Не один дома: как Театр Вахтангова отметил юбилей своего основателя

Военная лирика, оперные арии и куплеты мадемуазель Нитуш. Пушкин, Чехов и Коста Хетагуров. А еще 3D-архитектура, юные джигиты и мэтры актерского цеха. Гала-концертом и именной выставкой Театр Вахтангова отметил открытие во Владикавказе дома своего основателя. «Известия», побывав на торжественных мероприятиях и поговорив с их участниками, оценили всероссийскую значимость нового культурного пространства.

Слезы актрисы

«Дом Вахтангова» — так называется культурный центр имени Евгения Вахтангова, он же филиал Театра Вахтангова во Владикавказе.

Семья Бограта Вахтангова, крупного табачного фабриканта, жила там по разным адресам, но здание возле Армянской церкви на улице Чермена Баева, где будущий корифей театра родился и вырос, — единственное сохранившееся.

Фото: ТАСС/Светлана Шевченко Вид на здание культурного центра «Дом Евгения Вахтангова»

В начале 1980-х его хотели снести, но вмешалась Юлия Борисова, приехавшая на гастроли в год 100-летия со дня рождения Вахтангова. После окончания спектакля «Принцесса Турандот» народная артистка СССР вышла на авансцену и со слезами на глазах призвала всех неравнодушных сохранить реликвию. Дом, хотя и сильно порушенный, дожил до 2020 года, когда в преддверие другого векового юбилея, на сей раз театра, вахтанговцы с одобрения руководства Северной Осетии решили, что будет справедливо вернуть его Вахтангову.

— Наша идея была соединить музейное пространство и музейную деятельность с театральной, — пояснил «Известиям» директор вахтанговцев Кирилл Крок. Потому что делать только музей — это будет тихое пространство, а мы в вахтанговском театре любим, когда ярко.

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Самым сложным, по его словам, было договориться с 13 собственниками квартир, на которые был разделен дом. В итоге с помощью спонсоров людей расселили в новые квартиры, а в здании начали реконструкцию и реставрацию. Всего стоимость проектировочных и ремонтно-строительных работ составила 250 млн рублей — это собственные средства театра, полученные от его уставной деятельности и показа спектаклей в Москве и на гастролях, информировал Кирилл Крок.

Живая награда

Старт торжествам был дан церемонией посадки кустов сирени — любимого растения Евгения Богратионовича. В театре его имени лучших сотрудников ежегодно премируют золотыми брошами с изображением сирени, а рядом с его домом отныне будет произрастать круглогодичная живая награда. За лопаты, кроме вахтанговцев, взялись глава руководства Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло, советник президента по культуре Владимир Толстой и правнучка режиссера Дина Вахтангова.

Первую экскурсию по дому провел Кирилл Крок, сделавший акцент на музейном пространстве. В шести помещениях второго этажа воссоздан быт семьи Вахтанговых, в том числе кабинет отца, комната Евгения, семейная столовая и гостиная. Экспозиция из архивных документов и материалов из музея театра дополнена интерактивными столами — можно, не отвлекаясь от экспозиции, освежить в памяти факты из жизни коллектива и его создателя.

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой (слева) и глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло высаживают сирень во время торжественного открытия Дома Евгения Вахтангова во Владикавказе

Почетное место в экспозиции занимают вещи, подаренные родственниками Вахтангова: портрет его жены Надежды Михайловны, написанный их внуком; мундштук; фотографии; открытка, отправленная Вахтанговым супруге, и другие трогательные свидетельства семейной истории.

О былых временах напоминает и старинная резная мебель. Некогда стоявшие в жилище Вахтанговых кровать, тумбочку, платяной шкаф и комод театр приобрел благодаря наводке местного антиквара. На рояле фирмы Becker, украсившем гостиную, юный Евгений Вахтангов учился игре на фортепиано, а десятилетия спустя к тем же клавишам прикасался Юрий Темирканов. Рояль находился в доме его учительницы в Нальчике.

Активное участие в организации экспозиции приняли осетинские архивариусы. В витринах разместились материалы о владикавказском периоде жизни семьи Вахтанговых.

Один из залов посвящен спектаклю «Принцесса Турандот», с которого началась слава Театра Вахтангова. Его обстановку перевезли из московской квартиры Цецилии Мансуровой, ученицы Евгения Богратионовича и первой исполнительницы роли китайской принцессы.

Герман здесь

Музейная часть располагается на втором этаже, а на первом устроен театрально-концертный зал на 150 мест. Уже 3 мая начнет работу арт-кафе Дома Вахтанговa.

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

«Пиковую даму» Пушкина в сопровождении оркестра прочтет Евгений Князев, который в течение 17 лет был бессменным исполнителем роли Германа в легендарном вахтанговском спектакле. Эстафету творческих вечеров примут народные артисты Юлия Рутберг, Людмила Максакова, Ольга Тумайкина, Юрий Шлыков.

Затем, как рассказала арт-директор Дома Вахтангова Мадина Атаева, вахтанговцы будут делить площадку с местными артистами. В творческих встречах, спектаклях, литературных и музыкальных программах арт-кафе примут участие мастера сцены Северо-Кавказского региона.

Без помощи зонта

Концерт «Вахтангов. Путь домой» в честь открытия Дома Вахтангова (режиссеры — Ася Князева и Эльдар Трамов) точнее было бы назвать гала-представлением, поскольку он решительно вышел за пределы концертного формата. Площадкой стала центральная в городе площадь Свободы, естественными декорациями — Дом правительства Республики Северная Осетия — Алания справа и Дом Вахтангова в глубине.

Еще один Дом Вахтангова главный художник действа Максим Обрезков запечатлел в 3D-проекции и разместил на сцене. Напротив и тоже в 3D расположилось здание московского Театра Вахтангова, что на улице Арбат. Над храмами искусства сияли софиты, на заднике был организован камерный звездопад.

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко Певица Лариса Долина на концерте «Вахтангов. Путь домой»

Масштабный и неудержимой поток звезд случился с началом концерта. В этот вечер на сцену вышли 100 актеров Театра Вахтангова и именитые представители эстрады. От театра зрители отвлекались на выступлениях Мариам Мерабовой, Ларисы Долиной, Николая Баскова и Таисии Повалий.

В тему прозвучала хит Долиной «Погода в доме». Дождь, который безостановочно шел два дня, накануне концерта прекратился, как будто небесная канцелярия тоже решила поддержать вахтанговцев.

Сценический нарратив стартовал с рождения виновника торжества и завершился сегодняшним днем основанного им театра. Итого конферансом, песнями, романсами, ариями, танцами и пиротехническими эффектами было охвачено 140 лет русской театральной истории.

Вместе со страной

Кульминационные моменты заполняли народные артисты, вышедшие с любимыми концертными номерами. Людмила Максакова читала из «Евгения Онегина». Сергей Маковецкий — хит Долиной из Чехова (заповедь оптимиста «Жизнь прекрасна»). Ирина Купченко и Юрий Шлаков — хит Долиной из Косты Хетагурова, осетинского классика, стихи которого Вахтангов декламировал своим студийцам.

Фото: ТАСС/Елена Афонина Актриса Людмила Максакова

Шквал аплодисментов накрыл Марию Аронову, с драйвом и на грани фола преподнесшую куплеты начальницы из «Мадемуазель Нитуш». Эту оперетту театр ставил в эвакуации в Омске, а фронтовой филиал театра в это время колесил дорогами Великой Отечественной, выступая перед бойцами.

Вахтанговцы всегда были вместе со страной. Вот и сейчас в театре отправляют на СВО машины с посылками, играют в Донбассе и поют уже современную военную лирику.

В республике, где ратный подвиг хит Долиной высший подвиг, а улицы украшены плакатами с портретами воинов-земляков, это оценили. Композиции о преодолении и победе, в том числе недавно созданную «Тыловую» («Слышишь, Родина, мы ведь сильные, мы ведь русские, с нами Бог»), спетую Андреем Ильиным, Лидией Вележевой и выпускницей Щукинского училища Полиной Рафеевой, площадь Свободы приняла с особым воодушевлением.

«Нет праздника — нет спектакля», — говорил Вахтангов, и вахтанговцы действительно сделали людям праздник. Финальную «Виват, король» пели и артисты, и зрители.

Позади них сиял огнями Дом Вахтангова. В 140-летие со дня рождения основатель знаменитого театра наконец-то вернулся домой.