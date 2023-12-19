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Приехали на час: в Москве показали «Бременских музыкантов»

Как звучит «Луч солнца золотого» от Макса Фадеева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Премьера мюзикла-сказки на основе знакового советского мультфильма «Бременские музыканты» прошла 18 декабря в столичном кинотеатре КАРО 11 Октябрь. Гостей было немного, а красная дорожка задержалась почти на полчаса. Новинку пришел посмотреть почти весь звездный состав фильма — Сергей Бурунов, Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Ирина Горбачева. Доехал до премьеры и Никита Михалков. «Известия» побывали на мероприятии.

Им крупно повезло

Кинотеатр на Новом Арбате в понедельник встретил светскую публику с двадцатиминуткой задержкой от предполагаемого начала красной дорожки. Как и в прошлом году на премьере «Чебурашки», представители шоу-бизнеса, сбросив в гардеробе верхнюю одежду (на этот раз вешалок всем хватило, хотя на «Чебурашке» там была настоящая катастрофа), приехали щеголять в нарядных образах и смотреть очередной потенциальный кинохит семейного сегмента.

Почти весь звездный состав «Бременских музыкантов» вышел к журналистам и поклонникам. Среди них — Тихон Жизневский (Трубадур), Сергей Бурунов (Король), Мария Аронова (Атаманша) с семьей, Валентина Ляпина (Принцесса), Роман Курцын (Пес), Ирина Горбачева (Кошка). Экранные Король и Атаманша вовсю обнимались и заигрывали друг с другом при свете софитов. А вот Константин Хабенский, сыгравший Сыщика, до премьеры не доехал.

Бременские музыканты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме взрослых артистов свой звездный час получили и юные актеры и актрисы: исполнитель роли маленького Трубадура Мирон Проворов, одна из звезд «Манюни» Карина Каграманян, востребованная во многих проектах Ева Смирнова («Чебурашка», «Волшебный участок», «Папины дочки. Новые»). Премьеру посетил и Никита Михалков — на дорожку он не вышел, зато сказал несколько слов со сцены прямо перед показом.

— Я имею огромную честь представить вам замечательную картину. Я убежден, что это настоящее, легкое, веселое, талантливое и очень нужное кино. Я говорю так нагло потому что знаю, что говорю. И я очень счастлив, что наша студия имеет к этому непосредственное отношение, — сказал Михалков.

После выступления режиссер покинул кинотеатр через выход на Большую Молчановку. В начале года Михалков тяжело болел двусторонней пневмонией, но восстановился спустя пару месяцев — сейчас о его здоровье ничего не известно, хотя на сцене он выглядел довольно бледным и исхудавшим.

Никита Михалков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также на дорожке была замечена Юлия Пересильд (мама Трубадура) в компании дочерей, одна из которых, Анна, уже идет по стопам матери. Хотя девочка начала появляться в кино с 2018 года, благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана» Анна уже обошла по популярности собственную звездную маму — ее имя пользователи «Яндекса», согласно декабрьским данным сервиса, искали в интернете в два раза чаще, чем Юлии Пересильд. Отца девочек, Алексея Учителя, на дорожке не было.

Уши развесьте

Артисты с удовольствием общались с камерами, рассказывая, как по 12 часов проводили в многослойном, тяжелом пластическом гриме. Мария Аронова отдельно отметила это со сцены, назвав работу артистов, которые сыграли животных, «настоящим актерским подвигом».

Мария Аронова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Красная дорожка периодически сопровождалась кавер-версиями песен из оригинальных «Бременских музыкантов» 1969 года. Для мюзикла Алексея Нужного знаковые произведения Геннадия Гладкова, в том числе дуэт Короля и Принцессы и «Луч солнца золотого» были переосмыслены продюсером и музыкантом Максом Фадеевым. В свое время пластинка с оригинальной музыкой Гладкова заняла третье место в рейтинге 50 лучших музыкальных альбомов фирмы «Мелодия», уступив «золото» и «серебро» группам «Кино» и «Ария». Любопытно, что будет с результатом творчества Фадеева и его команды, и как новое поколение зрителей оценит их труд.

Хотя на этой новинке «Централ Партнершип» оказалось ощутимо меньше гостей, чем на «Чебурашке», а дорожка была красной, а не мандариново-оранжевой, корреспондента «Известий» не отпускало дежа-вю и флэшбеки к прошлогоднему новогоднему хиту об ушастом зверьке. Даже выход в кинотеатральный прокат у двух сказок один — 1 января, с разницей в год, и тут остается только гадать, побьет ли рекорд сборов «Чебурашки» коллектив бродячих по свету музыкантов.

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