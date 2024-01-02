Уши развесьте: какие кинопремьеры ждут нас в январе

В новом киносезоне в моде неувядающая классика: на экраны выходят сразу две знаковых постановки — «Бременские музыканты» и «Мастер и Маргарита». Кроме того, зрители увидят давно ожидавшуюся военную драму Алексея Германа-младшего «Воздух» и спортивные фильмы из жизни рестлеров и автогонщиков. Но главным кинозрелищем праздников наверняка станет продолжение популярной комедии «Холоп», поставившей рекорд кассы в 2019-м: фильм «Холоп-2» появится в кинотеатрах в первый день нового года. О киноновинках января рассказывают «Известия».

«Бременские музыканты»

1 января

Снимать кино про говорящих животных — занятие неблагодарное, и очередной эксперимент режиссера Алексея Нужного тому порукой. Можно взять старую добрую сказку с известными с детства песнями, дополнить ее обаяшкой Тихоном Жизневским («Майор Гром: Чумной доктор») и стервочкой в мини Валентиной Ляпиной («Мир! Дружба! Жвачка!»), оформить сценическое пространство для зверской рок-группы в стилистике знаменитого фестиваля «Burning Man» и аранжировать хит «Ну-ка, все вместе уши развесьте» под разудалый хэви-метал . Но как только в кадре появятся люди с песьими, кошачьими и, Господи помилуй, петушиными головами, вяло изображающие животные повадки с разухабистостью коверных из заштатного цирка — пиши пропало.

Для детской психики такое зрелище тяжеловато, а взрослых неизбежно потянет в буфет за горячительным.

«Холоп 2»

1 января

Долгожданное продолжение популярной комедии Клима Шипенко о пользе трудотерапии для золотой молодежи и прочих посетителей «голых вечеринок». Мажора Гришу (Милош Бикович — «Холоп») в первой серии уже излечили от снобизма, эгоизма и нарушения законодательства с помощью розог и трудотерапии, и теперь он полон решимости нести просветление окружающим. Мажорка Катя (Аглая Тарасова — «Интерны»), дочка чиновницы высокого ранга, отличный кандидат для воспитательного процесса: она ездит за рулем в нетрезвом виде, хамит окружающим и чувствует себя безнаказанной. Но возмездие уже близко : вскоре мерзавка, как и ранее Гриша, окажется в другом времени.

Правда, пороть барышню на конюшне творцы не рискнули, поэтому показательное перевоспитание включает в себя балы, званые ужины и даже встречу с Наполеоном Бонапартом. Хотя вряд ли Катю-мажорку, летающую в Париж пообедать на частном самолете, впечатлит какой-то там император: наверняка ее знакомым олигархам он и в подметки не годится. Как светская жизнь сможет наставить Катю на путь истинный, зрители узнают уже скоро.

«Стальная хватка»

11 января

Жесткий фильм о семье рестлеров был бы всего лишь очередной попыткой совместить драматическое кино с мужской аудиторией, кабы не его документальный характер. В основе сценария — трагическая история вполне реальной семьи фон Эрих, глава которой, звезда рестлинга 1950-х Фриц фон Эрих, решивший воспитать из пятерых сыновей непобедимую команду борцов. Попытка окончилась бедой: четверо сыновей не пережили отца, трое из них покончили с собой из-за непомерного груза сыновнего долга, еще один умер от передозировки обезболивающим, на которое подсел из-за многочисленных травм на ринге.

Единственного выжившего из братьев, Кевина фон Эриха, сыграл обаятельный Зак Эфрон, который, похоже, не жалел себя в спортзале, чтобы воплотить образ известного рестлера. Фильм изобилует натуралистическими подробностями боев без правил, так что отцы, возможно, лишний раз задумаются, стоит ли отдавать сына в секцию борьбы.

«Воздух»

18 января

Военная картина о подразделении девушек-летчиц, пришедших в обескровленный немецким наступлением первого года войны авиаполк удивила датой премьеры. Обычно выход на экраны военных драм такого масштаба подгадывают ко Дню победы. Однако слишком уж давно ждали этой картины: съемки начались еще в 2018-м, однако из-за пандемии и сложностей в обеспечении техникой, требуемой для масштабного батального кинополотна, затянулись на несколько лет.

Алексей Герман-младший на бутафорию не разменивался и для съемок боев старался по возможности использовать реальную технику военных лет. По словам режиссера, его главной задачей было показать реальную войну и реальных людей войны, так что тщательность в изобразительных средствах была одним из главных условий. Аккуратный подход к истории и героям роднит картину с советской традицией военного кино.

«Большая гонка. Лянча против Ауди»

18 января

Коммерческий и зрительский успех автомобильного байопика «Ford против Ferrari», вышедшего на экраны в 2019 году, не мог не вызвать у кинематографистов желания продолжить тему, оказавшуюся настоящей золотой жилой. И вот на экранах очередная битва автогигантов, и тоже соответствующая исторической канве, — «Лянча против Ауди» повествует об ожесточённом соперничестве немецкой Audi и итальянской Lancia на чемпионате мира по ралли в 1983 году.

Конечно, немногие зрители могут искренне переживать за разрешение интриги в вопросе о том, какой привод эффективнее на трассе — задний или же полный. Но парни в комбинезонах гонщиков, рев моторов и визг покрышек в скоростных поворотах неизбежно обеспечивают фонтан эмоций. В конце концов, не зря автогонки не один десяток лет остаются одним из самых захватывающих и популярных зрелищ на планете.

«Из глубины»

18 января

Когда автору триллера кажется, что в сценарии не хватает динамизма, он начинает экспериментировать с внешним антуражем. Авторы фильма-катастрофы «Из глубины» в этих экспериментах превзошли самих себя: картина повествует о том, как потерпевший крушение самолет упал в Тихий океан, однако выжившие пассажиры все еще продолжают борьбу за выживание в условиях дефицита кислорода и нашествия гигантских акул .

Впрочем, на фильмы-катастрофы ходят не за логикой, а режиссер Клаудио Фах правила успеха для триллеров категории «В» знает хорошо: типичных образцов этого жанра он снял уже более десятка. Упадет ли самолет в зияющую подводную пропасть, добавляющую еще немного саспенса в эту и так леденящую кровь картину, узнаем в финале.

«Мастер и Маргарита»

25 января

Около пяти лет съемок и бюджет в 1,2 млрд рублей — все настраивает на то, что зрелище обещает быть дорогим и качественным. Предварительные впечатления не обманывают: мельчайшие внешние детали — от туалетов дам до пейзажей довоенной Москвы — поражают тщательностью проработки и выдержанным стилем, создающим атмосферу картины. Отдельные аплодисменты создатели заслужили за мастерское решение вечной беды булгаковских кинопостановок — нет, не мистического участия Михаила Афанасьевича, а воссоздания на экране кота Бегемота, всякий раз вызывающего ассоциации с провинциальным кукольным театром.

Здесь Бегемот полностью соответствует авторскому замыслу — игривое порождение ада с замашками дворового пацана. Как это удалось, увидите сами: фильм нельзя пропустить ни в коем случае. В роли Мастера — Евгений Цыганов, в роли Маргариты — Юлия Снигирь.