Лирика для физиков: фестиваль «Формула гармонии» закрылся Моцартом и Пуччини

«Гимн Красоте» и венгерский танец. Петр Чайковский и Дмитрий Шостакович. Булат Окуджава и Владимир Высоцкий — по программе «Формулы гармонии» можно изучать историю мирового искусства. Фестиваль проходил с 10 октября по 24 ноября и был посвящен двум юбилеям Курчатовского института. А 11 декабря в столичном Доме ученых им. Александрова состоялась торжественная церемония закрытия. За дирижерский пульт встал художественный руководитель фестиваля и камерного оркестра «Виртуозы Москвы» маэстро Владимир Спиваков. «Формула гармонии» придумана специально для ученых, находящихся вдали от больших городов, — она дает возможность побаловать их классической музыкой в живом исполнении . «Известия» посетили финал ивента и окунулись в академическое звучание.

Колыбель «оттепели»

В этом году фестиваль посвящен сразу двум юбилеям: 80-летию Курчатовского института и 120-летию со дня рождения его основателей — академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. Не случайно церемонии открытия и закрытия «Формулы гармонии-2023» проходят именно в Доме ученых, названном именем Александрова, — в АНО «Курчатовский центр культуры».

— Это место, в котором происходило уникальное явление, получившее название «оттепель». После войны, когда наша страна вышла победителем и проявила огромные успехи в ядерных делах, в космосе, наши закрытые, секретные ученые-физики вышли наружу. И вот это «наружу» было Курчатовским институтом, — рассказал «Известиям» член-корреспондент РАН, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. — Сюда потянулась творческая интеллигенция. Это была главная площадка в Москве в 1950-х годах, где происходило слияние великих физиков с великими творцами. Проще перечислить тех, кого здесь не было, чем тех, кто здесь был.

Михаил Ковальчук добавил, что в этих стенах побывали и выступили в том числе Булат Окуджава, Майя Плисецкая, Владимир Высоцкий, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина. А художественный руководитель фестиваля, дирижер Владимир Спиваков рассказал, что у самого Игоря Курчатова было около двухсот пластинок.

— Он очень любил оперу. Думаю, пара произведений, вошедших в сегодняшнюю программу, совпали с тем, что было у Курчатова в коллекции, — сказал журналистам маэстро.

Впервые «Формула гармонии» прошла в 2021 году, объявленном президентом РФ Владимиром Путиным Годом науки и технологий. Традиционно концерты фестиваля звучат в наукоградах. Два года назад фестиваль состоялся в подмосковном Пущино, а в 2022-м — в Сарове Нижегородской области. Как отметил Михаил Ковальчук, эти города имеют огромное значение для страны, потому что в них находятся уникальные научные институты и центры.

— В них (наукоградах, — «Известия») собран огромный интеллектуальный потенциал. И работать на этих площадках, доносить свет, тепло, искусство этим людям, находящимся в изоляции, в некотором смысле, вдали от большого города, но делающим великое дело, — это уникальный шаг, который маэстро Спиваков совершил, придумал и закрепляет. У нас много площадок в наших городах и более 20 институтов . Несколько тысяч человек, в том числе и детей, прошло через концерты и мастер-классы в этом году, — объяснил Ковальчук.

В рамках фестиваля этого года зрители слушали не только русских классиков — Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Дмитрия Шостаковича, Александра Бородина, Сергея Рахманинова, но и зарубежных. Например, «Времена года» Антонио Вивальди, сюиту из мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна и попурри на темы из кинофильмов Федерико Феллини Нино Роты.

Научно-творческая вселенная

Небольшой актовый зал Дома ученых им. Александрова собрал трепетных к классической музыке и интеллигентных слушателей — ни единого звука, будь то невыключенный смартфон или покашливание, не было слышно. Только маэстро Спиваков, взмах его дирижерской палочки, музыка, сопрано солистки ГАБТ Анны Аглатовой. Зрители позволяли себе добавить в эту симфонию только бурные овации в перерывах между выступлениями.

— Переполненные залы, везде. Это было такое счастье! Обоюдное, действительно. Наука и искусство — это две вещи, которые возвышают образ отечества. Может быть, это звучит пафосно. Но я действительно так думаю. И думаю, что мы можем гордиться тем, что у нас сохранились очаги науки и очаги культуры. С большим удовольствием оркестр путешествовал и будем продолжать это делать , — рассказал о прошлых двух фестивалях Владимир Спиваков.

Хотя в программе заявлен не только Спиваков, но еще и Арсентий Ткаченко и Иван Никифорчин, за дирижерским пультом в вечер закрытия стоял именно маэстро, глава камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Праздничную программу дополнила партия Каватины Розины из оперы «Севильский цирюльник» в исполнении Анны Аглатовой, а также части произведений зарубежных композиторов: например, финал Симфонии №29 ля мажор Вольфганга Амадея Моцарта, вальс Мюзетты из оперы Богема Джакомо Пуччини, венгерский танец №5 Брамса и «Гимн Красоте» Фридриха Гульда.

— Творчество — это такая вещь… Творите ли вы вселенную научную, вселенную живописи или вселенную музыки — это не имеет никакого значения. Вы оперируете малым числом абстрактных символов. У ученого — десять цифр, у композитора — семь нот, у художника — семь красок, у писателя — два-три десятка букв в алфавите. И из этого ограниченного количества абстрактных символов создается вселенная. Эти вселенные ничем не отличаются. Это одно и то же, ментальность одинаковая , — поделился мнением Михаил Ковальчук.