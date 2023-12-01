Дворцовый поворот: как Мариинка и Большой существовали вместе

Мариинка и Большой уже были вместе. Ими руководила Дирекция императорских театров , которая появилась по высочайшему указу императрицы Елизаветы Петровны еще в XVIII веке. О создании подобной структуры ходили слухи до недавнего времени. После назначения Валерия Гергиева главой ГАБТ стало известно, что единой дирекции не будет , но, как и в царские времена, театрами будет управлять один человек. «Известия» изучили опыт прошлых столетий .

Новый гендиректор Большого театра Валерий Гергиев Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Догнать и перегнать Шекспира

К середине XVIII столетия в России крупных театров не было. И сам институт театра был не развит. В этом страна сильно отставала от Европы. По словам старшего педагога кафедры истории театра России ГИТИС, театроведа Аллы Шевелевой, во Франции был театр Мольера, в Англии — Шекспира, в Испании — Лопе де Веги, а у нас к тому моменту только состоялся первый спектакль «Артаксерксово действо» (первая пьеса русского театра, написанная по указу царя Алексея Михайловича лютеранским пастором Иоганном Грегори в 1672 году. — «Известия»).

Революционное решение приняла Елизавета Петровна. В 1756 году императрица издала указ о создании русского «для представления трагедий и комедий» театра. Так в Петербурге появились Александринка, Михайловский и Мариинка. В Москве — Малый и Большой .

— Занималась делами театра особая Придворная контора, позже «Комитет над зрелищами и музыкой», а затем Дирекция императорских театров , — рассказал «Известиям» доцент кафедры менеджмента сценических искусств в ГИТИС, главный редактор журнала «Сцена» Дмитрий Родионов. — Она состояла из двух контор — Петербургской и Московской — и находилась в ведении министерства Двора. Если провести аналогию с днем сегодняшним, то это — администрация президента .

Фото: Commons.wikimedia.org/Vigilius Eriksen Портрет императрицы Елизаветы Петровны», 1757 год

Театр при Елизавете Петровне создавался как государственный институт. Место, куда приходили не за развлечением. Он был нужен для влияния, воспитания, развития публики .

— Театр был необходим для статуса государства, — рассказала Алла Шевелева. — Очевидно, что Дирекция была создана, чтобы контролировать театр. Она следила за репертуарной политикой. Распоряжалась финансированием театров. Но есть и другой момент: так как раньше столица была в Петербурге, то в Москве всегда со взглядами на ставящийся репертуар было посвободнее . Здесь пробовали новое, поскольку не было жесткого контроля.

Артистам назначили жалованье. За ними смотрел специальный человек от Двора, ведь представления посещал император.

— У российских правителей был живой интерес к театрам , — отметила профессор Школы-студии МХАТ Ольга Егошина. — Они регулярно посещали представления. В Александринке даже был отдельный вход для императора. А еще довольно сложная система его визитов . Например, когда император приходил один и без предупреждения, он сидел в одной ложе. Когда с семьей — в другой. А если прибывал с предупреждением, то перед спектаклем еще и гимн исполняли.

Императорские театры были прообразом русского репертуарного театра. Так как у них была единая дирекция, в Москве и в Петербурге ставили одни и те же пьесы . Это было сделано целенаправленно: чтобы составы могли быть взаимозаменяемы. Например, был интерес к Островскому — ставили его пьесы.

Премьера спектакля «Чайка» в Художественно-общедоступном театре, 1898 год Фото: ТАСС/Репродукция

— Когда интерес зрителей спадал, дирекция меняла московских звезд на питерских и наоборот, — продолжает профессор. — Сейчас бы сказали, что это был очень разумный, по-директорски оправданный шаг . И у народа была возможность сравнивать, как играл актер Александринки Василий Каратыгин и как Павел Мочалов — из Малого. А еще изначально было разделение на оперный и драматический театры. Если в Большом не хватало певцов на какой-то многолюдный спектакль, занимали статистов из Мариинки или Михайловского .

Из-за такого контроля театр в России не очень развивался, объясняет профессор. Поэтому в конце XIX века монополия была снята . Стали создаваться частные театры. Самым ярким примером стало появление в 1898 Московского общедоступного художественного театра: Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко были свободными художниками. С этого момента начался расцвет русского театра. Их ученики — Всеволод Мейерхольд и Евгений Вахтангов создали свои труппы и студии. Сам Константин Станиславский к концу жизни пришел к созданию оперной студии как к синтезу искусств. И вместе с Владимиром Немировичем-Данченко на ее базе они создали театр оперы и балета, сейчас он называется МАМТ.

Александринский театр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Выплеснуть вместе с водой

Воссоздать некое подобие бывшей Дирекции Императорских театров при желании и наличии средств можно, считают эксперты. Но расходятся в том, насколько она будет эффективна в современных условиях .

— Исторический опыт показал ее крайнюю неэффективность. Наличие большого хозяйства в системе управления императорскими театрами, расположение в двух столицах в итоге сказалось на качестве спектаклей, на труппе, на зрителях , — считает Дмитрий Родионов. — Замечательным директором императорских театров был Владимир Теляковский, последний директор этих театров до революции. Он сумел справиться с таким количеством проблем, раздирающих эту структуру, что я бы поставил ему памятник за талант управленца.

Он привлек в императорские театры новые силы, в частности, художников Константина Коровина, Александра Головина, певцов Федора Шаляпина, Леонида Собинова, поддержал балетмейстеров Александра Горского, Михаил Фокина, пригласил Мейерхольда .

При этом надо помнить, что стараниями того же Теляковского из императорских театров вынужден был уйти великий Мариус Петипа . Директор считал, что хореограф архаичен, его постановки устарели. Петипа отправили на пенсию, а вскоре он умер. Его балеты по сей день входят в сокровищницу русского и мирового балетного театра и идут на лучших сценах мира. Был еще ряд крупных артистов, которые при Теляковском покинули театры.

Худрук Малого театра Юрий Соломин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Как можно соединять сейчас, например, Малый театр и Александринку ? — задается вопросом театровед Алла Шевелева. — Это разные коллективы . Малый под управлением Юрия Соломина сохраняет традиции русского репертуарного театра, бережно относится к классике . Я бы сказала, что это некий Театр-музей, в хорошем смысле слова. А Александринка с Валерием Фокиным во главе как раз идет передовым, экспериментальным курсом . И тем завоевывает своих зрителей. Театр должен быть разным.

Другое дело, что никто не собирается воссоздавать всю систему императорских театров сегодня. И даже об объединении Большого и Мариинки по-настоящему речи не идет, по крайней мере, так заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.