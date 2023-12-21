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Отечественная волна: как прошла светская премьера «Холопа 2»

В продолжении хита перевоспитывают дочь чиновницы в постановочном 1812 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Милош Бикович, Кирилл Нагиев и Клим Шипенко представили в Москве вторую часть комедийного хита «Холоп». Светская премьера прошла 20 декабря в «Октябре». В продолжении действие разворачивается в настоящее и постановочное наполеоновское время, а эксперимент по перевоспитанию проходит девушка. Среди первых зрителей оказались звездная публика и корреспонденты «Известий».

Светские гости, мажоры и холопы

Так много журналистов на премьерах, как на светском показе второй части «Холопа», бывает нечасто. Еще за полтора часа до начала показа на дорожке едва можно было поместиться, а бейджи для прессы для прохода на нее закончились. Часть журналистов заняла позиции на втором этаже. Пока внизу для фото позировал режиссер Клим Шипенко, появившийся в торжественной игривой бабочке, на втором этаже интервью давала Мария Миронова.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Павел Деревянко

К касту во второй части присоединился замешанный в криптоскандале Павел Деревянко. Он одним из первых появился на красной ковровой дорожке, но слово дал лишь нескольким СМИ, затем спешно ушел. Зато с удовольствием с прессой общалась актриса Ольга Дибцева, которая пришла в облегающем черном платье, подчеркивающем уже заметно округлившийся живот. Снималась во второй части она, будучи в положении.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Ольга Дибцева

— Мне было сложно в корсетах. Плюс у меня много было сцен, где мне нужно было есть, а Клим очень много дублей делает. И каждый дубль я должна была есть и играть еще! — рассказала она.

Актриса Софья Зайка между «Холопами» устраивала семейную жизнь.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Мария Миронова

— Мы закончили съемки, и через 10 дней я вышла замуж. А предложение было еще полтора года назад, между «Холопами», — посмеялась актриса. — На съемках второго «Холопа», кстати, настолько всё было ярко, непредсказуемо порой. Когда мы снимали в полях войну, камеру чуть не разбили. Никто не пострадал, только камера немножко, но продолжила снимать.

Вот и сказке конец

В центре сюжета во второй части избалованная дочь чиновницы Катя, которую на этот раз подвергнут эксперименту по перевоспитанию. Для этого ее поместят в постановочный 1812 год — с великолепными дворцами, сложными историческими костюмами, масштабными сражениями и балами.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Милош Бикович

По сценарию до того, как очутиться «в прошлом», героиня врезается на катере в кафе, уходя от погони. Художники-постановщики для этого построили настоящее летнее кафе на Заячьем острове в Санкт-Петербурге. Трюк актриса выполняла самостоятельно.

Помогать перевоспитывать ее будет герой первой части Гриша, которого сыграл Милош Бикович. Он тоже посетил премьеру. На показе также отметились актеры Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев. Ведущие радио Nrj Саймон и Саша Маслакова пытались привлечь к себе внимание необычным способом — пришли с живым козленком и балалайкой. Но главной звездой в итоге стал Леон Кемстач, сыгравший Пальто в «Слове пацана». Пресса его буквально догоняла, а поклонники пищали от восторга и пытались заполучить селфи.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Клим Шипенко

— Я всегда отношусь с уважением к людям, которые подходят и просят сфотографироваться. Я не могу отказать, — признался он.

Первая часть «Холопа» стала самой кассовой российской комедией в отечественном прокате. Позже ее опередил «Чебурашка». Возможно, продолжение фильма-перевоспитания установит новый рекорд. В прокат лента выходит 1 января 2024 года.

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