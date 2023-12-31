Борис, борись: царь в спортзале, девицы в колоде

Столичная театральная жизнь в разгар сезона, который приходится на конец календарного года, бьет ключом, однако в калейдоскопе премьер, как всегда, мало по-настоящему ярких и достойных внимания спектаклей. Театральный обозреватель Влад Васюхин всё же выбрал для «Известий» несколько заслуживающих внимания.

«Борис Годунов. Сны»

Театр наций

Стоит напомнить, что нынешний сезон проходит в России под знаком 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина, но Петр Шерешевский не из тех режиссеров, кто охотно ухватится за «датскую» постановку. К тому же грандиозная трагедия «Борис Годунов», давно имеющая репутацию или даже клеймо «несценичной», — орешек, об который обломали зубы многие. И для своего дебюта на сцене популярного театра Петр мог бы выбрать менее сложный материал. Но он не ищет легких путей и не предлагает их публике.

Этот спектакль станет ребусом даже для более-менее подготовленного зрителя, а что уж говорить о тех бедолагах, кто пьесу не читал и смутно помнит, что говорилось на уроках истории про Смутное время. Мало того, что пушкинский текст изрядно сокращен и перекроен, так вдобавок к этому двухчасовое зрелище напичкано символами, загадками, метафорами, аллюзиями.

Фото: пресс-служба Театра наций

Действие перенесено в школьный спортзал (гадайте — почему), где висит растяжка «С новым учебным 1598 годом!» (конечно, декорации и костюмы современные, а не 400-летней давности, и, как всегда у Шерешевского, есть видеопроекция), а все персонажи — работники некой школы. Среди них есть даже целый класс младшего школьного возраста. Марина Мнишек (Юлия Хлынина) здесь учительница физкультуры, ее возлюбленный Гришка Отрепьев (Данила Стеклов) — что-то вроде завхоза, а по виду гопник в красных трениках, ну а сам Борис Федорович Годунов (Игорь Гордин) — директор этого учебного заведения, государства в государстве.

Спектакль поставлен масштабно, эффектно, динамично, актерский ансамбль замечательный, но консерваторам этот фарс лучше не смотреть. А школьников седьмого класса (именно им рекомендован «Борис Годунов» для внеклассного чтения) на спектакль просто не пустят, он для категории 18+.

«Другая сказка»

Театр имени Маяковского

Вот, казалось бы, имелись все ингредиенты для громкого успеха: блистательная драматургия советского классика Евгения Шварца, именитый кинорежиссер Сергей Урсуляк, впервые дебютирующий в качестве театрального постановщика, и его отличные соавторы, в том числе художница Евгения Шутина и композитор Василий Тонковидов, команда сильных актеров среднего поколения «Маяковки» (Вячеслав Ковалев, Евгений Парамонов, Юлия Силаева, Юрий Коренев и другие), и талантливая молодежь (чего стоит новая звезда труппы Мамука Патарава). Но что-то пошло не так. И спектакль, который репетировали чуть ли не год, в результате не стал событием.

Не выстрелил, хотя ружье на сцене есть: с ним появляется Зоя Кайдановская (в другом составе — Татьяна Орлова), играющая роль королевы, матери принцессы, которая хочет выйти замуж за свинопаса.

Фото: пресс-служба Театра Маяковского

Возможно, причина полуудачи не только в сценарии, который режиссер собрал из нескольких шварцевских сказок («Голый король», «Тень», «Дракон»), и не только в том, что Урсуляк позиционирует себя в качестве ретрограда. Дело не в олдскульном подходе к режиссуре, хотя, конечно, и в нем тоже: местами спектакль буксует и очень скучен, а в том, что острые, хлесткие, сатирические тексты Шварца не стоит преподносить как «дуракаваляние со смыслом» — именно такой подзаголовок имеет постановка. Грустно? Но 65-летнего дебютанта можно утешить словами из шварцевской «Золушки»: «Я не волшебник, я только учусь».

«Соня-9»

МХТ имени Чехова

Режиссер Александр Золотовицкий доказал, что для постановки хорошего спектакля вовсе необязательно иметь крепкую хрестоматийную пьесу. Новую работу, рассчитанную на подростков, он сделал по рэп-комиксу и по откровенным и беспристрастным разговорам с целевой аудиторией. Стихи — «Это история о девочке Соне. Здесь драма и комедия в одном флаконе» — были взяты из сборника Алексея Олейникова, который еще и учитель литературы, а со старшеклассниками об их проблемах и мечтах поговорили сами участники спектакля.

Молодые талантливые артисты (в их числе, например, уже хорошо известный публике и плотно занятый в репертуаре Кузьма Котрелев) охотно отрываются по полной программе, забыв о системе Станиславского. Яркий спектакль-концерт играют на Новой сцене, где всего 99 мест, и можно не сомневаться, что фраза «Все билеты раскуплены» будет еще долго сопровождать «Соню-9».

Фото: пресс-служба МХТ им. А.П. Чехова

«Игроки. Иллюзия»

Театр имени Гоголя

Логично, что в репертуаре театра, носящего имя Гоголя, появилась премьера по его пьесе. Антон Яковлев, ставший худруком полтора года назад, продолжает активно формировать афишу этого нового старого театра и искать собственный театральный язык. «Игроки» — отличное поле для эксперимента.

Гоголевской комедии про то, как ловкий карточный шулер Ихорев (Марк Бурлай) сам становится жертвой изощренного обмана со стороны целой шайки коллег по игорному промыслу, Яковлев придал инфернальности, мистики, циркачества. И в сугубо мужской истории задействовал несколько актрис. Автор бы удивился, узнав, что Степана Утешительного, одного из тех, кто придумал и осуществил комбинацию, в результате которой Ихорев лишится солидной суммы, играет Ирина Гринева, а слугу Алешу — Алена Гончарова. А еще на сцене воплощена в виде двух девиц упоминаемая в пьесе колода крапленых карт, названная Аделаидой Ивановной.

Зачем это всё? Вероятно, у режиссера есть какая-нибудь красивая версия. Возможно, для пущей инфернальности. Но, скорее всего, просто ради оригинальности, ведь «Игроков» ставят очень часто. Ну можно было бы все мужские роли отдать женской части труппы.

Фото: пресс-служба Театра имени Гоголя

Но вот на сцене появляется Александр Семчев в роли Глова-старшего, и публика понимает, что обаятельный и органичный артист куда как интереснее любого «неожиданного» кастинга.

«Любовь как невозможность»

Театр Ante

В переводе с латыни название этого молодого театра означает «прежде». Создал Ante в 2021 году кинорежиссер и драматург Владимир Алеников и позиционирует его как музыкально-драматический.

Поводом для спектакля «Любовь как невозможность» стала монопьеса Жана Кокто «Человеческий голос» (1928), где молодая женщина разговаривает по телефону с покинувшим ее возлюбленным.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Режиссер сам написал композицию, куда включил фрагменты текста Кокто и несколько песен. Но если у Кокто история довольно печальная, то у Алейникова есть свет в конце тоннеля — и все поют, и все танцуют, и отправляются выпивать и закусывать. Главная героиня — клоунесса, говорящая по телефону со своим бывшим, ее отлично играет Анастасия Светлова. Плюс еще три персонажа — пианист (Владислав Фадеев), с которым актриса время от времени репетирует, импресарио (Данила Дзыгар) и компаньонка (Ксения Мусланова).