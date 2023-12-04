Путешествия из Петербурга в Москву: что ждет Большой театр при Гергиеве

В Большом театре будет больше опер Вагнера, состоятся обменные гастроли с Мариинкой, а репертуар в целом расширится. Грядут и кадровые перестановки. Такие изменения прогнозируют эксперты после нашумевшего назначения Валерия Гергиева гендиректором ГАБТ. «Известия» разбирались в творческих и административных перспективах двух ведущих коллективов.

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Долгожданное кадровое решение было обнародовано 1 декабря, в пятницу. Правда, информация о том, что именно Валерий Гергиев станет новым руководителем Большого театра, появилась задолго до этого. Еще 15 ноября, накануне старта Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, «Известия» первыми сообщили громкую новость — и она стала главной темой для обсуждений в кулуарах съезда.

Впрочем, многие до последнего считали, что это лишь слухи, а чиновники и известные деятели культуры отказывались комментировать ситуацию. Некоторые из них сетовали: если сам факт — правда, то больше никакой информации нет. Но, даже когда зампред правительства Татьяна Голикова официально представила маэстро коллективу Большого театра в качестве нового руководителя, осталось немало вопросов. И за прошедшие дни ответов на них не появилось.

Новый генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев и бывший генеральный директор Большого театра Владимир Урин в зале Большого театра Фото: РИА Новости/пресс-служба Большого театра/Дамир Юсупов

Прежде всего непонятно, какие изменения произойдут в административном устройстве Большого театра . После ухода в 2022 году Тугана Сохиева с поста главного дирижера ГАБТ живет вовсе без руководителя по музыкальной части. Нет также и худрука оперной труппы. Балет курирует Махар Вазиев , в 1995–2008 годах он занимал ту же должность как раз в Мариинке, а еще раньше там же был солистом. Впрочем, источники «Известий» в ГАБТ сообщили, что сейчас Вазиев вовсе не рад перспективе снова работать под началом Валерия Абисаловича и планирует написать заявление об уходе. Если два лидера не договорятся, то Гергиеву придется искать замену и ему тоже.

Судя по всему , вместе с Владимиром Уриным из Большого ушла и Ирина Черномурова. Сейчас на сайте ГАБТ о ней сказано: «В 2014–2023 возглавляла отдел перспективного планирования и специальных проектов Большого театра». Предполагается также, что Гергиев расстанется с советником гендиректора Хансом-Йоахимом Фраем. Будут ли взяты другие люди на те же места или должности в принципе упразднят — загадка.

Деньги и кадры

Так или иначе, Гергиев наверняка будет предпринимать попытки сокращения административных кадров. По словам источника «Известий», знакомого с ситуацией изнутри, сейчас стоит задача оптимизировать расходы дирекций в условиях почти полного отсутствия иностранных гастролей. С другой стороны, в своем обращении к коллективу Большого маэстро дал понять, что рассчитывает на увеличение госфинансирования и вдобавок будет расширять круг меценатов обоих театров.

« Мы, конечно, рассчитываем на помощь правительства и Министерства культуры, и такая помощь будет оказана. Мы, безусловно, должны расширить группу друзей и того, и другого театра. Могу сказать с огромной долей вероятности: это тоже произойдет в самое ближайшее время », — подчеркнул Валерий Гергиев.

Министр культуры РФ Ольга Любимова, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, дирижер, новый генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев и бывший генеральный директор Большого театра Владимир Урин в зале Большого театра Фото: РИА Новости/пресс-служба Большого театра/Дамир Юсупов

Вопреки многим прогнозам, юридического объединения театров или их дирекций не произошло. Формально структуры остались прежними и независимыми друг от друга. Впрочем, указывают эксперты, сути дела это не меняет.

— Юридическая форма совершенно не важна в данном случае. Гергиев теперь отвечает за всю художественную и хозяйственную жизнь двух огромных организмов. Хоть они объединены, хоть нет, но вся полнота гигантской ответственности на плечах одного человека , — поделился с «Известиями» глава Ассоциации музыкальных театров России, народный артист РФ Георгий Исаакян.

Уже в своем первом обращении в новом амплуа Валерий Гергиев подчеркнул, что будет способствовать более глубокому взаимодействию двух театров.

«Мы можем обмениваться новыми постановками, мы можем гастролировать на сценах двух театров, у нас не одна сцена в Москве. Мы располагаем, каждый театр, как минимум тремя площадками, и это очень хорошая новость », — отметил гендиректор, анонсировав обменные гастроли Большого и Мариинки.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Подарит «Кольцо»

Его коллеги из Петербурга также рассчитывают, что постановки из Мариинки поедут в Москву — и наоборот. Так, дирижер Кристиан Кнапп, замещающий Валерия Гергиева за пультом многих спектаклей, выразил надежду увидеть на сцене Мариинского театра балет «Спартак», а бас Евгений Никитин, исполняющий ведущие партии в вагнеровских постановках Гергиева, заверил «Известия», что стоит ждать в Большом грандиозную тетралогию «Кольцо нибелунга», один из главных козырей Мариинки .

— Я думаю, что постановки будут ездить: петербургские — в Москву, московские — в Петербург. Будем «взаимопроникать». Уверен, что «Кольцо нибелунга» точно в Москву поедет. Так что там есть место для маневра, — отметил Евгений Никитин.

О том, что в Большом театре станет существенно больше музыки немецкого композитора, в один голос говорят многие специалисты.

— Мариинка — это единственный оперный театр в России, где идет фактически весь Вагнер. Это круто. Мало какой мировой оперный дом может похвастаться таким явлением. В репертуаре Большого театра, полагаю, появятся новые названия, может быть, некоторые даже перенесутся в ГАБТ из Мариинк и. Мне кажется, нас может ждать некое удачное смешение трупп. Я думаю, что Гергиев будет это делать, потому что наверняка у него есть любимые певцы, которых он захочет видеть в Москве, — прогнозирует в беседе с «Известиями» дирижер Филипп Чижевский, неоднократно встававший за пульт в оркестровой яме Большого театра.

Сцена из оперы «Зигфрид» из тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» Фото: ТАСС/Александр Куров

А пианист, дирижер Иван Рудин, возглавляющий концертный зал «Зарядье», в котором регулярно выступает Валерий Гергиев, подчеркнул, что репертуар Мариинки в принципе богаче, чем у Большого.

— В репертуаре Мариинского театра сегодня, наверное, более сотни названий — от самых маленьких опер, таких как «Великан» Прокофьева, до самых масштабных постановок. Думаю, что в Большом театре, который известен совместными постановками с крупнейшими мировыми театрами и сейчас оказался в ситуации, когда на его афише не так много названий, это будет востребовано, и талант маэстро Гергиева позволит список этих наименований значительно расширить , — поделился музыкант, напомнив, что среди прочего в Мариинке идут почти все оперы Вагнера, кроме ранних.

Впрочем, от каких-то уже запланированных премьер Большого Гергиев вполне может и отказаться. Так, по информации источника «Известий», знакомого с ситуацией, под угрозой отмены «Евгений Онегин» Чайковского в постановке Сергея Урсуляка. Известный кинорежиссер должен был дебютировать этим спектаклем на главной театральной сцене страны, но, видимо, планы Валерия Абисаловича иные.

Работать дома

Пожалуй, главное беспокойство, которое в той или иной форме высказывают все опрошенные «Известиями» эксперты, связано с невероятной загруженностью Валерия Гергиева. Помимо Мариинки, где он совмещает должности гендиректора, худрука и главного дирижера, маэстро руководит Пасхальным фестивалем, Конкурсом имени Чайковского, и это не считая гастролей по стране и миру. В музыкальной среде давно шутят по поводу того, что у Гергиева 48 часов в сутках и только он может за день продирижировать тремя концертами в разных городах. Хватит ли мэтру времени еще и на Большой?

Валерий Гергиев дирижирует Российским национальным молодежным оркестром Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Но, кажется, ради новой миссии Гергиев готов даже на сокращение своих путешествий.

«Сейчас и мне, и нам с вами надо работать дома», — сказал маэстро коллективу Большого театра. Хочется верить, что свое намерение он воплотит в жизнь.

Андрей Туманов, Зоя Игумнова, Катерина Алабина, Олег Клещев