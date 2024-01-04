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Сцена дней: что готовят в новом году московские театры

Новое прочтение «Пигмалиона», гибридные «Отцы и дети» и много-много Пушкина
Фото: Театр Сатиры
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Обычно планы на грядущий сезон театры озвучивают на сборе труппы в конце лета или в начале осени, когда артисты и режиссеры возвращаются из отпусков. Но театр — дело живое, замыслы иногда меняются и корректируются, возникают новые проекты, а прежние теряют актуальность. «Известия» расскажут о том, что интересного ждет театралов столицы в первой половине 2024 года.

Вечная ценность

Начнем с «нашего всего». В наступившем году отмечается 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, и во многих театрах столицы планируют (или уже выпустили) спектакли по его произведениям.

В Вахтанговском театре в марте выйдут «Повести Пушкина». Главный режиссер Анатолий Шульев объединит героев «Метели», «Выстрела», «Станционного смотрителя» и «Барышни-крестьянки».

«Повести Пушкина»

Подготовка спектакля «Повести Пушкина»

Фото: Вахтанговский театр

В «Сатириконе», тоже в марте, выпустят «Дубровского». Будут задействованы более 30 артистов во главе с премьером труппы Денисом Сухановым. Для режиссера Якова Ломкина главное в этой истории — «тема рождения гордыни и, как следствие, вражды, и затем вселенского зла, уничтожающего всё на своем пути».

Ну и, само собой, будет премьера в театре, носящем имя поэта: Филипп Гуревич поставит на основной сцене «Маленькие трагедии».

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Лев зимой

Театр наций, уверенно руководимый Евгением Мироновым, в оставшиеся до конца сезона месяцы выпустит еще несколько премьер из 13 заявленных. В том числе «Музыку из ниоткуда» в постановке Юрия Квятковского. Это байопик о Льве Термене, человеке фантастической судьбы, выдающемся советском изобретателе, создателе первого электрического музыкального инструмента — терменвокса. А вот другой анонсированный биографический спектакль — об Эдварде Сноудене, — скорее всего, будет перенесен на новый сезон.

«Друзья»

Подготовка спектакля «Друзья»

Фото: Театр Наций

В начале февраля Театр наций пригласит оценить работу японца Мотои Миуры, взявшегося за пьесу своего соотечественника Кобо Абэ «Друзья». Она про молодого человека, которого является спасти от одиночества непрошенная «бесконечная шайка» друзей. Роль главного героя репетируют Сергей Епишев и Олег Савцов.

В середине мая зрители ТН придут на спектакль Семена Серзина «Отцы и дети», в основе которого — одноименный роман Ивана Тургенева и пьеса англичанина Брайана Фрила «Отцы и сыновья». А буквально через несколько недель в Новом пространстве Театра наций стартует междисциплинарный проект «Слой», в рамках которого запланировано три премьеры на основе киносценариев. Один из них воплотит Максим Соколов, выбравший текст Алексея Балабанова «Мой брат умер». Этот мрачный сценарий Балабанов дописал буквально в день своей смерти...

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Куклы и люди

Петр Шерешевский, ставший в декабре главным режиссером МТЮЗа, приступил к репетициям «Кукольного дома» Генрика Ибсена. Трагедия, написанная в 1879 году, поднимает вопросы свободы человеческой личности. В главных ролях — потрясающие молодые артисты Полина Одинцова и Илья Смирнов. Премьера намечена на июнь. А поклонники Игоря Гордина, главной звезды МТЮЗа, увидят любимого артиста в роли профессора Преображенского. Булгаковское «Собачье сердце» выпустит весной Антон Федоров, один из самых оригинальных, востребованных и обсуждаемых режиссеров нового поколения.

«Кукольный дом»

Репетиция спектакля «Кукольный дом»

Фото: МТЮЗ

Сергей Тонышев, еще один активно действующий постановщик, получил шанс поработать в театре своего учителя Сергея Женовача: на малой сцене Студии театрального искусства он воплотит сценарий Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь». Эта грустная история о любви — не первое обращение вчерашнего выпускника ГИТИСа к кинопрозе Шпаликова: в этом сезоне он поставил в Театре на Таганке его сценарий «Причал».

Кстати, что касается «Таганки», то в год 60-летия легендарного театра здесь состоится несколько премьер. И первая — уже в конце января: Денис Азаров взялся за комедию «Веселые ребята». Будет не только ставшая классикой музыка Исаака Дунаевского, но и мелодии его сына Максима. Пастуха Костю Потехина сыграет звезда телесериалов Павел Комаров.

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Смеяться полезно

Раз уж разговор зашел о комедиях, обратим внимание на Театр сатиры, где обратились к беспроигрышной и безопасной классике. В январе Виктор Крамер представит «Пигмалиона» Бернарда Шоу с Сергеем Чонишвили и Аленой Яковлевой, а в апреле Юрий Муравицкий удивит нас «Севильским цирюльником» Пьера Бомарше. Худрук «Сатиры» Сергей Газаров обещает, что в обоих случаях «это будет что-то грандиозное».

«Пигмалион»

Репетиция спектакля «Пигмалион»

Фото: Театр Сатиры

Театр-студия на Юго-Западе планирует выпустить спектакль «Жили-были» по мотивам русских народных сказок из собрания знаменитого собирателя фольклора Александра Николаевича Афанасьева. В его коллекции есть, как известно, и «заветные сказки» — с фривольным содержанием и ненормативной лексикой, но в данном случае режиссер Максим Лакомкин ставит зрелище для семейного просмотра. Поэтому моралисты могут спать спокойно. Кстати, эскиз будущего спектакля занял первое место в Национальном открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters в категории «Театр».

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Вторая премьера готовится для арт-кафе театра. Место выбрано неслучайно: персонажи встречаются именно за столиком кафе. Пьесу Славомира Мрожека «Вдовы» (в театре ее переименовали в «Даму, чье место в центре») репетирует Максим Метельников. Молодой режиссер увидел в ней немало притягательных манков: «Абсурд позволяет говорить на волнующие темы через маску шутки, нелепицы, это дает свободу мыслить, высказываться и импровизировать». Первые зрители увидят «Даму» уже в феврале.

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