопрайм»

В 2019 году дебютант Борис Акопов победил на «Кинотавре» с ретродрамой о бандитах 90-х «Бык». Этот фильм сделал Юру Борисова суперзвездой, а Акопова фактически поставил в перечень самых перспективных российских авторов. И вот Акопов на ММКФ с двойным ударом — это драма о молодой матери Кэт, которая по профессии элитная проститутка и никак не может вырваться из лап сутенера, потому что он шантажирует ее младенцем; и это сериал «Между строк», постмодернистское, очень необычное высказывание, где мы сначала оказываемся за кулисами съемочного процесса претенциозного артхауса, а потом проваливаемся в закадровый мир этой истории. И тогда уже сам автор, Борис Акопов, выходит на сцену на правах полноценного героя. Звучит запутанно, но на то и расчет. «Кэт» — смелое высказывание о московских нуворишах современности, «папиках», олигархах и светских тусовках с наркотой, матерщиной и эстетскими извращениями на любой вкус.

«Французский мастер»

(реж. Юсуп Разыков)

Венец фильмов Фото: 58,5 продакшн

Выдающийся художник современного кино, Юсуп Разыков, несмотря на свои призы на «Кинотавре», остается много лет известным только кинокритикам и знатокам. И именно они скорее всего придут смотреть очередную прекрасную работу Разыкова «Французский мастер». Пожалуй, виной всему — исключительная сложность фильмов Разыкова, спрятанная за обманчиво бытовыми сюжетами его фильмов. То у него жена подводника мается в «Стыде», когда лодка затонула, то пожилой вдове помогает справиться с хозяйством призрак ее мужа в «Керосине» (еще и под этноджаз Сергея Старостина).

Только что в Выборге была сатира «Живитедолго» про эпидемию самоубийств в уездном городке. А теперь вот гениальный массажист встречает девушку, как две капли воды похожую на ту, что он когда-то любил, а тем временем местный следователь разыскивает пропавших красавиц, каждая из которых бывала на сеансах у героя Алексея Гуськова . Ключ к фильмам Разыкова подобрать, в общем, просто: его герои обитают в пространстве смерти, а оно всегда и похоже на наше, и искривлено мистическим образом. Надо просто принять это и получать удовольствие.

«История неполучившегося фильма»

(реж. Никита Михалков)

Венец фильмов Фото: ТРИТЭ

Даже те, кто считает себя большим знатоком творчества Михалкова и могут процитировать целые сцены из «Автостопа» или «Музыки русской живописи», не обязательно в курсе, что в 1993 году режиссер снял игровую картину «Вспоминая Чехова», но сам же решил положить ее на полку. Тем более интересно увидеть новую документальную работу (в соавторах — Андрей Зайцев), где Никита Сергеевич сам разбирает «кейс», который считает провальным.

Увидеть фильм тем интереснее, что это первый полный метр Михалкова после «Своей земли» 2015 года. Словом, эта картина — одна из интриг ММКФ, и попасть туда будет непросто.

«Кроткая»

(реж. Наташа Князева)

Венец фильмов Фото: Студия-синема центр "Толчок к движению"

А вот еще одна интрига. В программе ММКФ фильм, у которого страна производства обозначена лаконично: «Украина». Это вполне традиционная экранизация Достоевского — в противовес авангардной и скандальной «Кроткой» пятилетней давности, и тоже украинской. Другое дело, что для ММКФ просто страны происхождения вряд ли достаточно, поэтому скорее всего фильм еще и художественно привлекателен. Известно о нем пока не очень много, а увидеть его где-то, кроме ММКФ, в ближайшее время будет, пожалуй, сложно.

«Битва на Чосинском водохранилище – 1, 2»

(реж. Данте Лам, Чэнь Кайгэ, Цуй Харк)

Венец фильмов Фото: Alibaba Pictures

Главные блокбастеры китайского проката заслуживают того, чтобы увидеть их на большом экране. Это чистое зрелище, потому что зрители вряд ли будут разбираться в тонкостях войны семидесятилетней давности. Из фильмов всего этого в любом случае не понять. На экране будут долгие часы биться насмерть Восток и Запад, Китай против США. Пятидесятые годы — это эпоха, которая даже в нашей истории до конца не отрефлексирована, да и Корейская война давно уже настолько мифологизирована, что искать правду будет нелегко, в том числе в отношении участия в ней СССР. Но в данном случае красота превыше всего, а сборы двух частей фильма только в Китае превысили миллиард долларов.

«Маркс может подождать»

(реж. Марко Беллоккьо)

Венец фильмов Фото: IBC Movie

Один из важнейших живых классиков итальянского кино в прошлом году приехал в Канны получать приз за вклад и привез туда интимный, интеллигентный и очень мудрый док с несколько эпатажным названием. А на самом деле это попытка Беллоккьо отдать дань памяти своему брату-близнецу, который умер совсем молодым . Режиссер беседует с членами своей семьи и с помощью разных средств погружает зрителя в мир далекого прошлого, когда оба брата были живы, а будущее казалось таким радужным.

«Решение уйти»

(реж. Пак Чхан-ук)

Венец фильмов Фото: CJ ENM Co.