Опять 125: с чем подошел к юбилею Художественный театр

Вечером 26 октября к Московскому Художественному театру зрители спешили на праздничный вечер — в честь его 125-летия. Специально к юбилею драматург Юлия Поспелова написала пьесу, а режиссер Денис Азаров поставил по ней спектакль под названием «9-й ряд. 10-е, 11-е место». Его показали приглашенным гостям вместо бравурных речей и капустников. «Известия» побывали в МХТ им. А.П. Чехова и поздравили его обитателей с юбилеем.

Чайку на грудь

Праздничное утро в театре началось с подарков. По традиции в день рождения ветеранам театра вручали «чаек». Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий не заметил, как в этих стенах прошло 40 лет его жизни. Народный артист России Николай Чиндяйкин предан МХТ 15 лет. А вот фотограф Игорь Александров, который фиксировал своей камерой историю Художественного театра, на чьем веку сменилось пять худруков, служит здесь 65 лет!

— Я 40 лет здесь. За это время наблюдал разное. Бывали времена, когда билеты во МХАТ давались в нагрузку, — поделился с «Известиями» Игорь Золотовицкий.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев Нагрудный знак «Чайка»

Заслуженный деятель искусств вспоминает, что когда Олег Ефремов пришел во МХАТ из «Современника», театр стал другим. Олег Николаевич открыл зрителям Вампилова, пригласил режиссера Анатолия Васильева, который поставил легендарный спектакль с мхатовскими стариками «Соло для часов с боем».

— А Табаков открыл МХАТ для нового поколения, — продолжает Золотовицкий. — Все востребованные режиссеры 2000-х прошли через Табакова. В этом он продвигал идею основателей Станиславского и Немировича-Данченко, театр как общедоступное место. Олег Павлович убрал букву «А» из названия. Ему казалось, что «Академический» больше подходит научному учреждению.

После Табакова МХТ возглавил Сергей Женовач. Что-то получилось, что-то не очень. Но в театре, как в спорте высших достижений, бывает по-разному.

— А Константин Хабенский совершенно другой руководитель, — говорит Игорь Золотовицкий. — Во-первых, он актер, а не режиссер. Он приблизил Школу-студию МХАТ к театру. И теперь она чувствует, что всё же при Художественном театре. Атмосфера поменялась, всё стало поживее. Главное, что в театр ходит зритель. И он делает МХТ первым театром страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

А зритель в театре действительно изменился. Интеллигентных старушек во всем дорогом из гардероба становится всё меньше. Молодые, модные, с личными пластическими хирургами, с достатком в виде сумок «Биркин» и личных шоферов. Но есть верные Художественному театру в любую погоду.

Ливанские кедры

Подъезжающие в театр гости знали, что их вечер будет обеспечен как минимум интересным зрелищем, как максимум — приятными и неожиданными встречами. Зрителей встречали с шампанским. В числе первых в парадном фойе появились: генеральный директор Большого театра Владимир Урин, народный артист СССР Владимир Спиваков с женой Сати, режиссер Юрий Мороз с супругой актрисой Викторией Исаковой, ректор Щукинского театрального училища Евгений Князев, актрисы Елена Панова, Лика Рулла. Худрук Театра имени Гоголя Антон Яковлев пришел с супругой, по ней было заметно, что в скором времени семью ожидает пополнение.

— Я зритель этого театра с рождения, поскольку я здесь недалеко родилась и жила. Я еще помню мхатовских стариков, — поделилась с «Известиями» народная артистка Алла Демидова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Алла Демидова

Народный артист России Евгений Киндинов и его супруга Галина — ветераны МХТ. Они служат в театре 56 лет.

— Мы пришли еще при триумвирате, который в театре называли — «ливанские кедры» — это народные артисты СССР Ливанов, Кедров, Станицын, которые руководители театром, — рассказал «Известиям» Евгений Киндинов. — Олег Ефремов пришел только в 1970 году. И началось! Замечательные времена были. Меня ввели в «На дне» на роль Васьки Пепла для гастролей в Японию. Грибов играл Луку. И у нас с ним была драка. И я по молодости прижал, конечно, народного артиста.

А народный артист Евгений Князев «На дне» с Киндиновым считает одним из лучших спектаклей МХАТа. И где-то завидовал коллеге, что ему довелось поработать с корифеями.

— Я восторгался мхатовскими стариками, когда я учился в институте, — вспоминает народный артист. — Нам на истории русского театра рассказывали о великих артистах Художественного театра. Они являются той основой, с которой я продолжаю жить. Они заложили во мне систему Станиславского, которую я преподаю своим студентам в Вахтанговской школе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

А тем временем зал наполнялся вип-гостями. В партер прошли Владимир Толстой, Сергей Степашин, Михаил Швыдкой, Карен Шахназаров, Константин Эрнст, Полина Гагарина, Наталья Солженицына. Среди зрителей были артисты, выходившие на прославленную сцену: Максим Матвеев, Анна Чиповская, Евдокия Германова, Сергей Безруков. Так же в партере были замечены Алексей Франдетти, Махар Вазиев, Анна Меликян, Ирина Пегова. Но ни одного представителя из МХАТ имени Горького мы не разглядели. «Известия» поинтересовались у Константина Хабенского, не было ли у него желания отпраздновать юбилей вместе с коллективом МХАТ имени Горького.

— А что, была такая задача? — удивился Константин Юрьевич.

— Юбилей — повод объединиться. На сборе труппы говорили, что было предложение.

— У вас какая-то неправильная информация. Вы путаете меня с Владимиром Абрамовичем (Владимир Кехман генеральный директор МХАТ имени Горького. — «Известия»).

Ну что ж, а могло бы случиться историческое событие. Не удалось. Зато хотя бы на время юбилея в зале воссоединилась пара бывших супругов. Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова и актер Валерий Николаев пришли вместе на день рождения театра, где некогда блистали на сцене.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Ирина Апексимова и Валерий Николаев

Задержав начало на 45 минут, спектакль всё же начался. За занавесом был еще один занавес. Зеркально к залу стояли ряды кресел, аналогичных зрительским. В девятом ряду, на 10-м и 11-м местах сидели народные артисты Наталья Тенякова и Станислав Любшин.

Объединение не в планах

Как говорит режиссер Денис Азаров, этот спектакль про любовь, как бы странно это ни звучало. Действие пьесы «9-й ряд. 10-е, 11-е место» происходит в Художественном театре в разные годы — от его первых лет до сегодняшнего дня. Герои пьесы — влюбленные пары. В том числе дуэт Натальи Теняковой и Станислава Любшина. Они всю жизнь ходят в театр на спектакль «Три сестры», берут билеты на одни и те же места в девятом ряду. Они влюблены друг в друга, но никогда не были вместе. Просто не знают, что их чувства взаимны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Актеры Наталья Тенякова и Станислав Любшин в сцене из спектакля «9 ряд. 10, 11 место»

Среди персонажей — основатели театра. Немировича-Данченко сыграл Михаил Пореченков. И народный артист очень похож на Владимира Ивановича. В спектакле заняты: Константин Хабенский, Евгения Добровольская, Игорь Золотовицкий, Светлана Колпакова, Мария Сокова, Ксения Теплова, Дарья Трухина, Игорь Хрипунов, Артем Быстров, Павел Чинарев.

Чтобы зрители не забывали историю театра и его великих, на каждом ряду партера на 11-х и 12-х местах установили мемориальные таблички. В девятом ряду Станиславский и Немирович, в десятом — Чехов и Горький, а далее — Табаков, Ефремов, Козак, Брусникин, Вершилов, Тарханов. Чтобы историю помнили, в Музее МХАТ открыли выставку к юбилею. Ну а зрителей ждут в кассах театра.