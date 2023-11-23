Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 35 до 40%

Центральный банк Турции объявил 23 ноября об очередном повышении ключевой ставки с 35 до 40%. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике принял решение повысить ключевую ставку <...> с 35 до 40%», — говорится в релизе.

По данным турецкого ЦБ, в октября инфляция в стране снизилась в соответствии с прогнозом. В то же время пока что сохраняются факторы инфляционного давления, добавили представители регулятора. В этой связи Центробанк Турции намерен пока что сохранять жесткость денежно-кредитной политики для обеспечения стабильности цен.

В прошлый раз регулятор повысил ключевую ставку 26 октября с 30 до 35%. Тогда же отмечалось, что в III квартале инфляция оказалась выше ожиданий.

В конце сентября турецкий ЦБ повысил ключевую ставку с 25 до 30%. Регулятор отметил в тот день, что в июле и августе показатели инфляции оказались выше прогнозируемых.