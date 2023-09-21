ЦБ Турции повысил ключевую ставку с 25 до 30%

Центральный банк Турции повысил ключевую ставку с 25 до 30%. Об этом 21 сентября сообщается в заявлении на сайте регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку — ставку аукционного однонедельного репо — на 500 базисных пунктов, до 30%», — сообщает Центробанк.

Отмечается, что комитет решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее установить курс на дефляцию, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики. При этом в июле и августе показатели инфляции оказались выше ожиданий.

При этом ставка будет определяться таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, которые необходимы для обеспечения снижения основной тенденции инфляции и достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе.

«Ужесточение денежно-кредитной политики будет и далее усиливаться настолько, насколько это необходимо, своевременно и постепенно, пока не будет достигнуто значительное улучшение прогноза инфляции», — сообщили в Центробанке республики.

Ранее, 24 августа, Центробанк республики поднял ключевую ставку сразу до 25% с 17,5%. Мера была принята финансовым органом из-за увеличения проинфляционных рисков.

В этот же день эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов обратил внимание на то, что инфляция в Турции этим летом ускорилась после семи месяцев снижения подряд, в настоящее время она на том же уровне, где была в середине весны. По его словам, остается открытым вопрос о том, насколько радикальное повышение ставки будет способно остановить инфляцию и не создаст ли это негативных побочных эффектов для экономики в виде торможения экономического роста.