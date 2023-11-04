Сам ты Наташа: леди Макбет обживается на Тверской, в «Маяковке» сплавляют лес

Осенних премьер на подмостках Москвы — как грибов в лесу. Даже новая версия «Леса» Островского появилась. Самые заметные и яркие экземпляры театрального творчества изучил специально для «Известий» критик Влад Васюхин.

«Лес»

Театр им. Вл. Маяковского

Для тех, кто не представляет театра без впечатляющих визуальных эффектов, и для любителей метафор и ребусов эта премьера станет именинами сердца. Весь спектакль сцена залита водой, на задник тоже проецируется водная стихия, на потолке играют тени, персонажи сплавляются на бревнах... Красота! Но и для любителей потроллить этот «Лес» — лакомая добыча. Зачем вода? Почему? Откуда? И как вам не жалко артистов? И как насчет техники безопасности?

А между тем в союзе с худруком Егором Перегудовым и сценографом Владимиром Арефьевым артисты «Маяковки» предложили одно из самых необычных из представленных сегодня на московской сцене прочтений пьесы Островского. И, надо признать, заставили по-новому услышать хрестоматийный текст и увидеть знакомых героев под другим ракурсом.

Фото: Московский академический театр им. Вл. Маяковского

Утрата семейных ценностей и связей, жажда наживы и любовь как вариант сделки — все эти темы, поднятые «русским Шекспиром», в спектакле есть, но и они часто представлены не «как принято». Например, помещица Гурмыжская (Анна Ардова) здесь отнюдь не похотливая старуха, жаждущая вчерашнего гимназиста Буланова (Ярослав Леонов), а тот — не очень-то и альфонс. Ну и так далее.

Что же касается воды на сцене, то ответ — в финальном монологе трагика Несчастливцева (отличная работа Вячеслава Ковалева): «Люди, люди! Порождение крокодилов! Ваши слезы — вода!» Чего же тут непонятного?!

«Наташа»

Театр Наций

Несмотря на внушительный список работ, признание публики и профессиональные премии, Светлана Землякова до сих испытывает синдром самозванца, считая себя больше театральным педагогом, чем режиссером. Возможно, очередная удачная постановка в статусном столичном театре все-таки развеет ее сомнения на собственный счет.

Спектакль «Наташа» по пьесе Марины Крапивиной «Абулия» (так в медицине называют отсутствие воли, неспособность принять решение) сарафанное радио уже после первых показов назвало зрительским хитом. И хотя в нем нет медийных звезд, чем всегда славился Театр Наций, постановщице удалось собрать удачный ансамбль, в котором наиболее заметны Алена Разживина, играющая заглавную героиню, бывшую детдомовку, девушку с тяжелым прошлым и не менее проблематичным настоящим, и Александр Девятьяров в роли экстравагантного художника, лучшего друга ее мужа.

Фото: пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Имя героини, ее характер, поведение и в целом сюжетная линия (провинциалка случайно попадает в большую квартиру на Тверской улице, в интеллигентную столичную семью, и постепенно прибирает всё к своим рукам) напоминают о другой Наташе — из чеховских «Трех сестер». Ну а кроме Чехова вспомнятся и другой классик — Лесков с его «Леди Макбет Мценского уезда», и даже персонажи Достоевского.

«9 ряд, 10, 11 место»

МХТ им. А.П. Чехова

Спектакли об актерах и о собственном театре стали трендом нынешнего сезона. МХТ им. А.П. Чехова выпустил уже второй (в сентябре на Малой сцене вышел «Занавес»), но ему можно — в этом году 125 лет со дня основания Художественного театра. И в юбилейный вечер вместо торжественного заседания или хулиганского капустника на сцене главного драмтеатра страны сыграли премьеру специально написанной пьесы Юлии Поспеловой с длинным названием «9 ряд, 10, 11 место» — о любви к театру и любви в театре. Объединяющим сюжетом для нескольких историй, интересных и не очень, стал, разумеется, театр, его создатели, работники и зрители — от Станиславского до кассирши.

Спектакль этот, где занято немало звезд труппы (Станислав Любшин, Наталья Тенякова, Константин Хабенский, Мария Сокова, Артем Быстров, Евгения Добровольская, Павел Чинарев и другие) войдет в репертуар. И тогда о нем можно будет говорить вне юбилейного контекста, когда принято отмечать только хорошее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Зрелище, режиссированное Денисом Азаровым, получилось красивым (сценограф Николай Симонов), честным, без архивной пыли и пафоса, и, несмотря на отдельные ударные и ироничные моменты, грустным и, увы, затянутым. А ведь предупреждал тот, чье имя носит театр: краткость — сестра таланта!

«Чагин»

Театр «Современник»

29-летний Сергей Тонышев — в числе самых востребованных режиссеров нового поколения. Почти одновременно с премьерой в «Современнике» он выпустил в МТЮЗе камерный спектакль «Без сна» по мотивам романа «Трилогия» норвежца Юна Фоссе, нынешнего нобелевского лауреата.

В основе «Чагина» тоже произведение маститого автора — свежий роман Евгения Водолазкина , прозу которого отечественные театры взялись активно переносить на сцену. Спектакль поставлен с командой молодых современниковцев (все они, кстати, отлично справляются с возрастными ролями).

Фото: Театр «Современник»

Заглавный герой — сперва архивист, а после артист эстрады, мнемонист Исидор Чагин (Семен Шомин), для которого проклятием стала его выдающаяся способность запоминать тексты, цифры и разговоры. Феноменальный чагинский дар приводит его к предательству — из-за него арестовывают руководителя неформального интеллектуального кружка, где собирались молодые ленинградцы. Почти четырехчасовое зрелище состоит из трех частей, сделанных в разных жанрах, с тонким юмором и обаятельным мастерством.

«Дыши!»

Театр «Человек»

Весь мир — театр, а люди в нем — актеры. Расхожую шекспировскую метафору на современном отечественном материале воплотили в театре «Человек». Елена Оленина сочинила и поставила драму про актерскую династию: мать (Татьяна Ивановская) и сын (Александр Соколовский) по стечению обстоятельств оказались на обочине профессии и жизни. Они изгнаны из рая, то есть из театра, и за неимением иных возможностей для самореализации и творчества превращают в подмостки собственную квартиру, где разыгрывают сцены из Шекспира, Чехова и Лорки, перемежая диалоги Гамлета и Гертруды или Треплева и Аркадиной собственными бытовыми разборками.

Фото: московский драматический театр «Человек»

Они переживают нешуточные страсти — и любовь, и ненависть, и обман. Анонс предупреждает, что все совпадения случайны, однако в этих собирательных образах театралы непременно узнают кого-то из знакомых лицедеев. Но, как говорится, не всё так однозначно — в финале зрителей ждет неожиданная развязка.