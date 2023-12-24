Любить по-русски: Рахманинов в Путевом дворце, Гергиев в Ташкенте, «Пиковая дама» в ГАБТе

Большой театр представил «Пиковую даму», первую балетную премьеру 248-го сезона. Петровский путевой дворец стал площадкой для спектакля-променада «Две жизни Рахманинова». Новый театр показал семейную сказку «Морозко» . Фильм-балет Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона» представлен в кинотеатре «Художественный». Выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева завершились «Русские сезоны» в Республике Узбекистан. Спектаклем-посвящением «Галя. Волшебная история» театр «Современник» отпраздновал 90-летие со дня рождения Галины Волчек. «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры .

Пушкин с нами

Большой театр представил «Пиковую даму» в постановке Юрия Посохова, первую балетную премьеру 248-го сезона . Композитор Юрий Красавин создал партитуру на основе одноименной оперы Петра Ильича Чайковского.

— Балетная «Пиковая дама» просто обречена на долгий успех, — отметила обозреватель «Известий», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова. — Залог тому — соответствие беспроигрышным лекалам большого балета-истории. Постановщики грандиозной, роскошно декорированной, костюмированной и исполненной хореодрамы вдохновлялись одноименным сочинением Петра Ильича Чайковского , но не только. Налицо микст оперы и повести, а к финалу авторы приберегли свое ноу-хау. Лиза приходит к Герману, чтобы станцевать дуэт-признание в вечной любви.

Сцена из балета «Пиковая дама» Фото: Большой театр

По словам эксперта, иметь в ГАБТе балетную «Пиковую даму» было давним желанием экс-гендиректора Владимира Урина . В прошлом сезоне запланированный спектакль поставить не удалось, но сейчас то, о чем он мечтал, получило реальное и очень удачное воплощение.

11 сцен и вся жизнь

Петровский путевой дворец стал площадкой для спектакля-променада «Две жизни Рахманинова». Проект «Москонцерта» состоялся в рамках цикла мероприятий к 150-летию со дня рождения великого композитора, пианиста и дирижера . 11 сцен из его жизни предстали в синтезе музыки и драмы.

Как отметила режиссер-постановщик и автор пьесы Мария Тихонова, основой послужили исторические факты и исследования биографов, а музыкальным содержанием стали произведения Сергея Рахманинова, написанные в разные годы .

Сцена из спектакля «Две жизни Рахманинова» Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

— Мы постарались собрать сочинения разных жанров, — рассказала она. — Где-то мы отдаем дань фортепианной музыке, где-то — романсам и операм. А объединенные в несколько групп зрители совершат путешествие во времени по одной из трех сюжетных троп и смогут взглянуть на личность Рахманинова с разных сторон .

Тепло девице

Новый театр показал премьеру иммерсивного спектакля «Морозко» по мотивам русской народной сказки. Автор пьесы — Алексей Зензинов . Поставил спектакль Гарольд Стрелков, а музыку написал Тихон Хренников-младший.

По словам худрука Эдуарда Боякова, театр стремится делать спектакли для всей семьи, и «Морозко» — не исключение. Новый спектакль худрук назвал прочтением древнего русского мифа, но сегодняшним, не музейным, вполне современным .

Сцена из спектакля «Морозко» Фото: Московский Новый драматический театр

— Это не то же самое, что чисто детские представления, которые предполагают, что дети что-то смотрят, а родители в это время занимаются своими делами, — пояснил он. — Наоборот: для нас принципиально создать возможность для совместного театрального опыта детей и родителей, повод для общения внутри семьи, темы для совместных размышлений, обсуждений .

Публике доступно

Столичная премьера фильма-балета Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона» по мотивам пьесы Бернарда Шоу состоялась в кинотеатре «Художественный» . Съемки проходили в Санкт-Петербурге в январе 2020 года. Режиссером-постановщиком стал сам хореограф. Образы главных героев воплотили солисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев. Любовь Андреева, Алина Петровская, Дмитрий Фишер, Лилия Лищук, Сергей Волобуев.

По мнению Бориса Эйфмана, перенос балетов на экран помогает сохранить их для последующих поколений и сделать репертуар труппы доступнее для той части публики, которая не может посещать спектакли .

Сцена из балета «Эффект Пигмалиона» Фото: Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана

— Соединение выразительных возможностей балетного искусства с современными кинотехнологиями порождает самоценный эстетический феномен — пластическое кино . Это кино без слов, но говорящее о многом, — подчеркнул хореограф.

Понять друг друга

Выступлением Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева завершились «Русские сезоны» в Республике Узбекистан . В концертах участвовали лауреаты XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского певцы Зинаида Царенко и Максим Лисиин, флейтистка София Виланд, пианист Сергей Давыдченко, скрипач Равиль Ислямов. Гастроли прошли при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры республики. Всего в рамках проекта состоялось более 30 мероприятий .

Фото: vk.com/russianseasons_project

— Межкультурный диалог предоставляет нашим народам широкую возможность глубже и лучше понять друг друга, — отметил замминистра культуры Узбекистана Муроджон Маджидов. — Практика сотрудничества между нашими странами свидетельствует о больших возможностях в сфере культуры в деле укрепления двусторонних отношений .

Волшебство и Волчек

Спектаклем-посвящением «Галя. Волшебная история» в постановке Ивана Комарова театр «Современник» отметил 90-летие со дня рождения Галины Волчек . В основу сюжета положена биография Галины Борисовны, начиная с создания и становления «Современника». Авторами пьесы стали Полина Рашкина и Семен Шомин.

По мнению худрука Александринского театра Валерия Фокина, начинавшего свой творческий путь под началом Галины Волчек, ее ответственность за театр и тех, кто в нем служит, была на грани подвига .

Сцена из спектакля «Галя. Волшебная история» Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Ей приходилось лавировать, идти на компромисс , — рассказал он в беседе с «Известиями». — Видел, как она переживала, потому что должна была терпеть ради высшей цели. И вот эта мудрость пополам с терпением или мудрое терпение были ради театра, ради того, чтобы он соответствовал своим изначальным принципам. Был не просто хорошим московским театром, а «Современником», чье название имело смысл .

Музыкальное качество

В день Санкт-Петербурга на выставке «Россия» (ВДНХ) выступили артисты «Петербург-концерта» , преемника творческой судьбы легендарных «Ленгосэстрады» и «Ленконцерта».

Программу «Из Санкт-Петербурга с любовью» открыл ансамбль «Бис-Квит» с музыкальный сетом в стиле crossover, мелодий отечественного и зарубежного кино , русских народных песен и современных рок-хитов в авторских аранжировках.

Фото: russia.ru

— Девиз петербургского стенда — «Город, где рождается хорошее настроение» , — напомнила член Общественной палаты Санкт-Петербурга, амбассадор города в области культуры, генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина. — И сегодня за него отвечают наши петербургские музыканты — продолжатели традиций высочайшего исполнительского качества.