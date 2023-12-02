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Мулат примерил шорты: Макбет-дегенерат и советский разврат

Самые заметные театральные премьеры ноября
Фото: ramt
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Театральные премьеры ноября нередко выглядели как типичный осенний пейзаж — «Унылая пора! Очей очарованье!». Театральный обозреватель Влад Васюхин сбросил пелену с глаз и выбрал несколько знаковых столичных постановок.

«Сашашишин»

«Современник»

Театр «Современник», где сейчас нет художественного руководителя, неожиданно стал одним из лидеров нынешнего театрального сезона как по количеству, так и по качеству премьер. Вот и только что выпущенный спектакль по книге Александры Николаенко «Убить Бобрыкина. История одного убийства» — безусловный успех и потенциальный хит.

театр
Фото: sovremennik

Трагикомическая история аутичного мальчика Саши Шишина (Дмитрий Смолев), живущего в позднесоветские времена с деспотичной, одновременно религиозной и суеверной, безумно любящей его матерью (Елена Козина), рассказана режиссером Гариком Сукачевым без всякой чернухи, трогательно и нежно по содержанию, ярко и броско по форме. Этому способствуют песни Петра Налича, сценография и костюмы Андрея Шарова, хореография Егора Дружинина и пластика в постановке Павла Брюна — команда собрана модная и мощная. Плюс — куклы (художник Виктор Платонов) и видеоинсталляции.

Но никакая картинка не вытащила бы спектакль, если бы не было впечатляющих актерских работ. В этом спектакле одну из своих лучших ролей — Сашу в старости — сыграл ветеран «Современника» Василий Мищенко. И не менее замечательны, кроме упомянутых выше артистов, Дарья Белоусова (в роли Танюши, любимой девочки/девушки/женщины Саши) и Николай Клямчук (тот самый дворовый супермен Бобрыкин, с младых ногтей отравлявший жизнь главного героя, но в итоге Сашей не убитый, а прощенный).

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«Макбет»

Театр Наций

Пьеса «Макбет», написанная Шекспиром в 1606 году, до сих пор считается «проклятой». К примеру, в английском театре уже с первого представления с ней связана масса суеверий, предрассудков, трагических инцидентов. Не хотелось бы выступать в роли доморощенной Кассандры, однако не удивлюсь, если и в травмоопасном спектакле Елизаветы Бондарь, пополнившем репертуар Малой сцены Театра Наций, актеров ждут не только синяки и шишки.

театр
Фото: theatreofnations

Пока же на два часа беспросветных страданий без антракта обречена публика. Безусловно, этот спектакль, тщательно продуманный и виртуозно воплощенный всей командой, относится к категории «не для всех». Драматург Анна Лифиренко, сохранив хрестоматийную фабулу, заново собрала пьесу из разных переводов, дополнила ее современными жаргонными словечками и своими неологизмами типа «да тварствует король». И без того мрачную шекспировскую трагедию про шотландского лорда Макбета (Дмитрий Гизбрехт) и его жену (Мария Смольникова), идущих ради власти на убийства, играют в полутьме, в антураже апокалипсической свалки, где сам черт голову сломит (художник Валида Кожлаева), под скрежет и грохот железа, под удары молотка — этот стон у них песней зовется.

Но и это еще не всё: живущие в абстрактном мире, вне времени и границ, эти мусорные персонажи, начиная с контуженного, изломанного, дегенеративного Макбета, являются жертвами бесконечной войны. И у каждого это выражено в интонациях и пластике. Жутковато и утомительно. Однако посмотреть стоит.

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«Мизантроп и я»

РАМТ

Режиссер Екатерина Половцева утверждает, что «Мольер сегодня невозможен в чистом виде», однако всё равно берется ставить не современную пьесу, а комедию нравов, датированную 1666 годом, предложив «смелое решение». В итоге вместо незамутненного классического «Мизантропа», многословного и скучного, зрители получают бодрый сложносочиненный коктейль в жанре «театр в театре». Точнее, перемудренную историю про съемку фильма по пьесе Мольера, где артисты выступают в роли самих себя, играющих в кино персонажей «Мизантропа» — Альцеста, Оронта, Филинта, Селимену и так далее. Разборки французских аристократов и творческие будни артистов Молодежного театра удачно накладываются на цитаты из чеховской «Чайки».

театр
Фото: ramt

Этот спектакль придется по вкусу театральным гурманам, особенно поклонникам РАМТа, которые в курсе творческого пути и личной жизни своих любимых лицедеев, а здесь заняты ведущие силы — Максим Керин, Денис Баландин, Мария Рыщенкова, Владимир Зомерфельд.

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«Семейная картина»

Губернский театр

Как в прошлом, так и в нынешнем сезоне зрителей щедро потчуют пьесами Александра Островского — по случаю 200-летия главного национального драматурга. Губернский театр не стал выводить на сцену очередную «Бесприданницу» или сотрясать воздух сотой по счету «Грозой», а выкопал раритет — одноактную комедию «Семейная картина», первую законченную пьесу 24-летнего автора. И это, пожалуй, главная причина отправиться на спектакль, который играют в шаге от зрителей — в фойе, оформив его огромными рамами.

театр
Фото: m-g-t

Сюжет довольно прост: 19-летняя Мария (Александрина Питиримова) хочет замуж, родня подыскивает ей жениха, и лучшим вариантом оказывается купец Ширялов (Андрей Мисилин) — немолодой, пьющий, но богатый.

Следуя воле автора, режиссер Ольга Матвеева насытила полуторачасовое зрелище из купеческой жизни романсами и кадрилью, гитарами и балалайками. Есть даже специальный колоритный персонаж — Певица (Алина Ивах), своего рода комментатор незамысловатых событий.

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«Почти смешная история»

Театр Романа Виктюка

Охватившая столичные труппы мода на советскую драматургию не миновала и Театр Романа Виктюка, прежде не увлекавшийся подобными текстами. Почти сразу же после премьеры по «оттепельной» пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» здесь представили перестроечное сатирическое сочинение Эмиля Брагинского «Лакейские игры», зачем-то дав ему название известного телефильма по сценарию того же выдающегося драматурга.

театр
Фото: teatrviktuka

На самом деле смешного в этой истории мало. Сотрудники некого элитного дома приемов для высокопоставленных чиновников — они и есть те самые «лакеи» — во главе со своей хозяйкой (Людмила Погорелова) учиняют суровую проверку новой сотруднице, официантке Асе (Анастасия Якушева). Это довольно жестокий розыгрыш, замешанный на сексе.

Конечно, молодого режиссера Александра Карпушина можно обвинить в том, что он находится под сильным влиянием фирменного стиля покойного основателя театра, но, с другой стороны, и похвалить — продолжение традиций Романа Григорьевича. В первую очередь визуальных: здесь вам и экстравагантные наряды, парики и грим женских персонажей, и лаконичная, впечатляющая декорация Владимира Боера, и отважная хореография, и даже атлетического сложения мулат в белых шортах (Иван Иванович).

Карпушин точно попал в целевую аудиторию этого театра: на премьере женщины 50+ искупали артистов в аплодисментах и слезах радости и завалили цветами и подарками.

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