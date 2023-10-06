«Маяк» зажегся: в Геленджике открылся фестиваль фонда «Кинопрайм»
Изначально фестиваль позиционировался как деловой форум, где фонд будет представлять свои проекты и обсуждать их с профессионалами. Но и открытие, и программа уже показывают, что «Маяк» претендует на статус нового «Кинотавра» — главной площадки авторского кино в стране. Только это не красные дорожки и тысяча гостей (пока), а строгий, концептуальный форум с деловой программой и насыщенным графиком.
Особенности переезда
«Маяк» ворвался в размеренную фестивальную жизнь страны в июле. Тогда исполнительный директор фонда «Кинопрайм» (основан Романом Абрамовичем, привлекает в кино деньги частных инвесторов) Антон Малышев заявил, что фестиваль пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября, хотя в эти даты уже стоял другой смотр, один из старейших в стране — «Послание к человеку». В итоге «Послание» подвинулось, а «Маяк» постепенно стал наращивать обороты. Но до последнего дня практически никто не понимал, что и как здесь будет происходить.
— Почему Геленджик? Ну, я просто приехал и влюбился в этот город, — рассказал Антон Малышев «Известиям». — Хотел поделиться этой любовью с коллегами. А еще Геленджик — кинематографический. Здесь часто снимают наши кино. А почему в начале октября — просто посмотрите, как похорошел город без туристов.
Антон Малышев и Евгения Милова на фестивале «Маяк»
Интрига сохраняется даже теперь, после открытия. Гостей везли из Москвы на поезде сутки (самолеты в Геленджик не летают), поселили в пятизвездочном отеле, про который говорят, что это самый роскошный на всем побережье. Показы проходят здесь же в прекрасно оборудованном кинозале, небольшом, но при этом лучшем по качеству, чем «Зимний».
Театр «Зимний» в Сочи был главной площадкой «Кинотавра» многие годы. Именно с этим фестивалем все сравнивают «Маяк», и на статус нового «Кинотавра» он претендует вполне серьезно. Программный директор «Маяка» Стас Тыркин несколько лет делал младшего брата «Кинотавра» — фестиваль дебютного кино «Движение» в Омске, и эти два мероприятия шли в паре, работала над ними одна и та же команда. И иногда можно было услышать, что «Движение» получалось даже более интересным, чем «Кинотавр». А теперь на открытии «Маяка» чествовали бывшего программного директора «Кинотавра» Ситору Алиеву, подчеркивая негласную преемственность. Да и место несильно подвинулось — многие добирались до Геленджика через тот же Сочи, а о том, чтобы перенести сюда «Кинотавр», ходили слухи, когда еще тот фестиваль проходил в штатном режиме.
Новые актуальные
Конкурс фестиваля судит жюри Игоря Толстунова. В составе — критик Лев Карахан, актриса Аня Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, режиссер Алексей Попогребский и актер Данила Козловский. Артист на открытие не приехал. Зрителям сообщили, что он на удаленке. В конкурсе 11 фильмов — последний добавился прямо накануне фестиваля, практически когда поезд из Москвы отходил от перрона. Это «Новый Берлин» Алексея Федорченко, которого в этом году уже не ждали.
Ситора Алиева и Стас Тыркин на фестивале «Маяк»
— Было довольно много заявок, десятки. Точное число я не помню, — рассказал «Известиям» Стас Тыркин. — Мне присылали в том числе фильмы, у которых уже была премьера, и я их смотрел ради интереса, чтобы быть в курсе. Какие-то заявки присылали люди, что называется, с улицы, и я тоже всё это честно смотрел. Бывают иногда чудеса. Известно же, что Рюсукэ Хамагути свой новый фильм «Зла не существует» прислал в общий ящик Венецианского кинофестиваля, где в почте тысячи фильмов. После «Оскара», после Канн — на общий ящик. Поэтому я тоже смотрел. Антон Малышев предложил назвать «Маяк» фестивалем российского актуального кино, и я отбирал, исходя из моего понимания того, что такое актуальное кино. И интересно, что актуального кино в России много.
Сейчас в конкурсе участвуют фильмы, имена авторов которых пока мало кому о чем-то говорят. Но есть и очевидные фавориты. Среди них «Невидимый мой» Антона Бильжо, о котором Дарья Екамасова рассказывала нам недавно в интервью, «Рыжий» Семена Серзина — про Бориса Рыжего, конечно. Вторая режиссерская работа Любови Мульменко «Фрау», которая закончена чуть ли не на днях. «Чума» главного якутского режиссера Дмитрия Давыдова. Федорченко тоже среди них.
Михаил Местецкий представил на фестивале фильм «Год рождения»
Фестиваль открылся фильмом Михаила Местецкого «Год рождения». Это второй полный метр режиссера, ждать его пришлось почти 10 лет после выхода «Союза спасения», и Местецкий перед показом очень просил не спойлерить и не портить следующим зрителям удовольствие. Попробуем.
Действие разворачивается в городе Металлогорске, который настолько серый и унылый, что хочется завыть: панельные дома, гаражи, мясокомбинат — всё пусто и депрессивно. Но живет там парнишка Филипп, который страстно увлечен легендарным панковским прошлым Магнитогорска, собрал у себя в квартире целый музей, ведет подкасты и рассказывает там чудеса про великую панк-группу 1990-х «Яичный свет». Он мечтает провести в городе гигантский фестиваль и превратить Металлогорск в Нью-Васюки, но его попытки разбиваются о равнодушие окружающих. Они считают Филиппа мечтателем, юродивым или просто больным. Только Марина, продавщица мебели, поверила в него и даже решила родить от него ребенка. А дальше надо будет выбирать — семья или мечты про волшебную силу металлогорского андеграунда. Об этом выборе и фильм, хотя какие-то вещи в нем настолько радикальны, что просто социальной драмой фильм ни у кого язык назвать не повернется.
Впереди несколько дней показов. «Известия» будут следить за событиями фестиваля.