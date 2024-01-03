СМИ сообщили о показателе годовой инфляции Турции в 65%

Показатель годовой инфляции в Турции почти достиг 65% в декабре, а к маю 2024 года он может дойти до 70–75%. Об этом сообщило агентство Inside Paper со ссылкой на данные Agence France-Presse (AFP).

Официальный годовой уровень инфляции в Турции вырос до 64,77% в декабре с 61,98% в ноябре. Отмечается, что команда экономистов президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, ориентируется на рынок и ожидает, что инфляция начнет снижаться с почти рекордных максимумов в течение четырех месяцев.

«Базовый инфляционный тренд немного улучшился, а инфляционные ожидания стабилизировались в последние месяцы», — приводит агентство слова Бартоша Савицки, рыночного аналитика инвестиционного дома Conotoxia.

При этом в публикации подчеркивается, что после выборов в мае Эрдоган полностью пересмотрел свой подход к экономике, разрешив поднимать ключевую ставку.

Ранее, 23 ноября, центральный банк Турции объявил об очередном повышении ключевой ставки с 35 до 40%. В стране сохраняются факторы инфляционного давления, добавили представители регулятора. В прошлый раз регулятор повысил ключевую ставку 26 октября с 30 до 35%. Тогда же отмечалось, что в III квартале инфляция оказалась выше ожиданий.