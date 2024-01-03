В Сербии завершилось повторное голосование на парламентских выборах

В Сербии на восьми избирательных участках в пяти муниципалитетах прошло голосование на внеочередных повторных выборах в парламент страны. Об этом 2 января сообщило сербское агентство Tanjug.

Известно, что это голосование на данных участках назначила республиканская избирательная комиссия (РИК). Два избирательных участка в поселке Бачки-Петровац, три в Бела-Паланке, по одному в муниципалитетах Беочин, Мионица и Петровац-на-Млави открылись во вторник, 2 января, в 7:00 по местному времени. Голосование было окончено в 20:00. Всего напечатали 5 352 бюллетеня.

Акции оппозиции начались после того, как по итогам парламентских выборов, прошедших 17 декабря, президент Сербии Александр Вучич 18 декабря сообщил, что правящая коалиция Сербской прогрессивной партии получила абсолютное большинство в парламенте, набрав более 47% голосов.

В этоь же день митингующие блокировали центральные улицы Белграда и обвинили власти в фальсификациях. Позднее, 24 декабря, несогласные окружили здание администрации и пытались сломать двери. Организаторами митингов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал протесты майданизацией, а Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет. Он подчеркнул, что в стране власть сменяется на выборах, это демократическое государство, и оно останется таковым.

25 декабря стало известно, что в ходе протестов серьезно пострадали восемь полицейских. К ответственности привлекли 38 человек. Несмотря на это, 25 декабря в Белграде прошли новые акции сторонников оппозиции. Протестующие использовали кричалки, мегафоны и трубы-вувузелы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники майданных переворотов.