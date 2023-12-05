В рамках про личное: графика Булатова и итальянец Берутти на «Винзаводе»

Традиционный вечер вернисажей в центре современного искусства «Винзавод» состоялся 5 декабря, это последнее масштабное открытие на площадке в уходящем 2023 году. Среди проектов: выставка к 90-летию Эрика Булатова в pop/off/art, куда вошла редкая графика и сольный проект недавно заявившей о себе Марины Пчеляковой в галерее «11.12». Гоша Острецов, продолжающий трудиться, несмотря на страшный диагноз, рассуждает о будущем робомире в галерее a-s-t-r-a. А итальянский художник Валерио Берутти составил компанию звезде российского стрит-арта Красил Макару на выставке «Свободный объем» в галерее «Треугольник» .

Без десяти сто

Гвоздем программы декабрьского вечера вернисажей на «Винзаводе» ожидаемо стала персональная выставка Эрика Булатова «Exit — Exit» в галерее pop/off/art, приуроченная к 90-летию художника. В нее вошло более 20 графических листов, и это первая в стране галерейная выставка Булатова, живого классика современного искусства. Основатель галереи Сергей Попов курировал ретроспективу «Эрик Булатов. ЖИВУ — ВИЖУ», которая состоялась в столичном Манеже в 2014 году, а вот куратором выставки на «Винзаводе» стала Ольга Попова.

Примечательно, что в крупных институциях вроде ГМИИ им. Пушкина, Русского музея или Третьяковской галереи проектов к юбилею Булатова не случилось — подавляющее число работ находится на рубежом, в Лувре (Франция), Музее Людвига (Германия), МоМа (США), а имеющегося в собраниях наших музеев для полноценной выставки маловато. Зато в нижегородских Пакгаузах открылась экспозиция «Горизонт» под кураторством экс-директора ГМИИ Марины Лошак. Для проекта объединилось десять коллекционеров частного искусства, суммарно вышло двадцать работ Булатова (одна из Третьяковки, остальные — из частных собраний).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В 2020 году Булатов лично присутствовал при открытии фрески на фасаде одного из цехов Выкского металлургического завода, и в рамках 90-летия художника в музее предприятия показывают выставку одной картины. Это недавно созданный Булатовым автопортрет «Между светом и пламенем». Ожидается, что выставка работ Булатова скоро будет и в столичном МАММ, но он пока на ремонте.

Булатов — не только живой классик современного искусства, но и один из самых дорогих ныне живущих художников. В 2010 году его работа «Прыжок» была продана за €312,8 тыс., тогда как эксперты Sotheby’s оценивали ее в диапазоне €120–180 тыс. Самая дорогая проданная на сегодняшний день работа Булатова — это «Слава КПСС», она ушла с молотка в 2008 году за $2,8 млн.

Заморского, да побольше

Свои выставки в последний вечер вернисажей 2023 года не обновили только U Contemporary (здесь с 28 ноября идет коллективная «Тело и пространство») и новичок среди резидентов, галерея медиаискусства Generative Gallery (в октябре они открылись проектом Ever-changing, он идет в пространстве до февраля 2024 года). Еще любопытно, что среди проектов представлен только один иностранный автор — художник Валерио Берутти из Италии, самый популярный итальянский художник своего поколения по версии Arttribune, который делит выставку «Свободный объем» с известным мастером стрит-арта Красил Макар в галерее «Треугольник».

Три холста Берутти продаются по €33 тыс., а шесть рисунков — по €4 тыс. В свою очередь, холсты Красил Макара начинаются от €1000 за штуку, а еще в продаже скульптура «Крапива». Она была создана летом, специально и по заказу биеннале стрит-арта АРТМОССФЕРА, и сейчас стоит на территории Artplay. В «Треугольнике» продается ее галерейный вариант, за 400 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— С Валерио я планирую работать на долгосрочной основе. Надеюсь, к следующему выпуску COSMOSCOW мы сможем это осуществить. В то же время мне удалось организовать сотрудничество Красил Макара с итальянской галереей Boccanera, которая выставила его работы год назад в коллективной выставке в городе Тренто . Сейчас они попросили персональную выставку Красил Макара, и мы ждем наличия работ, — добавила галереи «Треугольник» Надежда Степанова.

В целом количество иностранных художников в 2023 году на «Винзаводе» явно увеличилось. За уходящий год заморских авторов показывал «Треугольник». Сначала они представили китайца Джиннге Донга (это была его первая в России персональная выставка), а теперь открыли экспозицию с участием Берутти. Еще в U Contemporary сделали коллективный проект Feelings с художниками-педагогами Элис Артмэн и Дари Мо . А летом 2023-го на «Винзаводе» прошла биеннале стрит-арта АРТМОССФЕРА с работами 15 зарубежных авторов.

— В 2024 году будет выставка китайской художницы Дзохоэ Сюй. В конце года — еще одна выставка Джиннге Донга. Это то, что уже запланировано, но я рассматриваю портфолио и других итальянских художников. Есть художники и в Америке, но их привезти сюда совсем сложно. Поэтому пока это только в планах, — добавила Надежда Степанова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Для сравнения: в 2022 галерея FINE ART показала выставку современного турецкого художника Ахмет Йигидер, а в сезоне 2021–2022 Открытых студий «Винзавода» трудился итальянец Даниэль Морзаратти — и на этом всё. Так что можно сказать, что к 2023 году зарубежные авторы слегка «разморозились» . Это заметно и по прошедшему в ноябре ARTLIFE Fest: столичный Манеж смог показать работы 43 художников из 16 стран мира, в том числе Испании, Италии, Судана, США, Египта и Аргентины.

Побег в параллельный мир

Общее настроение выставок декабрьского вернисажа на «Винзаводе» будто бы говорит: «Мы устали от этого года. Несите новый, 2024-й». Вот художники и гадают, каким же будет этот новый мир, предлагая свои варианты.

В галерее FINE ART Елена Ковылина представила живописную серию «Параллельные игры», куда вошли работы, представленные год назад в Музее декоративно-прикладного искусства на выставке «Артефакты и гаджеты Елены Ковылиной». Здесь есть Снегурочка, которая делает селфи на фоне летающей тарелки, а Иван Царевич забирает Василису Прекрасную не на белом коне, а на мотоцикле. Полная луна, светящая на пути автомобиля, — это клубок ниток, который, как в сказке, показывает этот самый путь, стоит только ухватиться за конец. Поиски той, что всех красивей и милей, происходят уже не в зеркале, а в смартфоне, будто приросшем к ладони современного человека, — эдакая параллельная вселенная фольклорного стимпанка.

У Гоши Острецова мир другой — он проиллюстрирован в проекте «Готовый мир будущего от робобюро» в галерее a-s-t-r-a. Несмотря на тяжелую болезнь (не так давно коллекционеры и друзья в арт-сообщества устраивали благотворительный аукцион в поддержку художника), он продолжает трудиться, находит в себе силы фантазировать и обращается отнюдь не к серым тонам или меланхолии. Острецов созидает яркими и красочными мазками, а из-под его кисти рождается фантастический мир будущего, в котором роботы-гуманоиды переняли человеческие привычки. Острецов не то что сбегает в этот мир или призывает это сделать зрителя, а скорее вопрошает, насколько он далек от уходящего 2023 года? Может, это и есть наше завтра?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Лара Федотова в галерее PENNLAB тоже обращается к теме технологий и их неминуемого вмешательства в человеческую жизнь: с каждым годом, а то и с каждой минутой оно становится все глубже. Для выставки «Гибридные ландшафты» Федотова сделала оммажи на все четыре стихии: земля, вода, огонь, воздух. Но работа с ними в технике бескамерной фотографии, а также участие нейросети в творческом процессе превратили их в инопланетные, абстрактные пейзажи. В итоге каждая из получившихся фонограмм кажется зрителю порталом в другую вселенную или даже в космическое полотно.

Контрастны с вышеперечисленным простые работы Лидии Зарембы на выставке «Только я знаю, что было» в BIS ART GALLERY. Художница балансирует между реальностью и сном, рассуждая о том, как воспоминания становятся так далеки от настоящего момента и так близки к мечте, что становятся расплывчатым сновидением . Но человеку свойственно сбегать в собственные грезы в поисках ответов на вопрос «А как бы изменилось настоящее, если бы в прошлом я поступил иначе?» и фантазировать о том, что было бы возможным в другой реальности.

Об искаженной памяти и последствиях фантазийности воспоминаний говорит и Марина Пчелякова, дебютировавшая на «Винзаводе» в галерее «11.12». Выставка так и называется — «Дебют» , хотя это уже второй персональный проект художницы: в 2023 году она уже выставилась в Cube.Moscow, где, по признанию Пчеляковой, было продано несколько работ. В своем новом проекте она размышляет, как сохранившиеся в сознании эпизоды превращаются в мир грез, куда, по обыкновению, человек сбегает от тягот реальности, то и дело перематывая прошедшее, невозвратное.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Не сговариваясь, художники будто пытаются спрятаться — а может, наоборот, раскрыться — в другом мире, оставить прошлое здесь, в 2023-м, и смело шагнуть вперед, зажмурившись на всякий случай. А поскольку мы о будущем пока не знаем, оно может быть каким угодно: космическо-инопланетным, сновиденческим, фольклорным или даже частично придуманным искусственным интеллектом. Грядущее туманно, считывается в работах этого вернисажа, но привлекательно и маняще своей неизвестностью. Впрочем, меньше чем через месяц мы и узнаем, куда в итоге сбежали от 2023 года и угадали ли художники, что это будет за реальность.