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Сейчас и навсегда: юбилей в Камергерском, балет в Зарядье, гусляры в Донбассе

О чем на этой неделе говорили любители искусства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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МХТ имени Чехова отметил 125-летие Художественного театра праздничным вечером. Премьера проекта «Русский балет навсегда» состоялась в концертном зале «Зарядье». Режиссер Алексей Федорченко представил документальный фильм о русском философе, опередившем Эйнштейна. Артисты культбригады Москонцерта выступили перед юными зрителями новых регионов России. После реставрации открылось историческое здание Московского театра эстрады. Группа «Крематорий» объявила о концертах, приуроченных к 40-летнему юбилею. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире культуры.

Ряды и места

МХТ имени Чехова отметил 125-летие Художественного театра праздничным вечером. МХАТ имени Горького собирается отпраздновать юбилей позже.

Оба коллектива поздравил с юбилеем президент России Владимир Путин.

Сцена из спектакля «9-й ряд. 10-е, 11-е место»

Сцена из спектакля «9-й ряд. 10-е, 11-е место»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Основанный Владимиром Немировичем-Данченко и Константином Станиславским МХТ во многом предопределил пути развития отечественного и мирового театрального искусства и кинематографа, оказал огромное влияние на развитие общественной мысли», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

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Специально к юбилею драматург Юлия Поспелова написала пьесу, а режиссер Денис Азаров поставил по ней спектакль под названием «9-й ряд. 10-е, 11-е место».

Действие происходит в Художественном театре в разные годы. Герои — влюбленные пары. В том числе дуэт Натальи Теняковой и Станислава Любшина. Они всю жизнь ходят на «Три сестры», берут билеты на одни и те же места.

Народный артист России Евгений Киндинов и его супруга Галина Киндинова служат в театре 56 лет.

Сцена из спектакля «9-й ряд. 10-е, 11-е место»

Сцена из спектакля «9-й ряд. 10-е, 11-е место»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Мы пришли еще при триумвирате, который в театре называли «ливанские кедры» — это народные артисты СССР Ливанов, Кедров, Станицын, которые руководили театром, — поделился воспоминаниями с «Известиями» Евгений Киндинов.

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Время балета

Премьера проекта «Русский балет навсегда» состоялась в концертном зале «Зарядье». В программе — композиции молодых российских хореографов, поставленные на музыку Родиона Щедрина, Альфреда Шнитке, Сергея Прокофьева, Петра Чайковского. Исполнители — солисты главных балетных трупп страны, в том числе премьеры Большого театра Евгения Образцова и Артемий Беляков. Над постановками авторы трудились в мастерской Елены Богданович.

Худрук проекта народная артистка России Илзе Лиепа назвала главной задачей концерта музыкальность и образность.

Балерина Илзе Лиепа

Балерина Илзе Лиепа

Фото: ТАСС/Дмитрий Ефремов

— Мы хотели, чтобы в своем выходе каждый был предельно музыкален, а хореографический язык был образен, — пояснила она. — Все хореографы разные. Они молоды, амбициозны, у каждого свое представление о том, какой он, современный танец.

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Впереди Эйнштейна

На 33-м международном кинофестивале «Послание к человеку» режиссер Алексей Федорченко представил документальный фильм «Колбаса Митрофана Аксенова». «Известиям» он рассказал, что снял фильм о русском философе, который обосновал теорию относительности раньше, чем это сделал Альберт Эйнштейн.

За 15 лет до Эйнштейна он издал несколько книг, где изложил принципы времени как четвертого измерения, — пояснил режиссер. — Мне удалось найти трех человек в Москве, Арзамасе и Баку, не просто знакомых с его теорией, но уверенных в том, что она совершеннее теории Эйнштейна.

Кадр из фильма «Колбаса Митрофана Аксенова»

Кадр из фильма «Колбаса Митрофана Аксенова»

Фото: кинокомпания «29 февраля»

По словам Алексея Федорченко, прежде чем начать работать над фильмом, он около года собирает материал. Игровое кино снимает как документальное, а документальное — как игровое.

Настолько удивительные факты можно найти, что глупо и непродуктивно что-то придумывать, вымучивать — словом, множить реальность, которой и так полно, — высказался он о своем методе работы.

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Чудо-гусли

Артисты культбригады Москонцерта выступили перед юными зрителями новых регионов России. Музыкально-литературная композиция по произведениям А.С. Пушкина «Сказка ложь, да в ней намек» в сопровождении гусляров ансамбля «Купина» была показана в Мариуполе, Мелитополе, Бердянске, Константиновке, Харцызске, Перевальске, Углегорске и Луганске.

Участница ансамбля «Купина» с воспитанником Углегорской специальной школы-интерната № 6

Участница ансамбля «Купина» с воспитанником Углегорской специальной школы-интерната № 6

Фото: Эдуард Ивашин

— Встреча с воспитанниками Углегорской специальной школы-интерната № 6 произвела неизгладимое впечатление на всех нас, — поделился с «Известиями» гендиректор Москонцерта Илья Бачурин. — Начиная с января 2015 года, когда в городе начались боевые действия, война планомерно деформировала этих маленьких человечков, пока полностью не разрушила их мир, их здоровье.

По словам гендиректора, педагоги интерната были уверены, что особенные детишки больше 15 минут не высидят, но гусли звучат мягко, как бы обволакивают, лечат душу, и дети прослушали программу от начала до конца. Илья Бачурин отметил, что далее Москонцерт будет помогать Углегорской специальной школе-интернату на постоянной основе.

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Спектакль «Между двух миров»

Спектакль «Между двух миров»

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Театр оснащен с точки зрения технических требований по самым высоким меркам, — отметил в беседе с «Известиями» художественный руководитель Театра эстрады народный артист России Геннадий Хазанов.

В июне 2024 года Театр эстрады отметит свое 70-летие. Худруку не хочется, чтобы он превращался в музей или концертное кладбище, поэтому афиша ближайших месяцев полна разнообразными представлениями. Первыми на обновленную сцену вышли артисты мюзикла Александра Журбина «Между двух миров».

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Большая пятилетка

Группа «Крематорий» запланировала два больших концерта, приуроченных к 40-летнему юбилею. Об этом сообщил лидер, автор песен и вокалист группы Армен Григорян во время творческой встречи в пресс-центре МИЦ «Известия».

Пресс-конференция группы «Крематорий»

Пресс-конференция группы «Крематорий»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Помимо тура по городам артисты пригласят зрителей на юбилейные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

— У нас сложилась такая традиция, что каждую пятилетку-юбилей мы приглашаем на концерты людей, которые в эту пятилетку с нами сотрудничали и сделали нам что-то очень хорошее, — пояснил Армен Григорян. — В «Горбушке» выйдет ансамбль симфонической музыки под названием «Глобалис» и певица Ольга Зубкова, которая помогла мне сделать альбом «Сладкий Элвис».

Также во время концерта на сцене состоится экзамен для одного из учеников гитариста группы Владимира Куликова. Молодой музыкант сыграет песню «Яд».

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