Был на выставке я джаза: новое пространство Alle Hall открылось в Москве

На территории «Армы» на «Курской» открылось культурное пространство Alle Hall — здесь будут проводить выставки современного искусства и концерты . Основатель — джазовый барабанщик и директор музыкального фестиваля JazzMore Дмитрий Сабуров. Первым проектом стала выставка художницы Кати Улитиной «Присвоение танца» — она будет длиться всего месяц и сменится другой. «Известия» посмотрели на новое место притяжения арт-тусовки .

Симбиоз искусства и джаза

Идти до пространства Alle Hall от метро «Курская» минут пять-шесть — оно расположилось на 170 кв. м в корпусе 5А бизнес-квартала «Арма». При входе охрана сначала попросит показать паспорт, а потом пропустит в путешествие по темным коридорам цокольного этажа. Здесь, в оформленном черной краской кирпичом и бетоном андеграундном пространстве, и находится новое место для выставок и встреч арт-интеллигенции .

Художница Катя Улитина и основатель пространства Дмитрий Сабуров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Alle Hall основал человек, очень близкий к искусству, но к музыкальному, а не художественному. Путь от задумки до воплощения занял у одного из ярчайших джазовых барабанщиков столицы и директора фестиваля JazzMore Дмитрия Сабурова всего четыре месяца . По признанию музыканта, он многое здесь делал своими руками (и даже показал корреспонденту «Известий» трудовые мозоли на ладонях). Примечательно, что новое пространство находится на «Курской», как и центр современного искусства «Винзавод», но там помещения Сабуров даже не рассматривал.

— Мы делаем международный джазовый фестиваль в городе Сочи, но нам с ребятами захотелось найти место, в котором джаз можно было бы играть постоянно . Это простая концепция, ведь это, по сути, моя жизнь. И я хотел объединить классную музыку с классными, откликающимися ей работами . Пространство искал два месяца, — рассказал собеседник газеты.

Художница Катя Улитина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На момент открытия в Alle Hall не хватало еще одного героя вечера — пианино, но сейчас оно уже на своем законном месте, в музыкальной зоне. По словам Сабурова, это инструмент 1960-х годов, который сначала прошел через реставрацию, а теперь получит шанс снова играть. Также в пространстве есть барабаны и контрабас, а вот саксофон приносит сам музыкант . Вернисаж состоялся в пятницу, а в субботу и воскресенье здесь уже идут концерты: например, 26 ноября выступит сам Сабуров в компании собственного квартета и американского саксофониста Амира Ли .

Танцевальная лихорадка

Первая выставка в пространстве напрямую связана с музыкальностью и чувством ритма. Катя Улитина проводит персональные проекты не впервые — ранее она участвовала в коллективной выставке в Cube.Moscow, а также художница — резидент студий «Винзавода». Выставка «Присвоение танца», которой открылось пространство на «Курской», отсылает к основному творческому методу Улитиной: она практикует процессуальное рисование. Перформанс, который художница ранее провела в Cube.Moscow, как раз показывал ее работу в реальном времени: Улитина сходу рисовала силуэты танцующих возле нее артистов на полотне .

Картина «Паркур 1» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Примечательно, что техника Улитиной сродни написанию иероглифов: художница изучала японское письмо и привнесла его в свое творчество наравне с танцевальным и архитектурным бэкграундами — это заметно как по штрихам, ловким движением кисти превращающимся в человеческие фигуры, так и по подписи, которую Улитина ставит на картинах в азиатской традиции маркировки работ.

— Я смотрю на хореографию и как бы проживаю ее. Если я не понимаю эти движения, иду на репетиции, прошу показать их. Я их повторяю — и чувствую их мышцами, чтобы максимально точно изобразить . Допустим, я в один период рисовала серферов и не понимала, какие мышцы включены. Для этого я встала на доску, — объяснила «Известиям» Улитина.

Картина «Паркур 3» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам художницы, в проекте «Присвоение танца» она хотела собрать воедино демонстрацию своего художественного метода, при этом обращаясь к разным тематикам и граням как танца, так и анатомии. Так, картина «Руки-динозавры» — это руки пианистов, которые «перемещаются с такой скоростью, что зритель даже не понимает, сколько там пальцев, и руки становятся отдельной от музыканта сущностью» . А красный акцент на картинах «Паркур 1» и «Паркур 3» — про натяжение мышц, на которых в конкретной позе и перемещается вес человека в движении.

Все включенные в экспозицию произведения продаются, а цены варьируются от 8 тыс. рублей (за графику) до 220 тыс. рублей (за холст) . Уже во время вернисажа одна из графических работ была продана. В рамках открытия пространства также состоялся одноименный с выставкой аудио-хореографический перформанс, скорее напоминающий пластический спектакль. Шоу было подготовлено совместно с творческим объединением «Орфей и Нагчампа».

Картина «Руки-динозавры» (в центре) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев