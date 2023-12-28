Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Банда «ЗИГ ЗАГ», 16+

Финальный эпизод первого сезона исторического детектива «Банда «ЗИГ ЗАГ» с Екатериной Вилковой, Игорем Петренко, Александром Устюговым и Павлом Трубинером в главных ролях вышел на KION 27 декабря. А на канале РЕН ТВ сериал покажут целиком 28 января. В основу картины легла реальная история банды «ЗИГ ЗАГ», которая терроризировала Ленинград в 1941 году, действуя в интересах нацистской Германии.

На борьбу с бандитами, подрывающими продовольственное снабжение осажденного города, вышли УГРО и контрразведка. Создатели сериала руководствовались архивными материалами УФСБ по Санкт-Петербургу, в том числе обвинительными приговорами, протоколами допросов и очными ставками. Автор идеи создания, генпродюсер сериала — гендиректор МИЦ «Известия» и канала РЕН ТВ Владимир Тюлин.

Когда и где: 27 декабря, онлайн-кинотеатр KION

«Трудные подростки», 18+

Фото: Prospect Production

Драма о том, как бывший капитан сборной России по футболу становится тренером и воспитателем в центре для трудных подростков, продолжается в пятом сезоне франшизы. По сюжету тренер Антон Ковалев вынужден покинуть центр, и его подопечные в обиде на бывшего наставника.

В ролях — Мила Ершова («Плейлист волонтера», «По щучьему велению»), Никита Волков («Разрешите обратиться», «Выжить после»), Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы», «Черная весна»). Проект стал первым в линейке more originals и получил ряд индустриальных наград, а на «Кинопоиске» сериал получил рейтинг 8,1 звезд на основе 300 тыс. оценок. Этот сезон — заключительный. Всего ожидается 12 серий, а 28 декабря выходит третья.

Когда и где: 28 декабря, онлайн-кинотеатр Wink/more.tv

«Как друзья Захара женили», 18+

Фото: Гуд Стори Медиа

Главного героя Захара, роль которого исполняет Сергей Бондарчук, накануне свадьбы бросает невеста. Она уверяет, что любит его, но запуталась и не уверена, хочет ли свадьбу вообще. Захар же намерен вернуть любимую и жениться, а его друзья приходят ему на помощь. В компании старых приятелей появляется и «специалист по девушкам» по имени Женя, который поможет героям решить проблемы с их собственными благоверными.

Рейтинг ожидания сериала на «Кинопоиске» составляет 90%. Сбежавшую невесту играет Юлия Франц, а остальные ведущие роли исполнили Даниил Вахрушев, Александра Ребенок, Анна Котова, Владимир Канухин и Борис Дергачев. Последний, кстати, выступил сорежиссером проекта.

Когда и где: 1 января, онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск»

Театр

«Снежное чудо», 0+

Фото: Театр «Шалом»

«Снежное чудо» рассказывает об обитателях сказочного зимнего леса, которые ищут новогоднее волшебство. Музыкальный спектакль строится вокруг волшебного мира, где героям — Гному и Гноме — предстоит спасти Чудо, а поможет им в этом магия дружбы. Билеты доступны по программе «Пушкинская карта».

Режиссером выступил Олег Липовецкий — лауреат ряда российских театральных фестивалей, в том числе «Башня», «Театр-Фест», «Лицедей», и многократный номинант на премию «Золотая маска». В ролях — Никита Кругляк, Антон Ксенев, Алина Исхакова, Анна Котляр, Игорь Цыбульский, Антон Шварц.

Когда и где: 28 и 30 декабря, театр «Шалом»

«Вечера на хуторе», 0+

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Ледовое шоу Татьяны Навки основано на повестях Николая Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Новая программа повествует об истории кузнеца Вакулы, влюбившегося в первую красавицу на хуторе — Оксану. Приключения героя перенесутся на ледовую сцену и предстанут перед зрителем в современных декорациях и музыкальной аранжировке.

В главных ролях — звезды мирового фигурного катания и многократные чемпионы различных состязаний как в России, так и за рубежом. Фигурист Никита Кацалапов исполняет партию Вакулы, а Виктория Синицына танцует Оксану. Петр Чернышев выступит в роли князя Потемкина, Повилас Ваганас — Черта, а сама Навка, срежисировавшая шоу, играет Екатерину II.

Когда и где: до 7 января, дворец спорта «Мегаспорт», Москва

Премьера киноверсии оперы Н. Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством», 6+

Фото: Елена Лапина

В киноцентре «Октябрь» состоится показ киноверсии оперы Н. Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» в постановке Детского музыкального театра имени Наталии Сац. Режиссером спектакля стал художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Георгий Исаакян, музыкальным руководителем и дирижером — народный артист РФ Евгений Бражник, художником — заслуженный художник России Станислав Фесько. Для этой постановки Бражник и Исаакян сделали собственную музыкальную и драматургическую редакцию.

Зрителей премьеры ждет теплая семейная рождественская атмосфера, обширная праздничная интерактивная программа, подготовленная музыкантами оркестра и артистами оперной труппы Театра имени Наталии Сац.

Когда и где: 5 января, 15:00, киноцентр «Октябрь», 1-й зал

«Дон Карлос», 12+

Фото: Мариинский театр

Режиссер: Джорджо Барберио Корсетти. В ролях: Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Юлия Маточкина, Алексей Марков, Ахмед Агади

Двое мужчин любят одну женщину, две женщины любят одного мужчину, всё осложняется нормами брачно-семейной морали и военно-политической обстановкой — так можно кратко пересказать нешуточные страсти, разворачивающиеся в опере «Дон Карлос» Верди.

Сегодня эту оперу в мире ставят не очень часто: разнообразие голосов требует участия первоклассных исполнителей. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

Когда и где: 29 декабря, 19:00, Санкт-Петербург, Мариинский-2

«Брехт. Швейк. Вторая мировая», 18+

Фото: Студия театрального искусства

Режиссер: Уланбек Баялиев. В ролях: Никита Исаченков, Сергей Аброскин, Татьяна Волкова, Виктория Воробьева, Лев Коткин, Эдуард Миллер, Александр Николаев, Сергей Пирняк, Александр Прошин, Анна Рудь, Александр Суворов, Тарас Шевченко

Это первая премьера 19-го, предъюбилейного сезона СТИ, объявленного «Сезоном учеников». Восемь картин и восемь зонгов, сценическая версия Уланбека Баялиева, ученика Сергея Женовача. Сам режиссер говорит о будущем спектакле так: «Герой этой истории — маленький человек во времена больших перемен. Как оставаться Человеком во времена трагических событий? Для меня большая честь — приглашение Сергея Васильевича сочинить историю для СТИ. Это наш общий дом, наша история, наша мечта о Театре. Волнительно. Ответственно. Верю, что будет интересно».

Когда и где: 28–30 декабря, 19:00, «Студия театрального искусства»

«Поэзия.doc. Игорь Караулов. Сам по себе и со всеми», 12+

Фото: ТАСС/Артем Геодакян Поэт Игорь Караулов

Режиссер: Сергей Глазков. В ролях: Игорь Караулов, Ирина Линдт, Валентин Клементьев

Главный герой спектакля — Игорь Караулов, талантливый поэт, готовый поделиться со зрителями не только своими произведениями, но и своим жизненным опытом. Его стихи, рождающиеся из сора повседневности, без стыда предстают перед публикой.

Спектакль «Поэзия.doc» — это новаторский подход к форме и содержанию. Здесь нет привычных декораций и актеров, играющих на сцене. Вместо этого зрители становятся участниками уникального перформанса, где каждое слово и каждый жест имеют значение.

Когда и где: 28 декабря, 19:00, Новый театр Эдуарда Боякова



«Новый год с МГАСО», 6+

Фото: пресс-служба МГАСО

В 16-й раз в Большом зале консерватории предновогодний сочельник. Московский государственный академический симфонический оркестр представит традиционный концерт «Новый год с МГАСО». За дирижерским пультом — всемирно известный маэстро из Германии Юстус Франтц, яркий представитель австро-немецкой музыкальной культуры. В программе — бессмертные творения династии Штраусов: вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Императорский вальс», «Весенние голоса», самые быстрые польки и «Марш Радецкого». А также редко исполняемые произведения венских композиторов.

Когда и где: 30 декабря, 19:00, Большой зал консерватории

Юбилей Сергея Судзиловского, 6+

Фото: Бурятская государственная филармония Сергей Судзиловский

Сольный концерт виолончелиста, заслуженного артиста РФ Сергея Судзиловского. Мероприятие приурочено к 70-летию исполнителя. Выдающийся российский музыкант, один из ярчайших представителей русской виолончельной школы, лауреат множества конкурсов, в том числе Конкурса имени П.И. Чайковского (1978), Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (1977), XXVIII Международного конкурса «Пражская весна» (1976).

В программе юбилейного концерта — произведения Иоганна Себастьяна Баха, Фредерика Шопена, Белы Бартока, Клода Дебюсси, Арама Хачатуряна, Родиона Щедрина. Вход свободный.

Когда и где: 30 декабря, 17:00, Органный зал МССМШ им. Гнесиных

Концерты и онлайн-шоу

«Новый неголубой огонек. Главные хиты русского рока», 16+

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

В канун Нового года телеканал РЕН ТВ представит специальное новогоднее шоу: ночью будут транслироваться архивные выступления гостей передачи «Соль» разных лет. Зрители услышат хиты «Ночных снайперов», «Любэ», «Кипелова», «Ю-Питера», «СерьГи», «Крематория», «КняZz», Uma2rman, а также Валерия Сюткина, Найка Борзова, Юлии Чичериной, SNAMAN и Александра Ф. Скляра.

В числе песен, которые зрители телеканала услышат в исполнении артистов-участников программы «Соль», — «Я свободен» группы «Кипелов», «Я русский» SNAMAN, «Катастрофически» Дианы Арбениной, «Клубника со льдом» группы «Крематорий» и «Я то, что надо» Валерия Сюткина.

Когда и где: 30 декабря, 2:05, телеканал РЕН ТВ

В. Спиваков и НФОР. «Огни большого города». Фильм и музыка Ч. Чаплина, 6+

Фото: Charles Chaplin Productions

Показ одного из самых известных фильмов немого кинематографа — картины «Огни большого города», в которой Чарли Чаплин впервые выступил в качестве композитора, — пройдет в живом сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова.

«Огни большого города» — знаменитая немая кинокартина Чарли Чаплина, снятая в 1931 году, когда режиссеры уже начали работать над звуковыми фильмами. В этой ленте Чаплин традиционно выступил в нескольких амплуа: как сценарист, режиссер, исполнитель главной роли, продюсер, балетмейстер и впервые как композитор.

Когда и где: 28 декабря, 19:00, Московский международный дом музыки, Светлановский зал

«История русского похмелья», 18+

Фото: Яндекс Дзен

Спецэпизод Сергея Минаева про похмелье покажут на канале писателя на «Яндекс Дзен» 2 января. Это вторая часть спецпроекта про праздничное застолье в рамках шоу «История еды». Первый эпизод был посвящен истории новогоднего застолья, и он уже доступен онлайн.

В первой части Минаев рассказывает, какие блюда и обычаи были приняты за праздничным столом в новогоднюю ночь в императорской, советской и современной России. А логическое продолжение — история русского похмелья — приоткроет завесу лайфхаков, которыми последствия бурной ночи лечили россияне в разные эпохи.

Когда и где: 2 января, шоу «История еды» на канале «Минаев Live» на «Яндекс Дзен»

Музеи

«Совсем от рук отбились», 18+

Фото: пресс-служба Cube.Moscow

Коллективная выставка резидентов Cube.Moscow посвящена стереотипным социальным ролям и предвзятому представлению об идеале женщины в обществе. Все участники выставки — художники-женщины, и они размышляют о том, какими быть «надо» и «не надо», отмечая при этом, что идеал для каждого свой.

В экспозицию вошли работы ярко заявившего о себе в 2023 году творческого кооператива «Бусинки» — произведения посвящены идеализированному образу домохозяйки и размышлениям о «месте женщины на кухне». А художница Катя Рыблова представляет серию работ, в которых дежурные поддерживающие фразы обретают цвет.

Когда и где: до 21 января, Cube.Moscow

«Формула Руси 17/20. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века», 0+

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Василий Кузьмиченок

Проект исследует образы и наследие XVI–XVII столетий в искусстве конца XIX – первой трети XX века. В экспозиции показано более 240 работ из собраний 19 музеев России и частных коллекций, включая музей «Новый Иерусалим», Третьяковскую галерею, Русский музей, Исторический музей, Театральный музей имени А.А. Бахрушина, Музей искусства народов Востока, Музей-заповедник «Абрамцево» и другие.

Часть выставочных предметов интегрирована в постоянную экспозицию: памятники искусства XVII века сопоставлены с произведениями XX века, подчас радикально переосмысливающими их визуальные принципы.

Когда и где: до 16 июня, музей «Новый Иерусалим»

Расширенная экспозиция произведений Зураба Церетели в ГТГ, 0+

Фото: ГТГ «Инесса в мастерской» З.К. Церетели. 1986

Государственная Третьяковская галерея представляет расширенную экспозицию произведений живописца, скульптора, монументалиста и педагога Зураба Константиновича Церетели, приуроченную к юбилею автора, который отметят 4 января. В зале №36 постоянной экспозиции «Искусство ХХ века» зрители увидят картины «Жизнь прошла как ржавый медный пятак...» (2002), «Портрет» (1997) «Натюрморт» (1989), «Инесса в мастерской» (1986), «Парижское кафе» (1990), а также скульптурную композицию «Горожане» (2004), изображающую уличную сценку из жизни старого Тбилиси.

Когда и где: до 4 марта, Новая Третьяковка

«Лучшие трюки для начинающих скейтбордистов», 18+

Фото: пресс-служба ЦТИ «Фабрика»

Персональная выставка художника, участника 57-й Венецианской биеннале современного искусства Дмитрия Кавки — про динамику движения. В экспозицию вошло семь живописных работ, в которых художник зафиксировал неудачные трюки скейтбордистов. Для создания работ Кавка обратился к медиаформату изображений — гифкам.

Раз за разом пересматривая видео с неудавшимися трюками, художник зациклил изображение в гиф-формате и на его основе создал живописные холсты. Картины расположены в специально сконструированных деревянных ящиках — здесь опыт неудачного движения и попытка его повторить ради успеха как бы заперты в клетке, что символизирует неотвратимость и безвозвратность момента.

Когда и где: до 21 января, ЦТИ «Фабрика»

«Новый год. Тыл приближает Победу», 0+

Фото: Музей Победы

В преддверии Нового года жители и гости столицы смогут узнать, как в годы Великой Отечественной войны в нашей стране готовились к встрече главного зимнего праздника и даже в такое суровое время продолжали верить в чудо. В выставку вошло более 60 экспонатов из фондов Музея Победы и Музея истории шоколада и какао.

Посетители увидят елочные игрушки, новогодние украшения, подлинные упаковки кондитерских изделий 1930–1940-х годов, тематические формы для кондитерского производства XX века. В экспозиции представлены уникальные новогодние открытки, письма, почтовые карточки, памятные подарки, сделанные своими руками. Гости могут ознакомиться с историей судеб работников кондитерских фабрик «Красный Октябрь» и «Бабаевский», на чью долю выпало военное время.

Когда и где: до 31 января, Музей Победы