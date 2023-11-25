Был на выставке я джаза: новое пространство Alle Hall открылось в Москве
На территории «Армы» на «Курской» открылось культурное пространство Alle Hall — здесь будут проводить выставки современного искусства и концерты. Основатель — джазовый барабанщик и директор музыкального фестиваля JazzMore Дмитрий Сабуров. Первым проектом стала выставка художницы Кати Улитиной «Присвоение танца» — она будет длиться всего месяц и сменится другой. «Известия» посмотрели на новое место притяжения арт-тусовки.
Симбиоз искусства и джаза
Идти до пространства Alle Hall от метро «Курская» минут пять-шесть — оно расположилось на 170 кв. м в корпусе 5А бизнес-квартала «Арма». При входе охрана сначала попросит показать паспорт, а потом пропустит в путешествие по темным коридорам цокольного этажа. Здесь, в оформленном черной краской кирпичом и бетоном андеграундном пространстве, и находится новое место для выставок и встреч арт-интеллигенции.
Художница Катя Улитина и основатель пространства Дмитрий Сабуров
Alle Hall основал человек, очень близкий к искусству, но к музыкальному, а не художественному. Путь от задумки до воплощения занял у одного из ярчайших джазовых барабанщиков столицы и директора фестиваля JazzMore Дмитрия Сабурова всего четыре месяца. По признанию музыканта, он многое здесь делал своими руками (и даже показал корреспонденту «Известий» трудовые мозоли на ладонях). Примечательно, что новое пространство находится на «Курской», как и центр современного искусства «Винзавод», но там помещения Сабуров даже не рассматривал.
— Мы делаем международный джазовый фестиваль в городе Сочи, но нам с ребятами захотелось найти место, в котором джаз можно было бы играть постоянно. Это простая концепция, ведь это, по сути, моя жизнь. И я хотел объединить классную музыку с классными, откликающимися ей работами. Пространство искал два месяца, — рассказал собеседник газеты.
Художница Катя Улитина
На момент открытия в Alle Hall не хватало еще одного героя вечера — пианино, но сейчас оно уже на своем законном месте, в музыкальной зоне. По словам Сабурова, это инструмент 1960-х годов, который сначала прошел через реставрацию, а теперь получит шанс снова играть. Также в пространстве есть барабаны и контрабас, а вот саксофон приносит сам музыкант. Вернисаж состоялся в пятницу, а в субботу и воскресенье здесь уже идут концерты: например, 26 ноября выступит сам Сабуров в компании собственного квартета и американского саксофониста Амира Ли.
Танцевальная лихорадка
Первая выставка в пространстве напрямую связана с музыкальностью и чувством ритма. Катя Улитина проводит персональные проекты не впервые — ранее она участвовала в коллективной выставке в Cube.Moscow, а также художница — резидент студий «Винзавода». Выставка «Присвоение танца», которой открылось пространство на «Курской», отсылает к основному творческому методу Улитиной: она практикует процессуальное рисование. Перформанс, который художница ранее провела в Cube.Moscow, как раз показывал ее работу в реальном времени: Улитина сходу рисовала силуэты танцующих возле нее артистов на полотне.
Картина «Паркур 1»
Примечательно, что техника Улитиной сродни написанию иероглифов: художница изучала японское письмо и привнесла его в свое творчество наравне с танцевальным и архитектурным бэкграундами — это заметно как по штрихам, ловким движением кисти превращающимся в человеческие фигуры, так и по подписи, которую Улитина ставит на картинах в азиатской традиции маркировки работ.
— Я смотрю на хореографию и как бы проживаю ее. Если я не понимаю эти движения, иду на репетиции, прошу показать их. Я их повторяю — и чувствую их мышцами, чтобы максимально точно изобразить. Допустим, я в один период рисовала серферов и не понимала, какие мышцы включены. Для этого я встала на доску, — объяснила «Известиям» Улитина.
Картина «Паркур 3»
По словам художницы, в проекте «Присвоение танца» она хотела собрать воедино демонстрацию своего художественного метода, при этом обращаясь к разным тематикам и граням как танца, так и анатомии. Так, картина «Руки-динозавры» — это руки пианистов, которые «перемещаются с такой скоростью, что зритель даже не понимает, сколько там пальцев, и руки становятся отдельной от музыканта сущностью». А красный акцент на картинах «Паркур 1» и «Паркур 3» — про натяжение мышц, на которых в конкретной позе и перемещается вес человека в движении.
Все включенные в экспозицию произведения продаются, а цены варьируются от 8 тыс. рублей (за графику) до 220 тыс. рублей (за холст). Уже во время вернисажа одна из графических работ была продана. В рамках открытия пространства также состоялся одноименный с выставкой аудио-хореографический перформанс, скорее напоминающий пластический спектакль. Шоу было подготовлено совместно с творческим объединением «Орфей и Нагчампа».
Картина «Руки-динозавры» (в центре)
Выставка Улитиной продлится до 20 декабря. А следом за ней, буквально через два дня, в Alle Hall откроется проект Александры Бурмистровой и Сергея Козликина по задуманной концепции, он тоже будет длиться всего месяц. Параллельно с экспозиционной составляющей у пространства есть и музыкальные планы на декабрь. Уже 1-го числа тут с сольным концертом выступит София Ацбеха-Негга — восходящая звезда джазовой сцены, успевшая выступить вместе с Денисом Мацуевым, Игорем Бутманом, Светланой Безродной и Даниилом Крамером. Также планируются концерты органного трио — орган Хаммонда, гитара и барабаны.