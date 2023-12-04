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Главный в ролях: Машков пообещал взять в СТД РФ новые регионы

Какие еще шаги намерен предпринять новый председатель Союза театральных деятелей России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Творческие объединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области войдут в состав Союза театральных деятелей России. Ускорить процесс пообещал новый председатель СТД РФ Владимир Машков, избранный на эту должность 4 декабря после того, как Александр Калягин сложил с себя полномочия и предложил делегатам из 77 регионов избрать главу организации. Из пяти кандидатов четверо взяли самоотвод. В итоге худрук Театра Олега Табакова, которого выдвинул Кемеровский СТД, остался в одиночестве. 176 человек из 196 поддержали этот выбор. «Известия» побывали на съезде и узнали у нового председателя Союза, чем он займется на почетном посту в первую очередь.

«Да здравствует СТД!»

4 декабря войдет в историю отечественного театрального искусства. Впервые за 147 лет существования общественной организации, ныне называющейся Союз театральных деятелей РФ, объявлено о внеочередном съезде и досрочных выборах председателя. Причиной тому послужило досрочное сложение полномочий главы СТД РФ, народным артистом России Александром Калягиным.

На Страстной бульвар в этот день съехались две сотни делегатов из 77 регионов страны и приглашенные коллеги из четырех новых субъектов РФ. Большой ажиотаж вызвало появление экс-директора Большого театра Владимир Урина. Коллеги приветствовали Владимира Георгиевича, — он в ответ улыбался. Настроение у Урина было хорошее. И предпочитал он говорить не о Большом театре, а о большом руководителе.

— Александр Александрович Калягин — бесспорный авторитет. Возникали разные, очень сложные ситуации в Союзе за эти годы, и он всегда занимал позицию защиты театрального сообщества и театрального дела, — сказал Владимир Урин.

Владимир Урин

Владимир Урин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Среди делегатов IX Съезда присутствовало немало известных театральных деятелей: в зале были замечены Александр Домогаров, Александр Лазарев, Кирилл Крок, Георгий Исаакян, Ирина Апексимова, Евгений Князев, Сергей Паршин, Сергей Мигицко, Марина Брусникина, Григорий Заславский, Елена Ямпольская, Владимир Панков и Евгений Стеблов.

Как только делегаты собрались, в первый ряд прошла представительная делегация: директор Мариинки и Большого, народный артист СССР Валерий Гергиев, Александр Журавский из администрации президента, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и глава Росконцерта Андрей Малышев.

Вышедшего на сцену Александра Калягина встретили овациями. Съезд начал работу с гимна России.

— Наш Союз объединяет более 26 тысяч человек. А если точнее — 26129, — начал Александр Калягин. — На съезде присутствует один делегат от 150 членов СТД. Всего избрано на съезд 211 делегатов. Кто-то не смог присутствовать по уважительным причинам, но кворум — есть.

Александр Калягин

Александр Калягин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Свой отчет председатель решил не зачитывать, дабы не отнимать время — его можно было прочесть позже на сайте СТД. Как сказал Калягин, внеочередной съезд — событие экстраординарное. За всю историю существования Союза проводится впервые.

— В 2026 году будет отмечаться юбилей СТД — 150 лет. И будьте добры, подготовьте это событие заранее, — попросил Александр Калягин. — Еще ни одна общественная организация такой юбилей не отмечала. Я отдал СТД 27 лет. Это родная для меня организация. Проблемы есть, это нормально. Мы решаем многие вопросы по поддержке пожилых актеров их семей, детей, проводим фестивали и многое другое. Идет СВО, и мы не можем не чувствовать боль за страну. Союз всегда поддерживал и будет поддерживать линию президента России. Я передаю Союз в боеспособном состоянии. Прошу ничего не ломать. Можно углубляться, расширять, но ничего не ломать. Да здравствует СТД!

«Простите, что отказываюсь»

Председатель поблагодарил коллег, первого зама Евгения Стеблова и предложил вместо себя молодого коллегу, своего ученика — народного артиста России Александра Лазарева. А он заявил о самоотводе.

И не потому, что не справлюсь. Дело в том, что мне предложили должность главного режиссёра, — объяснил Александр Лазарев. — Это будет на днях объявлено. Вы мой учитель, простите, что я отказываюсь от вашего предложения. Я хотел бы все силы отдать новой интересной должности.

Александр Лазарев

Александр Лазарев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В каком театре Лазарев будет худруком, он умолчал. Сказал лишь, что и так поторопился с новостью. Вслед за Лазаревым самоотвод взял и директор Театра Вахтангова Кирилл Крок. Свой отказ он пояснил тем, что СТД всегда возглавлял актер, и поэтому он не хочет, чтобы многолетняя традиция прервалась на нем. Главный режиссёр Саха театра им. П. А. Ойунского, народный артист России Андрей Борисов тоже взял самоотвод.

У меня очень большая загруженность у себя в регионе, я понимаю, какая это ответственность, — поделился с «Известиями» Андрей Борисов. — Где родился, там и пригодился. Да и внутри коллектива давно говорят, что Машков — лучшая кандидатура. И вообще, вдруг за меня только бы двое проголосовало (смеется). Я был народным депутатом еще во времена СССР. И я понимаю, что тут нужен человек, который может входить в высокие кабинеты уверенно. Владимир Львович — такой.

Валерий Гергиев, который не дождался обсуждения кандидатов и покинул съезд, чтобы отправиться в Санкт-Петербург, сообщил о своем отказе звонком. Таким образом, из пяти кандидатов на пост председателя остался лишь худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков. Его кандидатуру предложил председатель СТД Кемеровской области.

Новая должность Гергиева

Голосование в итоге было безальтернативным. После перерыва делегаты опустили в урну свои бюллетени. Как сообщила счетная комиссия, из 196 бюллетеней 176 — «за» Владимира Машкова , а «против» — 20. В соответствии с уставом СТД РФ новый председатель избран сроком на пять лет.

Народный артист сразу же предложил создать театральную биржу для молодых артистов, — подобная уже есть в Севастополе. Не забудет новый председатель и ветеранов сцены — будет делать все, чтобы им было полегче. А еще Машков считает, что пришла пора перезагрузить часть действующих проектов СТД.

Владимир Машков

Владимир Машков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Некоторые утратили доверие как со стороны профессионального сообщества, так со стороны государства и спонсоров. Без финансирования сделать ничего нельзя. Например, фестиваль «Золотая маска». Наша общая задача, коллегиально обсудить все проблемы и доверие ей вернуть, — заявил председатель СТД.

Еще Владимир Машков увеличил численность секретариата СТД — в него вошли 34 человека. Из предложенных председателем в очередной раз взял самоотвод Александр Лазарев. Его место занял Сергей Безруков. А Валерий Гергиев стал сопредседателем. Как уточнили юристы, предложение Машкова ввести должность сопредседателя вместо первого заместителя сопряжено с изменением Устава СТД РФ. Делегаты поддержали эти изменения, и утвердили Гергиева в новой должности.

Прямо во время съезда стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Владимира Машкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Народный артист получил его «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность», сказано в документе.

Подарок Донбассу

Одна из главных задач, которую поставил для себя Машков, — забота о судьбе коллег из новых регионов России.

Владимир Машков

Владимир Машков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Необходимо интегрировать в театральное сообщество Донецкую, Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, — рассказал Владимир Машков «Известиям». — Первое, что сделаю, вынесу предложение, которое, надеюсь сегодня и будет принято. У меня в руках все документы от Донецкой Народной Республики о том, чтобы их включить в состав Союза театральных деятелей России. А остальные новые регионы готовят эти документы. Когда шли первые боевые действия, Донецк был в смятении, напуган, но, тем не менее, в городе работали медики, МЧС и, невзирая ни на что, — театр. А когда есть искусство — город жив. Бесспорно, в нашей стране жизнь без театра невозможна. Многонациональный, психологический — он родился здесь, на нашей почве.

Как говорит Машков, если начать работать, нереальных вещей нет. Уже сейчас Театр Олега Табакова подготовил посылку для донецкого Музыкально-драматического театра имени Бровуна. Она поможет развиваться дальше. Когда будет возможность, она доедет до Донецка. В посылке — оборудование, необходимое театру, костюмы.

Мы уже договорились, как только будет возможность, как только нам дадут добро, что это безопасно для артистов, для жителей, наш театр приедет на гастроли в Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон. А скоро Театр Бровуна приедет к нам. Год назад они уже привозили спектакль «Я знаю правду». Это первая постановка о судьбах людей, попавших в ситуацию ненависти со стороны рядом стоящего государства. Мы ждем их снова, — заключил Владимир Машков.

Директор донецкого Музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна Наталья Волкова уже больше года сотрудничает с Театром Олега Табакова.

Наталья Волкова

Наталья Волкова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Мы с Владимиром Львовичем Машковым плотно общаемся с тех пор, как он приехал к нам в Донецк, — рассказала «Известиям» Наталья Волкова. — Видя, насколько он быстро принимает решения, насколько он неравнодушный человек, ни секунды не сомневаюсь, что он справится с работой на должности председателя СТД РФ. Будет поддерживать театры. И Союз будет так же активно развиваться и демонстрировать высокий культурный уровень России.

Как отметила Наталья Волкова, в Донецкой народной республике приветствуют предложение ускорить вступление театральных объединений ДНР и Новороссии в СТД РФ. В Донецке объединение появилось еще в январе 2015 года.

— У нас даже свидетельство об общественной организации №1 в ДНР, — рассказала Волкова. — Сейчас нам запретили массовые скопления людей, но мы работаем в тыловых городах, в Мариуполе, гастролируем по России. За нашу историю существования театр посетил 87 городов, а за два последних года — 56. Театр нужен в нашем регионе. До начала СВО билеты продавались на 98 процентов. Люди стояли в очереди в день начала продаж на следующий месяц с 5 утра. Это время, когда снимали комендантский час.

Коллеги из Донецка надеются, что в ближайшее время СТД ДНР станет 78 регионом в СТД РФ, а вслед за ними — и остальные. Новый председатель обещал сделать для этого все возможное.

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