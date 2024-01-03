Смешно. Безрассудно. Безумно. Волшебно: какие театральные сказки привлекают взрослую публику

Сказки любят все. Только многие взрослые это почему-то скрывают, хотя порой нуждаются в них сильнее, чем дети. Сказки не позволяют душе черстветь. Подпитывают нашего внутреннего ребенка. Заряжают энергией, юмором, оптимизмом. Ну и, разумеется, мудростью. Неслучайно сказки занимают особое место в репертуаре «взрослых» театров, при том что театр (не всякий, но идеальный точно) и сам по себе — сказка, магия, чудо. «Известия» изучили «волшебный» репертуар столичных театров.

От Перро до Пушкина

Если посмотреть сегодня на столичную афишу, то среди спектаклей, уже который год пользующихся стабильным спросом не только детской аудитории, мы увидим «Сказки Пушкина», воплощенные режиссером с мировым именем американцем Робертом Уилсоном в Театре наций, и «Конька-горбунка» в МХТ имени Чехова, ставшего одной из лучших постановок Евгения Писарева. А в числе относительно недавних сказочных спектаклей — осовремененную «Снегурочку» по пьесе Александра Островского в Театре на Таганке и там же — «Красную Шапку» по пьесе француза Жоэля Помра, который оригинально пересказал известный сюжет Шарля Перро, где в роли Волка выступает страх матери и дочери остаться одинокими.

Сцена из спектакля «Сказки Пушкина» в Театре наций Фото: Театр Наций

Или вот «Очень-очень-очень темная материя» в уже упомянутом Художественном театре по черной комедии ирландца Мартина Макдонаха. Одним из героев этой фантасмагории, трудно поддающейся пересказу, является не кто иной, как великий сказочник Ганс Христиан Андерсен в молодости.

Вселенская эклектика

А в театре «Модерн» так вообще есть спектакль «Сказки для взрослых», где драматург Дон Нигро объединил полдюжины популярных историй — от «Пиноккио» до «Гадкого утенка», а Сергей Аронин всё это срежиссировал и даже сам сыграл несколько ролей. В частности, публика 16+ узнает подробности интимной жизни Человека-невидимки и судьбу выросших Гензеля и Гретель из немецкой народной сказки «Пряничный домик».

Сцена из спектакля «Сказки для взрослых» в театре «Модерн» Фото: Театр «Модерн»

Можно сказать, что сказки стали трендом текущего сезона. Их ставят активно. Но при этом, например, режиссер, сценаристка и педагог Наталья Назарова заметила: «Сказка, на мой взгляд, жанр недооцененный. У Сергея Васильевича Женовача в ГИТИСе, на режиссерском факультете, бывают семестры по сказкам. Я эту тему просто обожаю. Жутко, смешно, нежно и попадает сразу куда-то вглубь... Вот это сочетание жути со смешным ужасно мне нравится».

Впрочем, много или мало вышло сказок в этом году, судите сами.

Советское наследие

На основной сцене Театра имени Моссовета его худрук Евгений Марчелли поставил «Бременских музыкантов», заняв в этом романтическом музыкальном спектакле, где звучат всем известные шлягеры Геннадия Гладкова, звезд труппы — Екатерину Гусеву, Валерия Яременко, Антона Аносова, Митю Федорова, которых публика отлично знает по участию в различных мюзиклах.

Сцена из спектакля «Бременские музыканты» в Театре им. Моссовета Фото: Театр им. Моссовета/Елена Лапина

В «Маяковке» вышла «Другая сказка» в постановке Сергея Урсулюка, где слеплены несколько драматургических текстов выдающегося советского сказочника Евгения Шварца («Голый король», «Тень» и «Дракон»). Насколько удачно эта «фантазия на тему» воплощена — вопрос дискуссионный, но работа режиссера-дебютанта (титулованный мастер кино впервые попробовал силы на театральной сцене), безусловно, не пройдет незамеченной. Режиссер надеется, что этот спектакль поможет преодолеть чувство одиночества.

Еще одну известную сказку Шварца — «Обыкновенное чудо» — в конце 2023 года представил Вахтанговский театр. Режиссер Иван Поповски, впервые работавший на прославленной сцене, не первый раз обращается к этому материалу: в 2010 году в театральном центре на Дубровке он ставил мюзикл Геннадия Гладкова со стихами Юлия Кима. Новая версия отличается от первой прежде всего настроением.

Сцена из спектакля «Другая сказка» в театре им. Вл. Маяковского Фото: Московский академический театр им. Вл. Маяковского

Этот завораживающий и визуально очень красивый спектакль о чистом и высоком чувстве не оправдает надежды тех, кто ждет традиционной для вахтанговцев карнавальности и праздника. История любви, рассказанная негромко, вполголоса, окажется грустной. В спектакле заняты любимые многими театралами артисты — Леонид Бичевин, Юлия Рутберг, Евгений Князев, Артур Иванов, Игорь Карташев. Принцессу играет молодая звезда труппы Полина Рафеева.

Русский с китайцем — в сказку навек

Музыкальная сказка — пожалуй, главный жанр для Театра Терезы Дуровой, и очередная, только что сыгранная, оказалась китайской. Яркий, тонкий, динамичный, но при этом и по-восточному неспешный спектакль с эффектными декорациями и костюмами, хотя и рассчитан на просмотр всей семьей, взрослому зрителю «зайдет» особо. Он называется «Три лотоса». Вкратце сюжет такой: император Древнего Китая получает в подарок три волшебных цветка, способных исполнить любое желание, однако главное чудо в том, что мудрый лотос сам угадывает — о чем больше всего мечтает его обладатель. А еще один секрет: подобной сказки у китайцев нет, ее придумал драматург Артем Абрамов под влиянием чтения китайской поэзии и собственного путешествия по просторам Поднебесной.

Сцена из спектакля «Три лотоса» в Театре Терезы Дуровой Фото: Театр Терезы Дуровой/Елена Маряшина

Что же, сказочные вселенные продолжают разворачиваться на московских сценах — и это, пожалуй, еще одно свидетельство того, что искусство театра и магия сцены останутся с нами навечно. Что бы там не говорили (которое десятилетие!) про «одно сплошное телевидение».