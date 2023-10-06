«Маяк» зажегся: в Геленджике открылся фестиваль фонда «Кинопрайм»

Изначально фестиваль позиционировался как деловой форум, где фонд будет представлять свои проекты и обсуждать их с профессионалами. Но и открытие, и программа уже показывают, что «Маяк» претендует на статус нового «Кинотавра» — главной площадки авторского кино в стране. Только это не красные дорожки и тысяча гостей (пока), а строгий, концептуальный форум с деловой программой и насыщенным графиком .

Особенности переезда

«Маяк» ворвался в размеренную фестивальную жизнь страны в июле. Тогда исполнительный директор фонда «Кинопрайм» (основан Романом Абрамовичем, привлекает в кино деньги частных инвесторов) Антон Малышев заявил, что фестиваль пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября, хотя в эти даты уже стоял другой смотр, один из старейших в стране — «Послание к человеку». В итоге «Послание» подвинулось, а «Маяк» постепенно стал наращивать обороты . Но до последнего дня практически никто не понимал, что и как здесь будет происходить.

— Почему Геленджик? Ну, я просто приехал и влюбился в этот город, — рассказал Антон Малышев «Известиям». — Хотел поделиться этой любовью с коллегами . А еще Геленджик — кинематографический. Здесь часто снимают наши кино. А почему в начале октября — просто посмотрите, как похорошел город без туристов.

Антон Малышев и Евгения Милова на фестивале «Маяк» Фото: пресс-служба фестиваля «Маяк»

Интрига сохраняется даже теперь, после открытия. Гостей везли из Москвы на поезде сутки (самолеты в Геленджик не летают), поселили в пятизвездочном отеле, про который говорят, что это самый роскошный на всем побережье. Показы проходят здесь же в прекрасно оборудованном кинозале, небольшом, но при этом лучшем по качеству, чем «Зимний» .

Театр «Зимний» в Сочи был главной площадкой «Кинотавра» многие годы. Именно с этим фестивалем все сравнивают «Маяк» , и на статус нового «Кинотавра» он претендует вполне серьезно. Программный директор «Маяка» Стас Тыркин несколько лет делал младшего брата «Кинотавра» — фестиваль дебютного кино «Движение» в Омске, и эти два мероприятия шли в паре, работала над ними одна и та же команда . И иногда можно было услышать, что «Движение» получалось даже более интересным, чем «Кинотавр» . А теперь на открытии «Маяка» чествовали бывшего программного директора «Кинотавра» Ситору Алиеву, подчеркивая негласную преемственность. Да и место несильно подвинулось — многие добирались до Геленджика через тот же Сочи, а о том, чтобы перенести сюда «Кинотавр», ходили слухи, когда еще тот фестиваль проходил в штатном режиме.

Новые актуальные

Конкурс фестиваля судит жюри Игоря Толстунова. В составе — критик Лев Карахан, актриса Аня Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, режиссер Алексей Попогребский и актер Данила Козловский . Артист на открытие не приехал. Зрителям сообщили, что он на удаленке. В конкурсе 11 фильмов — последний добавился прямо накануне фестиваля, практически когда поезд из Москвы отходил от перрона. Это «Новый Берлин» Алексея Федорченко, которого в этом году уже не ждали.

Ситора Алиева и Стас Тыркин на фестивале «Маяк» Фото: пресс-служба фестиваля «Маяк»

— Было довольно много заявок, десятки. Точное число я не помню, — рассказал «Известиям» Стас Тыркин. — Мне присылали в том числе фильмы, у которых уже была премьера, и я их смотрел ради интереса, чтобы быть в курсе. Какие-то заявки присылали люди, что называется, с улицы, и я тоже всё это честно смотрел. Бывают иногда чудеса . Известно же, что Рюсукэ Хамагути свой новый фильм «Зла не существует» прислал в общий ящик Венецианского кинофестиваля, где в почте тысячи фильмов. После «Оскара», после Канн — на общий ящик. Поэтому я тоже смотрел. Антон Малышев предложил назвать «Маяк» фестивалем российского актуального кино, и я отбирал, исходя из моего понимания того, что такое актуальное кино. И интересно, что актуального кино в России много .

Сейчас в конкурсе участвуют фильмы, имена авторов которых пока мало кому о чем-то говорят. Но есть и очевидные фавориты. Среди них «Невидимый мой» Антона Бильжо , о котором Дарья Екамасова рассказывала нам недавно в интервью, «Рыжий» Семена Серзина — про Бориса Рыжего , конечно. Вторая режиссерская работа Любови Мульменко «Фрау» , которая закончена чуть ли не на днях. «Чума» главного якутского режиссера Дмитрия Давыдова . Федорченко тоже среди них.

Михаил Местецкий представил на фестивале фильм «Год рождения» Фото: пресс-служба фестиваля «Маяк»

Фестиваль открылся фильмом Михаила Местецкого «Год рождения». Это второй полный метр режиссера, ждать его пришлось почти 10 лет после выхода «Союза спасения» , и Местецкий перед показом очень просил не спойлерить и не портить следующим зрителям удовольствие. Попробуем.

Действие разворачивается в городе Металлогорске, который настолько серый и унылый, что хочется завыть : панельные дома, гаражи, мясокомбинат — всё пусто и депрессивно. Но живет там парнишка Филипп, который страстно увлечен легендарным панковским прошлым Магнитогорска, собрал у себя в квартире целый музей, ведет подкасты и рассказывает там чудеса про великую панк-группу 1990-х «Яичный свет». Он мечтает провести в городе гигантский фестиваль и превратить Металлогорск в Нью-Васюки , но его попытки разбиваются о равнодушие окружающих. Они считают Филиппа мечтателем, юродивым или просто больным. Только Марина, продавщица мебели, поверила в него и даже решила родить от него ребенка. А дальше надо будет выбирать — семья или мечты про волшебную силу металлогорского андеграунда. Об этом выборе и фильм , хотя какие-то вещи в нем настолько радикальны, что просто социальной драмой фильм ни у кого язык назвать не повернется.

Впереди несколько дней показов. «Известия» будут следить за событиями фестиваля.