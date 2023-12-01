Большой и перемена: к чему приведет назначение Валерия Гергиева

Валерий Гергиев официально возглавил Большой театр в статусе гендиректора, сохранив за собой и руководство Мариинкой . «Известия» анонсировали это первыми еще 15 ноября . При этом удалось обойтись без объединения администраций: коллективы сохранят независимость . И хотя ни о каких других кадровых последствиях громкого назначения пока не сообщается, эксперты уже предвещают кардинальные изменения на культурном ландшафте обеих столиц . «Известия» разбирались в ситуации.

Два театра, один директор

Впервые информация о том, что Владимир Урин покинет пост директора Большого, а новым руководителем станет Валерий Гергиев, была опубликована именно «Известиями». Сенсационная новость появилась 15 ноября, накануне Санкт-Петербургского форума объединенных культур . Неудивительно, что она стала самой обсуждаемой темой международного съезда, потеснив остальные инфоповоды. Однако официальные лица и сам Валерий Абисалович категорически отказывались отвечать на прямые вопросы о будущем двух театров, хотя и не опровергали источники «Известий» .

Министр культуры РФ Ольга Любимова, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, дирижер, новый генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев и бывший генеральный директор Большого театра Владимир Урин (слева направо) в зале Большого театра Фото: РИА Новости/Дамир Юсупов

В частности, маэстро после вручения ему Первой эрмитажной премии высказался о своих кадровых перспективах так: «Ничего не скажу. Пока». Сохранял молчание и действующий тогда директор Большого . Источники «Известий» в театрально-музыкальной среде объясняли возникшую паузу простой проблемой: у Гергиева не было в Москве достаточного количества людей, чтобы так быстро совершить перестановку. Но, похоже, за две недели кадровый дефицит удалось снизить, и процессу объединения дирекций был дан официальный старт .

1 декабря зампред правительства Татьяна Голикова в присутствии министра культуры Ольги Любимовой и экс-главы ГАБТа Владимира Урина представила Валерия Гергиева руководству труппы и административных служб Большого театра в качестве гендиректора . Контракт с ним подписан на пять лет. Юридически ГАБТ сохраняет независимость , а главного дирижера и худрука оперной труппы у него по-прежнему нет. Никаких структурных изменений не произошло и в Мариинке .

«Валерий Гергиев будет осуществлять руководство Большим театром одновременно со своей текущей работой в качестве художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра, который он возглавляет с 1988 года», — подчеркнула Ольга Любимова.

Гигантская ответственность

Опрошенные «Известиями» эксперты с осторожным оптимизмом оценивают перспективы нашумевшего кадрового решения . Каждый из этих театров — целая империя, включающая несколько сцен и филиалы . Теперь же Гергиеву придется руководить всем этим одновременно.

Дирижер Валерий Гергиев после концерта Российского национального молодежного симфонического оркестра в Концертном зале имени Чайковского Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Это кардинальное изменение на культурном ландшафте страны. Валерий Гергиев — экстраординарный музыкант и менеджер, но сегодня он взвалил на себя титаническую нагрузку. Даже для фигуры такого масштаба, как он, управлять двумя главными театрами России, а может, и континента — это гигантская ответственность . Я имел честь с ним работать и знаю, в каком режиме он живет. Дай бог, чтобы ему хватило сил, — поделился с «Известиями» глава Ассоциации музыкальных театров народный артист РФ Георгий Исаакян.

Но, с другой стороны, назначение открывает дорогу более активной коллаборации двух театров . На это указывают артисты из Мариинки.

— Я думаю, что постановки будут ездить: петербургские — в Москву, московские — в Петербург. Будем «взаимопроникать» . Я уверен, что «Кольцо нибелунга» точно в Москву поедет. Так что там есть место для маневра, — поделился с «Известиями» Евгений Никитин, звездный бас Мариинки.

А Кристиан Кнапп, дирижирующий многими постановками Мариинского театра, отметил в беседе с «Известиями», что негласная конкуренция коллективов сменится коллаборацией .

— Открываются новые интересные возможности. Например, трансфер людей между двумя театрами. Но эта ситуация очень новая для всех, включая и коллективы театра. Поэтому тут пока еще сложно сказать что-то наверняка , — отметил Кристиан Кнапп в беседе с «Известиями».

Дирижер Валерий Гергиев после концерта Российского национального молодежного симфонического оркестра в Концертном зале имени Чайковского Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Впрочем, признает дирижер, из-за возросшей нагрузки Гергиев, скорее всего, в ближайшее время будет дирижировать в Петербурге реже, и нагрузка у Кнаппа возрастет .

Вероятно, увеличится количество задач и у административных сотрудников из Петербурга. И пока непонятно, как эта проблема будет решена, поделился с «Известиями» источник, знакомый с ситуацией изнутри. Кроме того, по его словам, сейчас стоит задача оптимизировать расходы объединенной дирекции в условиях почти полного отсутствия иностранных гастролей .

Имперское прошлое

До революции главные театры двух столиц (не только музыкальные, но и драматические) были единой структурой и управлялись дирекцией императорских театров. Уже в советское время они были разделены. Но в 1990-е возникла идея снова объединить Большой и Мариинку — и тогда уже в качестве руководителя называлось имя Валерия Гергиева , который проявил себя как очень эффективный худрук, был уважаем в мире и открыл целый ряд звездных имен, прежде всего Анну Нетребко. Однако решиться на столь серьезный шаг руководство страны не было готово, а к иной конфигурации маэстро был не готов. По слухам, ему не раз предлагали возглавить ГАБТ и перебраться из Петербурга в Москву, но он отказывался, не желая оставлять свой оркестр .

Новый импульс этим обсуждениям дал в 2022 году Владимир Путин. Глава государства выступил с инициативой объединения театров в рамках видеоконференции, приуроченной ко Дню работника культуры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Конечно, главный конкурент [Мариинского театра] внутри страны — это Большой театр. <…> В свое время у нас была дирекция императорских театров, которая позволяла заботиться о самых лучших коллективах соответствующим образом и развивать если не в одном ключе, то оказывая им поддержку таким способом, чтобы они наилучшим образом друг друга дополняли. Валерий Абисалович, мы с вами уже об этом говорили и раньше. Как вы относитесь к идее воссоздать общую дирекцию? Я не говорю, что это какое-то решение, чтобы не было лишних разговоров», — сказал тогда Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.

После этого началась проработка возможной реформы (информацию о том, что эта тема обсуждается, подтвердили «Известиям» Михаил Швыдкой и источники в Мариинском театре во время форума объединенных культур). Но на прояснение всех деталей понадобилось более полутора лет. Теперь главная интрига разрешилась — но по-прежнему остается вопрос о будущем Владимира Урина.

Так, есть предположения, что бывший директор может возглавить Союз театральных деятелей вместо уходящего с поста Александра Калягина . Внеочередное собрание СТД назначено на 4 декабря.

Над материалом работали Андрей Туманов, Валерия Чуб, Зоя Игумнова, Катерина Алабина, Олег Клещев.