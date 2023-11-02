Вот ИИ всё: в Москве показали созданный совместно с нейросетью спектакль

Премьера спектакля «Пиросмани. Праздник одиночества» на основе пьесы Вадима Коростылева о последних днях жизни художника состоится в театре «МОСТ» 2 ноября. Постановка Георгия Долмазяна необычна тем, что декорации и костюмы создала нейросеть, основываясь на самых известных картинах Нико Пиросмани. Также искусственный интеллект стилизовал под Пиросмани шедевры других мастеров: Яна Вермеера и Леонардо да Винчи. «Известия» побывали на предпремьерном показе.

На сцене — нейросеть

На афише постановки все участники действа распределены по ролям: Вадим Коростылев написал пьесу, Георгий Долмазян выступил режиссером-постановщиком, а за сценографию отвечала нейросеть. В роли проживающего свой последний день Нико — заслуженный артист России Всеволод Гусейнов, а роль рассказчика исполняет Александр Хошабаев.

Пьеса о том, как великий мастер наивного искусства, чье творчество высоко оценивал сам Пабло Пикассо, прожил свои последние дни в бедности и болезни, родилась у Коростылева в 1974 году. Действие разворачивается в чулане под лестницей в доме № 29 по улице Молоканской в Тбилиси (ныне — улица Пиросмани), где художник был найден мертвым в 1918 году. В подвальном помещении он провел три дня.

Кутеж у Купреишвили Фото: Нико Пиросмани

По сюжету Нико медленно сходит с ума, встречаясь в сознании с героями собственных картин. Они же осыпают несчастного претензиями. Маргарита (картина «Актриса Маргарита») возмущена обнаженными плечами и «пучком роз» вместо букета, рыбак (картина «Рыбак в красной рубахе») уверяет, что красной рубахи у него отродясь не было, а князья («Пир трех князей») сетуют на голод и жажду. В пьесе автор добавил персонаж: Ия — это нарисованная во всех картинах Пиросмани девушка, но она повсюду скрыта. И всю пьесу художник уверяет, что не рисовал ее. Как это и было на самом деле, поскольку это придумка драматурга.

Постановка Долмазяна незначительно отличается от оригинальной пьесы — она укорочена примерно вполовину, оттого и длится один час 10 мин. Маргарита здесь не жалуется художнику на «голландские чулки, которые толстят», а Ия не ввязывается в драку с дворником. Примечательно, что персонаж Ии в спектакле поделен на двух актрис: одна хохочет с красным воздушным шариком в руке, а вторая молчаливо плывет в кружевном одеянии, появляясь лишь для того, чтобы сказать Нико: «Я ненастоящая».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Зато сохранена сцена, в которой автор иронизирует над художественными критиками. Да и ключевые для пьесы картины остались прежними: «Рыбак в красной рубахе», «Пир трех князей», «Сбор винограда», «Дворник», «Актриса Маргарита» и «Григол». Не хватило только «Грузинки с бубном», зато появились «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера и «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Все произведения в какой-то момент повествования менялись на переосмысленные нейросетью цифровые реплики полотен.

— Это не было ничем из серии «а давайте сделаем спектакль с использованием нейросети, чтобы просто ее использовать». Если бы мы шли по этому пути, то эта идея была бы провальной. Уникальная история художника требовала столь же уникального решения, чтобы ее рассказать. Нейросеть обучалась прямо в процессе создания постановки: сначала команда отправляла в «Шедеврум» (сервис «Яндекса») запросы, связанные со стенографической составляющей, и уже потом занялись костюмами, — рассказал Георгий Долмазян в беседе с «Известиями».

Создавать сцену с помощью искусственного интеллекта, признался режиссер, непросто, ведь быть художником пространства гораздо тяжелее, чем просто художником, считает Долмазян. В ход шли такие запросы, как «пустое пространство», «пространство одиночества», «человек в последний день своей жизни», «бесконечное пространство».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Нейросеть придумывала сцену около двух с половиной или трех месяцев. С костюмами было быстрее — к этому моменту ИИ уже развился достаточно. Я боялся, что если мы не найдем основу спектакля, потом будет бессмысленно придумывать костюмы. Это будет не гармонично. В воплощении костюмов из цифры в реальность работала большая команда. У нас где-то человек двадцать пять этим занимались, — объяснил Долмазян.

Как отметил директор по развитию ИИ «Яндекса» Александр Крайнов, нейросеть «видела миллионы различных изображений, и какие из них и как на нее повлияли, сказать тяжело».

— Это не то что лотерея, это комбинация всего и сразу. Попросите человека нарисовать прекрасный цветок и спросите у него, где он его видел. Он ответит: «Не знаю». Так и нейросеть. Ее насмотренность — это не подражание чему-то отдельному, это подражание всему, — сказал он «Известиям».

Искусный интеллект

Нейросеть уже давно используется при создании спецэффектов, причем не только в Голливуде, но и в России. Например, сценарий сериала СТС «Сидоровы» писал ИИ, обученный на ситкомах «Воронины» и «Дылды». И в театральной отрасли применение нейросети не впервые: в санкт-петербургском ДК им. Ленсовета 31 октября состоялась премьера мюзикла «Шахерезада и Волшебная лампа» — над созданием декораций и костюмов работало сразу четыре алгоритма: Midjourney, «Шедеврум», Meitu и CHAT GPT.

— Футуристы-художники и все, кто сейчас пользуется нейросетями, будут говорить, что ИИ заменит всех, но это не так. Это всё равно что говорить, что все россияне повально начнут играть в шахматы или переедут из столицы в Новые Васюки, — поделился мнением цифровой художник, основатель TechArt-студии SAINT D Studio Денис Семионов.

В обозримые пару лет нейросеть реального художника заменить не сможет, полагает продюсер компании Art&Tech, визионер Ольга Дворецкая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Во-первых, нейросетью всегда управляет человек, так как он пишет изначальные запросы. Сама «сетка», так скажем, вспомогательный инструмент, с помощью которого человек создает то или иное произведение, как Photoshop. Во-вторых, для того чтобы мы могли презентовать обществу работу нейросети как нечто за ее авторством, нам нужно вернуться к вопросу легитимизации и понять права роботов, то есть насколько эта нейросеть вообще может что-то заявлять и общаться от своего лица. Поэтому пока что нет, ИИ заменить человека и его чувства не сможет, даже самый продвинутый, — объяснила собеседница газеты.

Искусствовед Сергей Уваров вторит коллеге: нейросети — лишь инструмент, управляемый человеком, чьи «сознание, художественное видение и фантазия простираются далеко за пределы возможностей искусственного интеллекта». По мнению эксперта, сгенерированные ИИ произведения следует воспринимать как нечто, созданное в соавторстве с человеком.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Особенность творческого видения заключается в том, что его невозможно сделать на основе чего-то. Это не математика, где ты сложишь А и B, а получишь С. Талантливый художник всегда привносит в произведение нечто принципиально свое, то, что исходит именно из него, а не выросло из чего-то ранее существовавшего, тогда как нейросеть всегда основывается на том массиве данных, который ей доступен. Хотя формально изображение создал искусственный интеллект, по сути дирижировал процессом сам художник. Это как минимум соавторство, а как максимум — авторство человека, — объяснил Уваров.

Для Долмазяна опыт работы с нейросетью — первый. Как режиссер признался в беседе с «Известиями», он планирует продолжать экспериментировать с искусственным интеллектом. Кроме того, Долмазян хочет организовать гастроли постановки по России и за рубеж. Грузия — родина Нико Пиросмани — не исключение. По его словам, руководители двух крупных грузинских театров заинтересовались постановкой и посетят ее премьерный показ: режиссер надеется, что это станет шагом навстречу к сотрудничеству.