Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленные в Великобританию на обучение, практически ничему не научились. Об этом 3 января заявил украинский военнопленный Евгений Кириллов.

«Проходили в Великобритании учения. Обучали защите окопов, проходить штурмы «четверками»–«пятерками» и медицине (медицинской помощи. — Ред.) <...> [обучение проходило] холостыми патронами, и гранаты деревянные были <...> толком ничему нормальному не научили», — рассказал Кириллов.

По его словам, британцы не предоставили ВСУ ни нормальных стрельбищ, ни питания, ни одежды. Он отметил, что во время обучения им даже не предоставляли воду.

Кириллов рассказал, что в день, когда он попал в плен, их группа во время боя запросила у командования разрешение на отступление, на что им было приказано занять круговую оборону и ожидать подкрепления. Однако оно так и не прибыло, а группа ВСУ оказалась окружена российскими войсками, после чего сдалась в плен.

При этом Кириллов уточнил, что был мобилизован насильно. Он сообщил представителям территориального центра комплектования (ТЦК), что у него проблемы с почками, на что ему было сказано, что «сейчас забирают всех».

Ранее, 29 декабря, пленный военнослужащий ВСУ Михаил Исаенко призвал украинцев не верить властям и любыми методами избегать мобилизации. Он рассказал, что имеет проблемы с сердцем, спиной, а также у него глухота правого уха, однако это не помешало военной медицинской комиссии допустить его к службе.

До этого, 26 декабря, украинский разведчик с позывным Оладушек назвал одной из основных проблем ВСУ «низкое качество человеческого ресурса». Он рассказал, что в ряды украинской армии всё чаще призывают больных, например, тех, кто служит уже давно и имеет по несколько ранений.

21 декабря министерство обороны Великобритании сообщило, что подготовку в стране с начала конфликта на Украине прошли 32 тыс. военнослужащих ВСУ. Ведомство добавило, что военнослужащие вооруженных сил Соединенного Королевства организовали для украинцев рождественский праздник перед отправкой в зону боевых действий.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.