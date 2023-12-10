Наши все: Пушкин в анимации, «Щелкунчик» в Петербурге, чудо на Арбате

Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона представил премьеру «Щелкунчика». Москонцерт привез в новые регионы интернациональную Культбригаду. Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков избран главой Союза театральных деятелей России. В Пушкинских горах продолжается Второй фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…». Театр имени Вахтангова представил «Обыкновенное чудо» по пьесе-сказке Евгения Шварца. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире культуры.

Само совершенство

Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона представил премьеру «Щелкунчика». Его редакцию в хореографии Вайнонена осуществил народный артист России Николай Цискаридзе.

— Я считаю, что ничего более совершенного, чем два «Щелкунчика», Вайнонена и Григоровича, в мире не поставлено, — поделился он с «Известиями». — Так как мы находимся в Питере и Театр имени Леонида Якобсона — это петербургский театр, я подумал, что ничего лучше хореографии Вайнонена для него нет. Просто надо спектакль сделать таким, чтобы дети смотрели с удовольствием, а родители попадали бы в свое детство и получали бы радость от встречи со сказкой.

Худрук Театра имени Якобсона Андриан Фадеев считает, что Николай Цискаридзе, более ста раз выходивший на сцену в «Щелкунчике», как никто, может создать настоящий классический спектакль о волшебном мире рождественских фантазий.

Сцена из балета «Щелкунчик» Фото: vk.com/yacobsonballetofficial

— Для театра это честь и большая удача поработать с таким мастером, — подытожил он.

В костюмах и интерьерах Татьяна Ногинова воссоздала стиль бидермайер, а сценограф Петр Окунев работал в сотрудничестве с видеохудожником Вадимом Дуленко. В спектакле участвуют ученики Академии русского балета.

С Пушкиным в анимацию

В Пушкинских горах продолжается Второй фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…». В конкурсной программе — 25 мультфильмов, созданных по мотивам классической и современной литературы.

В составе жюри — режиссер Мария Муат, композитор Григорий Гладков, писатель Евгений Попов и художник Мария Якушина. Гости фестиваля участвуют в тематических мастер-классах, а ретроспектива форума представляет классику советской мультипликации, в том числе такие шедевры, как «Бременские музыканты» и «Малыш и Карлсон».

Фото: vk.com/festivalpushkin

Организатор фестиваля — Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». По словам его директора Георгия Василевича, форум успешно доказывает, что мультипликация — это не детское развлечение, а мост между литературой и кинематографом, способный оживить классические сюжеты.

— Фестиваль проводится в преддверии 225-летия со дня рождения Пушкина, и, я надеюсь, откроет новые возможности, и расширит круг поклонников и ценителей анимационного искусства, — подчеркнул директор.

Чудеса случаются

Театр имени Вахтангова представил «Обыкновенное чудо» по пьесе-сказке Евгения Шварца. Постановка стала первой премьерой 103-го сезона на основной сцене.

В спектакле, который поставил Иван Поповски и оформила художник Мария Трегубова, сыграли актеры Евгений Князев, Владимир Логвинов, Юлия Рутберг, Полина Рафеева, Николай Романовский и другие. Музыка Геннадия Гладкова , написанная к одноименному фильму, прозвучала в аранжировке композитора Настасьи Хрущевой.

Сцена из спектакля «Обыкновенное чудо» Фото: ТАСС/Софья Сандурская

— Это спектакль о вере и любви, о том, что всем нам необходимо, — считает обозреватель «Известий», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова. — Жанр доброй, умной, ироничной сказки органичен для Театра Вахтангова со времен «Принцессы Турандот», и новый спектакль можно считать продолжением этой традиции.

Искусство — Донбассу

Москонцерт привез на территории новых регионов интернациональную Культбригаду. В культурно-просветительских программах для военнослужащих и жителей Геническа, Мелитополя, Донецка, Волновахи, Луганска и других населенных пунктов было представлено разнообразие национальных культур нашей страны. ​

— Это великое наследие, которое нас объединяет и создает фундамент для духовного и нравственного развития России, — отметил гендиректор Москонцерта Илья Бачурин. — Многие зрители впервые в жизни услышали традиционную музыку горного Алтая и то, как ее исполняют современные музыканты . Как не раз говорили нам бойцы, в полевых ​условиях народное искусство воспринимается как родное, ложится близко к сердцу.

Этнопроект Todosh Фото: vk.com/dobrunya_satin_todosh/Андрей Черных

В концертах приняли участие: этно-проект Todosh (республика Алтай), солистка ансамбля гусляров «Волшебные струны» Ольга Кузнецова (русский народный вокал), а также солист Москонцерта Сергей Борзов (мультижанровый вокал).

Вернуть доверие

Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков избран главой Союза театральных деятелей России, сменив на этом посту Александра Калягина. Сопредседателем по музыкальному направлению новый руководитель предложил избрать худрука-директора Мариинского театра и гендиректора Большого театра Валерия Гергиева . Выборы прошли на внеочередном съезде организации.

Одной из главных своих задач Владимир Машков считает образование мощного кадрового резерва. Также, по его словам, организация должна способствовать трудоустройству молодых артистов, поддерживать мастеров сцены, тех, кто посвятил свою жизнь театру, интегрировать новые регионы в культурную жизнь страны.

Владимир Машков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отдельное внимание в своей предвыборной речи Владимир Машков уделил вопросу реорганизации премии «Золотая маска», отметив, что на сегодняшний день она утратила доверие со стороны профессионального сообщества, государства и спонсоров. «Наша общая задача — коллегиально, обсудив все проблемы, это доверие вернуть» , — подчеркнул новый глава СТД.

Дуэт современных художников из Италии и России

В рамках последнего в этом году вечера вернисажей центра современного искусства «Винзавод» галерея «Треугольник» открыла двойную выставку. Экспозиция «Свободный объем» объединила в себе работы итальянского художника Валерио Беррути и звезды российского стрит-арта Красил Макара . Хотя стили и настроение работ у коллег по цеху разные, их объединяет то, что оба делают искусство не только для галерей, но и для «улицы».

Беррути живет и работает в городе Альба — это родина белого трюфеля и «Нутеллы» неподалеку от Турина. В прошлом году он получил статус самого популярного художника своего поколения в Италии по версии журнала Arttribune. А в 2024 году Валерио открывает персональную выставку в миланском Palazzo Reale. Примечательно, что экспозиция именно итальянского автора там пройдет впервые за последние несколько лет, так как площадка преимущественно работает с иностранцами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Я сама живу между Италией и Москвой, много лет занималась галерейным бизнесом в Европе. Мы с Валерио дружим, и он давно мечтал выставляться в России. С ним я планирую работать на долгосрочной основе — он очень хочет сюда приехать, и я надеюсь, что к запуску Cosmoscow это удастся осуществить . В то же время мне удалось организовать сотрудничество Макара с итальянской галерей Boccanera, которая выставила его работы год назад в коллективной выставке в городе Тренто. Сейчас они попросили персональную выставку Красил Макара, — рассказала «Известиям» владелица галереи Надежда Степанова.

Ожидается, что она пройдет в 2024 году.