Поймать «звезду»: кто получил главную театральную премию зрительских симпатий

В Театре имени Вахтангова 11 декабря состоялось торжественное вручение Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». На церемонии назвали имена лауреатов, набравших наибольшее количество голосов поклонников. Награды забрали Евгения Добровольская, Юлия Пересильд, Иван Янковский и другие представители индустрии. Обсуждали гости и предстоящую «Золотую Маску» в связи с недавним назначением Владимира Машкова на пост председателя СТД РФ. Подробнее — в репортаже «Известий».

Точно не цель

Гости начали собираться в стенах Театра им. Е. Вахтангова за час до начала церемонии — главные звезды спектаклей минувшего сезона и кино, любимцы публики, среди которых на протяжении нескольких месяцев именно зрители путем интернет-голосования выбирали лучших. Первой появилась Юлия Пересильд, которая была номинирована за роль в фильме «Вызов». На церемонии актриса вспоминала людей, которые стали ее учителями в профессии.

— Они вдохновляли меня своим примером и совершенно ироничным отношением к премиям в том числе. Премия — это очень важно, это очень нужно, но это не является чем-то, что должно двигать тебя в профессии. Это не может быть целью. Цель — это роли, интересные процессы, режиссер, материал. Остальное — приятное послевкусие, — сказала она.

«Звезда Театрала» учреждена в 2008 году. Президент премии Валерий Яков отметил, что в этом году дирекция премии рассмотрела почти 25 тыс. предложений, а зрители назвали почти 2 тыс. претендентов на победу в 17 разных номинациях.

Иван Янковский с супругой Дианой Пожарской Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Посетили вечер Иван Янковский с супругой Дианой Пожарской, поэтесса Лариса Рубальская и Александр Лазарев, недавно назначенный на должность главного режиссера Театра Российской армии. Пока церемония не началась, говорили гости и о других назначениях. В частности, о судьбе «Золотой Маски» — в связи с тем, что новым председателем Союза театральных деятелей РФ 4 декабря избрали Владимира Машкова, а Александр Калягин сложил с себя полномочия.

— Когда Владимир Машков был поддержан и единогласно утвержден на этот очень важный и ответственный пост, он сказал, что всё в движении, всё в развитии. Это правильно. Нельзя оставаться в творчестве, в искусстве на месте. Он талантливый человек и, вне всякого сомнения, он привнесет свою энергетику, свое понимание в то, как должна развиваться наша театральная среда, творчество. Я не пытаюсь за него загадывать, как он это сделает. Я уверен, что это будут новые понимания. С другой стороны, важно сохранить традиции, которые есть и были в нашем театре. Но время диктует свое, — поделился размышлениями с «Известиями» народный артист России Евгений Герасимов.

Парк легенд

Спустя час с пятиминутной задержкой началась сама церемония. Ее режиссером стал Филипп Гуревич. Сцена благодаря декорациям превратилась в уютный дом с гардеробной и гостиной. Хозяевами этого дома стали ведущие вечера — актер Театра им. Пушкина Андрей Заводюк и актриса Театра им. Моссовета Екатерина Гусева, которая появилась на церемонии в платье цвета морской волны.

Екатерина Гусева на церемонии «Звезда театрала» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В перерывах между награждением на сцене привычно для театральных подмостков разворачивалось красочное действие, творческие номера сменяли друг друга. А между тем первую награду в номинации «Легенда сцены» вручили актеру Малого театра Василию Бочкареву.

— Я никак не мог понять это слово — легенда. Смотрел в интернете, пытался понять, что это такое. Потом сам для себя сделал вывод, что это слово обозначает, с одной стороны, реальность, а с другой стороны — вымысел. Что касается реальности, то это приятно. С точки зрения вымысла, не очень бы хотелось превратиться просто в сказку. Лучше, когда легенда живая, так же, как и живой театр. Конечно, любая премия, тем более с таким названием — «Легенда» — заставляет вспоминать жизнь и тех людей, с которыми встречался. Это легенды по-настоящему. Андрей Гончаров, Анатолий Эфрос, Олег Ефремов, Галина Волчек — живые легенды , — перечислил Бочкарев.

Актер Василий Бочкарев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Имена лауреатов в категории «Легенда сцены» были известны заранее, так как в этом случае победители выбираются редколлегией журнала «Театрал» и утверждаются Общественным советом премии. В этом году статуэтки — фарфоровые мимы — достались также актрисам Людмиле Максаковой и Ольге Яковлевой.

За «Лучшую роль театральной актрисы в кино» ожидаемо наградили Юлию Пересильд. «Лучшая роль театрального актера в кино» у Ивана Янковского за сериал «Фишер» .

— Наш труд актерский, неважно, в театре или в кино, конечно, всегда зависит от зрителя. Если зритель голосует, если зритель любит. Ничего без этого никогда бы не было. Я хочу поблагодарить зрителей, которые голосовали за картину «Фишер» и за меня. Некоторые зрители остаются после спектаклей, ждут, дарят замечательные подарки. Для нас это всегда очень тепло и важно, — сказал Иван Янковский, получая награду.

«Лучшая женская роль» у Евгении Добровольской, мужская — у Игоря Костолевского , которого публика приветствовала долгими аплодисментами и криками «Браво». Он получил награду за спектакль «Любовь по Маркесу».

— Роль неожиданная. Я играю 90-летнего старика. Но Егор Перегудов — молодой режиссер, прозорливый. Он обеспечил меня ролью на следующие 15 лет, — пошутил Костолевский.

Актер Игорь Костолевский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме прочего, награды забрали победители в номинациях «Лучший социальный проект в театре», «Лучший любительский театр», «Лучший русский театр за рубежом» и других. Одной из последних вручили награду в номинации «Лучший спектакль большой формы». Статуэтка досталась постановке «Зойкина квартира» режиссера Евгения Писарева в Театре им. Пушкина, «Генерал и его семья» Светланы Земляковой в Театре им. Вахтангова, «Свадьба Кречинского» Алексея Франдетти в Малом театре, «Остров сокровищ» Александра Коручекова в РАМТе.

На церемонии почтили и память тех, кто ушел в этом году — Инны Чуриковой и Глеба Панфилова, Ирины Мирошниченко, Валентина Юдашкина и других.