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В Сербии завершилось повторное голосование на парламентских выборах

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Фото: REUTERS/Zorana Jevtic
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В Сербии на восьми избирательных участках в пяти муниципалитетах прошло голосование на внеочередных повторных выборах в парламент страны. Об этом 2 января сообщило сербское агентство Tanjug.

Известно, что это голосование на данных участках назначила республиканская избирательная комиссия (РИК). Два избирательных участка в поселке Бачки-Петровац, три в Бела-Паланке, по одному в муниципалитетах Беочин, Мионица и Петровац-на-Млави открылись во вторник, 2 января, в 7:00 по местному времени. Голосование было окончено в 20:00. Всего напечатали 5 352 бюллетеня.

«У оппозиции в Сербии был расчет на больший размах протестов после выборов»
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Акции оппозиции начались после того, как по итогам парламентских выборов, прошедших 17 декабря, президент Сербии Александр Вучич 18 декабря сообщил, что правящая коалиция Сербской прогрессивной партии получила абсолютное большинство в парламенте, набрав более 47% голосов.

В этоь же день митингующие блокировали центральные улицы Белграда и обвинили власти в фальсификациях. Позднее, 24 декабря, несогласные окружили здание администрации и пытались сломать двери. Организаторами митингов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал протесты майданизацией, а Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет. Он подчеркнул, что в стране власть сменяется на выборах, это демократическое государство, и оно останется таковым.

25 декабря стало известно, что в ходе протестов серьезно пострадали восемь полицейских. К ответственности привлекли 38 человек. Несмотря на это, 25 декабря в Белграде прошли новые акции сторонников оппозиции. Протестующие использовали кричалки, мегафоны и трубы-вувузелы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники майданных переворотов.

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