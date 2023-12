Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Эффект Пигмалиона» 12+

Режиссер: Борис Эйфман. В ролях: Олег Габышев, Любовь Андреева, Алина Петровская, Дмитрий Фишер, Лилия Лищук, Сергей Волобуев

В рамках проекта «КАРО.Арт» пройдет мировая премьера фильма-балета Бориса Эйфмана «Эффект Пигмалиона». Экранную версию спектакля представит хореограф, выступивший ее режиссером-постановщиком. Перенос постановок на экран, по мнению Бориса Эйфмана, помогает сохранить их для последующих поколений и сделать репертуар труппы доступнее для той части публики, которая не может посещать спектакли театра. По окончании показа состоится встреча Бориса Эйфмана со зрителями.

23 декабря, 20:00, киноцентр «Октябрь»

Театр

«Тайна хранителя времени», 6+

Фото: Театр кукол Образцова

Режиссер: Елена Польди. В ролях: Анастасия Назарова, Уна Рогова, Марк Герасенко, Николай Власов, Марк Мустафин, Максим Масютин, Алина Иванова и др.

Уличное новогоднее представление с артистами, куклами и зрителями. «Тайна хранителя времени» — цирковая театрализованная авантюра. Двенадцать друзей — Волк и Коза, Медведь, Сова, Кот, Поросенок, Зайка, Ворон и Барашек, Лисонька, Ослик и Обезьянка — персонажей из легендарных часов Театра кукол Образцова вместе со зрителями отправляются в приключение, чтобы вместе починить часовой механизм и запустить время нового года. Дресс-код для участия в приключении на улице: зимняя верхняя одежда, теплая обувь, варежки и шапка. Рекомендуется взять термос с горячим чаем.

21–27 декабря, 11:05, 13:05, 18:05, Театр кукол Образцова, Образцов-парк

«Сказки дядюшки Римуса» 6+

Фото: ermistage.nakaretnom3.ru

Режиссер: Алевтина Пузырникова. В ролях: Виктория Закария, Анна Богдан, Ким Дарья Кошева, Мария Глянцева, Максим Павлов, Андрей Павлов, Владимир Дмитриев, Сергей Бесхлебнов, Александр Овсянкин

Захватывающие приключения, смешные погони и невероятные ситуации, в которые попадают Братец Кролик и Братец Лис, чье соперничество послужило источником вдохновения для приключений хорошо знакомых героев мультипликационных фильмов о коте Томе и мышонке Джерри или о Волке и Зайце в «Ну, погоди!». Добрый и поучительный спектакль вовсе не о том, как лучше перехитрить и обмануть соперника, а о том, что такое смелость и находчивость, вежливость и взаимопонимание и настоящая дружба.

23, 24 декабря, 12:00, театр «Эрмитаж»

«Безымянная звезда» 12+

Фото: Московский Губернский театр

Режиссер: Александр Созонов. Актеры: Вера Шпак, Антон Соколов, Дмитрий Карташов, Михаил Шилов, Юлия Романович, Евгений Сыркин, Диана Егорова, Юлия Пилипович

Современное прочтение знакомого сюжета, история трогательной, красивой, романтической встречи провинциального учителя астрономии и столичной светской красавицы. Их любовь возникает как внезапный звездопад, пролившийся на маленький город. Но порой легче открыть на небе новую звезду, чем понять и удержать рядом любимую. А чтобы чего-то добиться, надо отважиться быть самим собой, решиться стать настоящей звездой, — неважно, астроном ты или пекарь, музыкант или учитель. Твой шанс всегда рядом, надо лишь осмелиться и подарить своей любви свет звезд.

27 декабря, 19:00, Московский Губернский театр

«Сказка о царе Салтане» 0+

Фото: Центральный театр Российской армии

Режиссер: Муза Ли. В ролях: Сергей Демьяненко, Евгений Финадеев, Антон Зацепин, Виктория Баранова

Премьера мюзикла «Сказка о царе Салтане» на стихи Александра Пушкина и музыку Александра Зацепина. Специально для спектакля композитор, которому в этом году исполнилось 97 лет, сочинил 20 оригинальных музыкальных номеров.

Сюжет любимой сказки зрители увидят в нетривиальном авторском прочтении: гостей новогоднего шоу ждет торжество красоты, музыки, таланта. Как дети, так и взрослые найдут для себя в новогодней истории и забавное, и поучительное, ведь мюзикл на стихи Пушкина — это триумф русского языка, его красок, эстетики, динамики и волшебства.

23, 24, 25 декабря, 14:00, 17:00, Центральный театр Российской армии

«Мюнхгаузен. Новогодние поиски» 6+

Фото: Центр Океанографии и Морской Биологии Москвариум

Режиссер: Юрий Квятковский. В ролях: Андрей Пляскин, Ирина Царенко, Полина Сазонова, Сергей Фишер

В основе сюжета спектакля лежит классическая история барона Мюнхгаузена немецкого писателя и историка XVIII века Рудольфа Распе. Представление пройдет без участия животных и не на традиционной важной сцене, а сразу на двух этажах океанариума. На площади более 2 тыс. кв. м создатели разместили девять атмосферных локаций. И каждая — со своей уникальной историей из жизни барона Мюнхгаузена: полет на пушечном ядре, прогулка по Луне, покорение морской стихии и многие другие.

23 декабря – 28 января, Центр океанографии и морской биологии «Москвариум»

Концерты

«Михаил Шуфутинский. Новогодний концерт» 12+

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Настоящий подарок для ценителей шансона. Новогодний концерт любимого шансонье Михаила Шуфутинского создаст настроение и подарит позитивные эмоции. Народными стали песни артиста «Две свечи», «3 сентября», «Пальма-де-Майорка», «Не наточены ножи», «Крещатик» и многие другие. Оркестр, балет, сам артист заставят забыть о рутине и подарят праздник в компании легендарного музыканта. Также в программе искрометные и остроумные ведущие — команда КВН «Уездный город».

22 декабря, 19:00, «Барвиха Luxury Village»

Золотые хиты ABBA «Счастливого Нового года!» 6+

Фото: пресс-служба Государственного Кремлёвского Дворца

Музыкальный символ Нового года Happy New Year! — гарантия прекрасного праздничного настроения. Зрителей ждут незабываемые мелодии в исполнении звезды мюзиклов Наталии Быстровой, Юлии Чураковой и оркестра «Русская филармония».

В программе — Happy New Year, Dancing Queen, Thank you for the music, Money, money, SOS, I have a dream, Voulez Vous, Super Truper, Mamma Mia и другие вечные хиты мегапопулярной группы.

23 декабря, 15:00, Государственный Кремлёвский дворец

«Березка-75» 6+

Фото: пресс-служба ансамбля «Берёзка»

Масштабным праздничным гала-концертом на сцене Большого театра свое 75-летие отметит Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка». Для всемирно известного коллектива это первое сольное выступление на Исторической сцене главного музыкального театра страны. В программу «Березка-75» войдут знакомые многим поколениям хореографические номера, среди которых «Цепочка», «Северный хоровод», «Сударушка», «Реченька», «Колокольцы», «Ямщики», «Калинка» и многие другие. Легендарный ансамбль выступит в сопровождении Оркестра русских народных инструментов (главный дирижер — народный артист России Леонид Смирнов), за дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Алексей Бычин. Помимо артистов самой «Березки», в праздничном мероприятии примут участие их коллеги, знаменитые коллективы и исполнители.

25 декабря, 19:00, Большой театр

«Уитни Хьюстон шоу» 6+

Фото: пресс-служба Государственного Кремлёвского Дворца

В этом году свой 60-летний юбилей могла бы отметить одна из самых известных певиц в мире — Уитни Хьюстон. Специально к этому событию оркестр «Русская филармония» представит свой проект «Уитни Хьюстон Шоу». Легендарные хиты мегазвезды в исполнении певицы Белинды Дэвидс (ЮАР), большого симфонического оркестра, бэк-вокала и итальянского дирижера Роберто Молинелли. В программе прозвучат песни: I Will Always Love You, I Have Nothing, Run to you, Queen Of The Night, I’m Your Baby Tonight, I Wanna Dance With Somebody и другие суперхиты мировой звезды.

23 декабря, 20:00, Государственный Кремлёвский дворец

Музеи

«Виктор Иванов. К 100-летию художника» 6+

Фото: пресс-служба союза художников России

Ретроспективная выставка работ Виктора Иванова — живого классика, лидера «сурового стиля» и одного из столпов русского искусства ХХ века. Она состоится в преддверии юбилея художника, который он отметит 2 августа 2024 года. В подготовке выставки автор участвовал лично.

В залах РОСИЗО будет представлено более 60 живописных и графических работ Виктора Иванова. Среди них такие полотна, как «Семья. 1945 год», «Человек родился», «Крещение» и «На покосе. В шалаше». Помимо программных произведений из музеев и частных коллекций, зрители увидят совсем новые, еще пахнущие краской картины из мастерской художника, такие как «Пастушка» и «На реке».

С 22 декабря до 11 февраля, РОСИЗО

Катки

«Парад планет» 6+

Фото: пресс-служба ВДНХ

Гостей катка ВДНХ ждут тематические танцевальные мастер-классы и костюмированное шествие, посвященное Солнечной системе. C 17:00 на лед выйдет команда аниматоров в дизайнерских костюмах планет из орбиты Солнца. В 17:30, 18:30, 19:30 и 20:30 для посетителей катка будут организованы танцевальные мастер-классы на коньках. Каждое занятие будет посвящено определенной планете. Продолжительность мастер-класса — 25 минут.

22 декабря, 17:00, каток ВДНХ

«130 лет ГУМ» 6+

Фото: Commons.wikimedia.or Открытка 1900-1908 гг.

Главный универсальный магазин празднует двойной юбилей — 130 лет со дня открытия здания Верхних торговых рядов архитектора Александра Померанцева на Красной площади и 70 лет со дня нового открытия ГУМа в 1953 году.

На хлебосольной ГУМ-ярмарке начнется празднование 130-летнего юбилея. Гости перенесутся в атмосферу 1893 года. Их встретят гимназистки румяные, купцы-молодцы, московские барыни и прочий столичный люд того времени. За праздничное настроение отвечают петрушки и акробаты, жонглеры и ходулисты и кукольный театр. А на ГУМ-катке покажут ледовое шоу Ильи Авербуха. В нем примут участие Албена Денкова и Максим Ставиский, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Евгения Медведева, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин.

22 декабря, 19:00, ГУМ-каток